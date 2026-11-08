트럼프, 스티븐 밀러 백악관 비서실장 기용…민주당과 극한 충돌 예고

트럼프 대통령이 강경파 스티븐 밀러를 백악관 비서실장에 앉히면서 중간선거 이후 입법부와의 충돌이 격화될 전망이다. 민주당은 강하게 반발하고 있다.

트럼프 대통령이 강경파로 꼽히는 스티븐 밀러 를 백악관 비서실장 에 기용하면서 트럼프 2기 행정부의 남은 2년이 입법부와의 극한 충돌로 치달을 전망이다. 트럼프 대통령은 6일 밀러 실장의 지명을 발표했고, 워싱턴 연합뉴스 홍정규 특파원은 이 인사가 민주당과의 정면 대결을 예고한 것이라고 전했다.

트럼프 대통령은 8일 현지시간 민주당의 압승으로 끝난 중간선거 결과를 역사적으로 거대한 후퇴라고 규정했다. 그는 지지자들에게 두려워하지 말라며 우리가 그 어느 때보다 크고 강하게 돌아오겠다고 밝혔다.

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스티븐 밀러 실장 기용이 드러낸 강경 노선

스티븐 밀러 신임 비서실장은 트럼프 행정부 안에서 강경파 중 강경파로 평가받는 인물이다. 극우 성향에 가까운 비타협적 노선을 걸어온 백인 민족주의자라는 평가가 따라붙는다.

이 같은 성향은 극단주의를 경계했던 수지 와일스 전임 비서실장과 뚜렷이 구분된다. 트럼프 대통령이 밀러 실장을 행정부의 전면에 내세웠다는 점에서 인사의 상징성이 크다는 분석이 나온다.

트럼프 대통령은 6일 밀러 실장을 훌륭한 투사라고 표현했다. 트럼프 대통령의 오랜 정치적 고문인 로저 스톤은 악시오스에 밀러를 전시 콘실리에리라고 불렀다. 콘실리에리는 마피아 보스의 오른팔처럼 절대적 권한을 가진 최측근 실세를 뜻하는 말이다.

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미 온라인매체 악시오스는 이른바 밀러 독트린을 대통령의 무제한적 권한 행사, 민주당에 대한 극단적 혐오, 강경한 반이민과 국경 정책, 미국의 서반구 장악으로 요약했다. 밀러 실장은 트럼프 1기 행정부 때부터 이 노선을 고수해왔다.

저인망식 불법 이민자 추방, 공권력을 동원한 반대시위 진압과 체포, 진보 성향 대학들과의 이념 전쟁, 우편투표 제한 시도, 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 축출은 모두 밀러 실장이 백악관 부비서실장 시절 밀어붙인 사안으로 알려졌다.

민주당과 공화당 일각의 엇갈린 반응

민주당의 하킴 제프리스 하원 원내대표는 차기 하원의장으로 유력한 인물이다. 제프리스 원내대표는 ABC 방송 인터뷰에서 밀러 실장의 기용을 끔찍한 선택이자 무책임한 결정이라고 비판했다.

제프리스 원내대표는 밀러 실장과 그가 상징하는 것들과 협력할 기회는 분명히 없을 것이라고 단언했다. 민주당이 트럼프 행정부와의 초당적 협력에 선을 긋는 모습이다.

밀러 실장은 민주당을 정당이 아닌 극단주의 조직이라고 불렀고, 미국을 증오하는 미치광이들이라고도 표현했다. 트럼프 행정부의 결정에 번번이 제동을 건 판사들에 대해서는 급진적이고 통제에서 벗어났다고 비난했다.

밀러 실장은 카르텔을 서반구의 ISIS이자 알카에다라고 규정했다. 그는 이런 조직을 다루듯 카르텔을 잔혹하고 무자비하게 다뤄야 하며, 이를 위해 미국의 무력 개입이 필요하다고 주장했다.

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공화당 내부에서도 우려가 나왔다. 말린 스터츠먼 하원의원은 지난 6일 폭스뉴스 인터뷰에서 트럼프 대통령이 밀러 실장을 승진시키기보다 그와 거리를 둬야 했다고 말했다. 그는 솔직히 밀러 실장이 해임돼야 한다고 생각한다고 밝혔다.

의회 충돌과 행정명령 우회 전망

밀러 실장이 이끄는 백악관 참모진은 트럼프 대통령의 행정명령과 행정부의 직권을 최대한 활용해 의회의 견제를 우회하려 할 것으로 보인다. 입법 교착이 행정부 주도로 해소되기보다 오히려 깊어질 수 있다는 관측이다.

민주당은 의회 청문회와 법원 소송으로 맞설 가능성이 크다. 마크 쇼트 전 마이크 펜스 부통령 비서실장은 양당이 서로를 겨냥한 조사를 벌이면 초당적 입법이 더 어려워지고 연방정부 셧다운 위험도 높아질 수 있다며 수많은 교착 상태를 보게 될 것으로 예상했다.

쇼트 전 실장은 대부분의 중요한 결정이 백악관 서관에 있는 밀러 실장의 사무실에서 내려지고 있다고 전했다. 실무 권한이 밀러 실장에게 집중돼 있다는 의미로 해석된다.

트럼프 대통령은 자신에 대한 탄핵과 조사를 추진하는 민주당 의원들이 공갈과 협박을 저지르고 있다며 법무부에 조사를 지시했다. 행정부와 민주당 간 법적 공방이 본격화될 수 있는 대목이다.

트럼프 대통령의 한 참모는 이제 밀러의 시간이라며 단단히 각오하는 게 좋을 것이라고 말했다. 선거 참패 이후 정책을 수정하기보다 예측 불가능한 방식으로 국정을 운영할 수 있다는 관측도 함께 제기되고 있다.