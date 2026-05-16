트럼프 대통령의 2026년 방중 분석: 화려한 의전과 실익 없는 외교적 공방

도널드 트럼프 미국 대통령의 베이징 방문이 화려한 의전 속에 종료되었으나, 반도체와 항공기 구매 등 핵심 경제 의제에서 실질적인 합의를 이끌어내지 못한 채 중국의 전략적 프레임에 말려들었다는 분석이 나옵니다.

2026년 5월 15일 오후, 도널드 트럼프 미국 대통령을 태운 에어포스원이 베이징 수도국제공항을 이륙하며 36시간의 짧고 강렬했던 방중 일정이 공식적으로 막을 내렸습니다. 트럼프 대통령은 기내에서 기자들과 만나 많은 서로 다른 문제들이 해결되었다며 이번 방문의 성과를 긍정적으로 평가했습니다.

하지만 미국의 주류 언론들은 이와 상반된 냉혹한 진단을 내놓았습니다. 블룸버그 통신은 트럼프 대통령이 원했던 화려한 의전은 얻었으나 결과적으로는 출발점으로 돌아왔다고 분석했으며, 악시오스는 이번 회담의 결과물을 소박한 성과물 패키지와 연출된 우정이라는 표현으로 정의하며 실질적인 소득이 없었음을 꼬집었습니다. 실제로 36시간 동안 진행된 의전 일정은 매우 화려했습니다. 인민대회당에서의 21발 예포 환영식과 3군 사열, 그리고 레드카펫 행사는 물론이고 중국 인민해방군 군악대가 빌리지 피플의 YMCA 곡을 연주하는 파격적인 모습이 연출되었습니다.

공산당의 공식 의전 행사장에서 이러한 대중문화 곡이 울려 퍼진 것은 역사상 최초의 일이었습니다. 또한 닉슨 대통령 이후 매우 이례적인 예우인 중난하이 초대가 이루어졌으며, 시진핑 주석은 정원을 함께 거닐며 다양한 월계 장미를 소개하고 백악관 로즈가든에 심을 장미 씨앗을 선물하는 세심함을 보였습니다. 미국 분석가들은 이러한 정밀하게 설계된 의전이 트럼프 대통령의 개인적 취향을 철저히 연구하여 외교적 전략으로 치환한 중국의 고도의 계산된 행동이었다고 지적합니다. 이번 회담의 핵심 구조를 분석하기 위해 전략국제문제연구소의 스콧 케네디 고문은 5B, 3T+AI라는 프레임을 제시했습니다.

미국이 강조한 5B는 보잉 항공기, 소고기, 대두, 무역위원회, 투자위원회를 의미하며, 중국이 수호하려 한 3T는 대만 문제, 관세, 기술 통제를 뜻합니다. 여기에 양측의 공통 관심사인 AI 거버넌스가 추가되었습니다. 결과적으로 미국은 5B를 얻으려 했으나 보잉 200대 구매는 구두 약속에 그쳤고, 중국은 3T를 철저히 지켜냈습니다. 대만에 대한 미국의 입장은 변함이 없었으며, 관세 문제는 논의조차 되지 않았고, 특히 H200 반도체 수출 통제와 같은 핵심 기술 이슈는 양자 회담의 의제에서 완전히 제외되었습니다.

가장 주목받았던 엔비디아 H200 칩의 대중국 수출 허가 문제 역시 시장의 기대와는 다른 방향으로 흘러갔습니다. 미국 상무부가 일부 중국 기업을 화이트리스트에 올려 구매를 조건부 허용했다는 보도가 나왔고 젠슨 황 CEO가 에어포스원에 합류하며 상징성을 더했지만, 트럼프 대통령은 결국 중국이 자국 기술 개발을 위해 칩을 사지 않기로 선택했다고 인정했습니다. 이는 과거 중국이 미국에 칩을 팔아달라고 요청하던 관계에서 이제는 미국이 사달라고 요청하는 구조로 역전되었음을 의미합니다.

화웨이의 어센드 시리즈 등 중국 내 AI 생태계가 자리를 잡으면서 H200은 더 이상 필수재가 아니게 되었고, 중국 당국은 오히려 관련 보도를 삭제하며 AI 자주화 정책을 고수하는 모습을 보였습니다. 경제적 성과로 언급된 보잉 항공기 200대 구매 역시 실체가 불분명합니다. 트럼프 대통령은 이를 약속이라고 주장했지만, 중국 외교부와 공식 성명 어디에서도 구체적인 구매 계약에 대한 언급은 없었습니다. 이는 전형적인 트럼프식 과장 발표일 가능성이 크며 실질적인 서명 문서가 없는 구두 합의에 불과하다는 분석이 지배적입니다.

반면 금융 분야에서는 가시적인 변화가 있었습니다. 씨티그룹이 중국 내 100% 단독 소유 증권 브로커리지 라이선스 심사를 완료하며 전례 없는 업무 범위를 확보했고, 골드만삭스와 블랙록 등 거대 자본의 진출 경로가 논의되었습니다. 하지만 전문가들은 이를 중국의 또 다른 전략으로 해석합니다. 미국 금융 자본이 중국 체제 내에 깊숙이 편입될수록, 이들이 미중 관계의 안정을 바라는 강력한 로비 주체가 되어 미국 정부의 압박을 완화시키는 인질 역할을 하게 된다는 논리입니다.

마지막으로 AI 거버넌스 역시 공동성명이나 양자 협약 없이 재무장관의 인터뷰 발언 수준으로 마무리되었습니다. CEO 수행단의 화려한 면면에도 불구하고 실제 정상 간의 담판에서는 무역 논리가 우선시되었고 AI는 배경으로 밀려났습니다. 이번 회담의 가장 극명한 지점은 양국 언론의 보도 양상입니다. 미국 언론이 성과 부족과 선언적 성격의 합의를 비판한 반면, 중국 신화사는 건설적 전략 안정이라는 표현을 14번이나 반복하며 이번 회담을 중국의 외교적 승리로 묘사했습니다.

결국 미국이 기대했던 보잉 서명이나 반도체 납품, 희토류 정상화 같은 실질적 경제 성과는 공식화되지 않은 채, 중국은 서사 주도권을 쥐며 전략적 시간을 버는 데 성공한 것으로 보입니다





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