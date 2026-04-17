트럼프, 이란 무기급 우라늄 이전 합의 주장... IAEA 사찰 결과와 '엇박자' 주목

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 핵무기 개발 포기 및 지하에 묻어둔 무기급 우라늄 이전 합의를 했다고 주장했으나, 이란 핵 프로그램을 둘러싼 국제사회의 우려는 여전하다. 전문가들은 이란의 핵무기 개발 능력을 실질적으로 제한할 수 있는 조치인지, 그리고 IAEA의 사찰 결과와 상충되는 부분이 있는지 주목하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 자국에 숨겨둔 무기급 우라늄 을 포기해 이전하기로 했다는 취지의 발언을 해 국제사회의 이목이 집중되고 있다. 트럼프 대통령은 현지시간 16일 백악관에서 기자들과 만나 이란과의 핵 관련 논의에서 매우 긍정적인 진전이 있었다고 언급하며, "이란이 핵무기를 보유하지 않기로 매우 강력히 합의했다"고 밝혔다. 더불어 그는 "우리가 B-2 폭격기로 공격한 뒤 지하에 묻혀 있는 핵 찌꺼기를 넘기기로 했다"는 발언으로, 이는 이란이 보유하고 있을 가능성이 제기되는 고농축 우라늄 을 의미하는 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 이란과의 대화에서 "많은 합의가 이뤄지고 있으며 매우 긍정적이고 중요한 결과가 나올 것"이라고 낙관적인 전망을 내놓았다. 그가 거론한 무기급 우라늄 , 즉 고농축 우라늄 은 핵폭탄 제조에 활용될 수 있는 핵심 물질로, 미국이 이란 핵 문제에서 가장 우려해온 부분이기도 하다.

그러나 이란이 실제로 해당 물질을 미국에 넘기기로 했는지 여부는 아직 공식적으로 확인되지 않고 있다. 워싱턴포스트(WP)는 과거에도 미국이 이란의 핵 관련 양보를 주장했다가 협상이 결렬되거나 사실이 아닌 것으로 드러난 사례가 있음을 지적하며 신중한 입장을 보였다. 전문가들 역시 이란이 핵무기 개발을 하지 않겠다는 기존 입장을 재확인하는 것만으로는 큰 의미를 부여하기 어렵다는 의견이다. 다만, 트럼프 대통령의 발언대로 이란이 이미 보유한 고농축 우라늄을 외부로 이전한다면, 이는 이란의 핵무기 개발 능력을 실질적으로 제한하는 조치로 평가될 수 있다. 하지만 이란이 우라늄 농축 능력 자체를 유지하는 한, 이러한 조치의 장기적인 효과는 제한적일 수 있다는 지적도 나온다. 이란은 자국 핵 프로그램이 에너지 생산과 같은 민간 목적이라고 일관되게 주장해왔다. 2015년 버락 오바마 행정부 시절 타결된 이란 핵합의(JCPOA)에 따라 이란은 우라늄 농축도를 3.67%로, 비축량은 300파운드(136㎏)로 제한하기로 합의했었다. 그러나 트럼프 대통령이 첫 임기 때 이 합의를 일방적으로 파기하자, 이란은 핵합의 이전 수준, 나아가 무기급에 근접한 농축을 시작했고, 2021년에는 농축도를 60%까지 끌어올렸다고 발표한 바 있다. 국제원자력기구(IAEA)는 지난해 6월 미국과 이스라엘의 이란 공습 이전까지 60% 순도를 지닌 약 441㎏의 고농축 우라늄을 확인한 것으로 알려졌다. 이란이 보유한 60% 농축 우라늄은 그 자체로 핵무기 제조가 가능한 무기급 물질로 분류되며, 단 며칠의 추가 공정을 거치면 핵폭탄 제조에 필요한 순도 90% 이상으로 쉽게 전환될 수 있다. IAEA는 90% 농축 우라늄 25kg, 또는 60% 농축 우라늄 42kg이면 핵폭탄 1기를 제작할 수 있다고 평가하고 있어, 트럼프 대통령의 발언은 이러한 상황에 대한 중대한 변화 가능성을 시사하고 있다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

트럼프 이란 우라늄 핵합의 IAEA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IAEA 사무총장 “한국 핵잠, 핵무기 전용 않는다는 ‘철통같은 보장’ 필요”라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 15일 한국의 핵추진 잠수함(핵잠) 도입을 위해선 핵연료가 핵무기 제조로 전용되지 않는다...

Read more »

IAEA 사무총장 “한국 핵잠, 핵 확산 않는다는 철통 보장 필요”라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 한국의 핵추진잠수함(핵잠) 도입은 “핵 확산에 일조하지 않을 것이라는 철통같은 보장을 확보하는 게 중요하다”고 15일 말했다. 그로시 사무총장은 이날 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 연 기자간담회에서 “장기간 운항하는 잠

Read more »

IAEA 사무총장, 한국 핵잠수함 도입 관련 '사찰 사각지대' 우려 표명라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 한국의 핵추진 잠수함 도입과 관련하여 사찰 사각지대 문제를 제기하며, NPT 체제 내 투명한 핵물질 관리의 중요성을 강조했다. 북한 핵 능력 고도화에 대한 우려도 표명하며, 미국-이란 핵 협상에 대한 의견도 밝혔다.

Read more »

IAEA, 한국 핵잠수함 도입 시 핵물질 전용 차단 보증 필요…“협상 진행 중”라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 한국의 핵잠수함 도입과 관련하여 핵연료의 핵무기 전용 가능성에 대한 '확고한 보증'이 필요하며, 이를 위해 한국과 IAEA 간 협상이 진행 중이라고 밝혔다. 핵잠수함용 핵연료의 전용 방지를 위한 검증 절차 마련이 중요하며, IAEA 사찰 대상에 포함될 것이라고 언급했다.

Read more »

조현 “한국, 비확산 의무 완전 이행…IAEA와 핵잠 긴밀 소통”조 장관, 그로시 IAEA 사무총장 면담 핵잠 도입 과정에서의 투명성 약속 그로시 “한국, 그간 비확산 의무 충실”

Read more »

“한국, 핵추진 잠수함 도입 때…핵 전용 안한다는 확인 필요”라파엘 그로시(사진) 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 15일 한국의 핵추진 잠수함 도입 추진에 대해 '다량의 핵물질이 (IAEA) 사찰망을 벗어나지 않는다는 철통 같은 확인이 필요하다'고 밝혔다. 그는 '잠수함은 장기간 임무를 수행하는 특성상 잠수함에 사용되는 다량의 농축 우라늄이 사찰단의 감시망에서 배제된다'며 '핵잠 도입국은 IAEA와 특별한 절차에 합의해 출항 때 있었던 선박 내 핵물질이 어디론가 은닉되거나 전용되지 않았단 걸 확인할 수 있게 해야 한다'고 말했다.

Read more »