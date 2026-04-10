트럼프, 호르무즈 해협 '곧 열릴 것'… 이란과의 핵 협상 앞두고 강경 발언

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상을 앞두고 호르무즈 해협이 곧 열릴 것이라고 언급하며 강경한 입장을 밝혔다. 핵무기 금지를 협상의 최우선 목표로 강조하고, 협상 불발 시의 대안은 필요 없다고 단언했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 호르무즈 해협 에 대해 꽤 빨리 열릴 것이라고 언급하며 이목을 집중시켰다. 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열리는 미국과 이란의 종전 협상을 하루 앞두고, 트럼프 대통령은 버지니아주 샬러츠빌로 향하기 전 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 그는 호르무즈 해협 이 자동으로 열릴 것이라고 단언하며, 만약 미국이 관여하지 않고 떠나더라도 해협은 열릴 수밖에 없다고 강조했다. 그 이유는 해협을 이용하는 것이 미국이 아닌 다른 국가들이며, 그들이 개방을 도울 것이기 때문이다. 트럼프 대통령은 또한 호르무즈 해협 의 봉쇄 및 통행료 징수에 대해 강하게 반대하며, 이를 용납하지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 그는 호르무즈 해협 이 공해이며, 이란이 임의로 통제하는 것을 허용하지 않겠다고 경고했다. 이는 국제법상 통과통항권, 즉 특정 국가의 영해라도 선박의 신속한 통과를 보장하는 원칙을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

이러한 발언은 미국의 입장을 명확히 드러내는 동시에, 이란과의 갈등 상황에서 미국의 강경한 태도를 시사한다. 트럼프 대통령의 발언은 호르무즈 해협의 지정학적 중요성과 국제 유가에 미치는 영향력을 고려할 때 더욱 주목할 만하다. 그의 언급은 단순히 해협의 개방 여부를 넘어, 중동 지역의 안보와 미국의 외교 정책 방향에 대한 중요한 메시지를 담고 있다. 특히, 미국이 이란과의 핵 협상에 임하는 상황에서, 트럼프 대통령의 발언은 협상의 성패와 무관하게 미국의 강경한 입장을 재확인하는 역할을 한다. 이란과의 관계에서 미국의 단호한 입장을 보여주는 동시에, 동맹국들에게도 미국의 의지를 전달하는 효과를 가진다. \트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상 목표에 대해 핵무기 금지를 최우선 과제로 강조했다. 그는 협상 불발 시의 대안에 대한 질문에 필요 없다고 답하며, 미국의 군사력을 통해 이란의 군대와 무기 제조 능력을 모두 파괴했음을 강조했다. 이러한 자신감은 이란과의 협상에서 유리한 고지를 점하려는 의도로 해석된다. 트럼프 대통령은 이란 협상단을 만날 JD 밴스 부통령에게 행운을 빈다고 전하며, 그가 막중한 임무를 수행하게 될 것이라고 격려했다. 협상의 목표는 핵무기 금지가 99%를 차지하며, 정권 교체는 고려 대상이 아니라고 밝혔다. 이는 미국의 외교 정책 우선순위를 명확히 보여주는 발언으로, 핵무기 문제 해결에 대한 미국의 강력한 의지를 나타낸다. 트럼프 대통령의 발언은 이란과의 협상 과정에서 미국의 전략적 목표를 분명히 제시하고, 협상의 성공적인 결과를 기대하는 동시에, 실패에 대비한 강경한 입장을 유지하겠다는 의지를 드러낸다. 이는 미국의 외교 정책의 일관성을 유지하고, 동맹국들의 지지를 확보하려는 전략의 일환으로 해석될 수 있다. 또한, 이란에게는 미국의 강력한 의지를 전달하여 협상에 임하는 자세를 변화시키려는 의도로도 볼 수 있다. 트럼프 대통령의 이 같은 발언은 이란과의 관계에서 미국의 전략적 유연성을 유지하면서, 동시에 미국의 국익을 보호하려는 의지를 보여주는 것으로 평가된다.\트럼프 대통령의 발언은 호르무즈 해협의 중요성을 재확인하고, 이란과의 협상에 대한 미국의 입장을 명확히 했다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 그의 언급은 단순히 외교적 수사를 넘어, 미국의 중동 정책 전반에 대한 방향성을 제시하는 것으로 해석될 수 있다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 문제에 대한 명확한 입장을 밝힘으로써, 국제 사회에 미국의 의지를 전달하고, 동맹국들과의 협력을 강화하려는 의도를 드러냈다. 또한, 이란과의 핵 협상에서 미국의 목표를 분명히 제시하고, 협상 전략을 공개함으로써, 이란에게 압박을 가하고, 협상의 주도권을 잡으려는 의도를 보여주었다. 그의 발언은 중동 지역의 안보 환경에 대한 미국의 관심과, 미국의 국익을 위한 외교 정책의 중요성을 강조한다. 트럼프 대통령의 일련의 발언은 미국의 외교 정책의 일관성을 유지하고, 국제 사회에서 미국의 리더십을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 그의 발언은 단순한 정치적 수사를 넘어, 미국의 외교 정책의 방향성을 제시하고, 국제 사회에 미국의 의지를 전달하는 역할을 수행한다. 또한, 트럼프 대통령은 이란과의 협상에서 미국의 목표를 명확히 함으로써, 협상의 성공적인 결과를 기대하는 동시에, 실패에 대비한 강경한 입장을 유지하겠다는 의지를 드러냈다. 이는 미국의 외교 정책의 일관성을 유지하고, 동맹국들의 지지를 확보하며, 이란에게 강력한 메시지를 전달하는 효과를 가진다. 트럼프 대통령의 이 같은 발언은 중동 지역의 안보 환경과 국제 유가에 미치는 영향력을 고려할 때 더욱 중요한 의미를 지닌다





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