트럼프, 이란 양해각서 세부내용 불만에 강한 비난…"가짜뉴스와 무관"

트럼프 대통령이 이란 매체가 보도한 종전 양해각서(MOU) 세부 내용에 대해 불만을 드러내며 이란을 강력히 비난했다. 이란 측 보도와 미국의 설명 사이에 큰 차이가 나타나고 있어 향후 협상 전망에 불확실성이 커지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 자신의 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜을 통해 이란을 강력히 비난했다. 이는 전날 이란이 미국과의 종전 양해각서 ( MOU )에 합의했다고 발표했지만, 이란 매체들이 보도한 MOU 세부 내용이 이란 측에 유리한 조항을 담고 있다고 주장하면서 불만을 표시한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이란이 공개한 조건들은 서면으로 합의된 내용과는 전혀 무관하며, 그들의 성명은 진실과关系가 없다고 비판했다. 그는 이란을 '비열한 사람들'이라고 지칭하며, 선의의 협상은 불가능하다고 맹비난했다. 또한 최근 호르무즈 해협 인근에서 이란 관련 무인기가 인도 선박을 겨냥한 공격을 시도했지만 저지되었다며, 이는 용납할 수 없는 행위라고 강조했다. 이러한 트럼프 대통령의 비난은 이란 메흐르 통신이 보도한 MOU 14개 항목 내용에 대한 반응으로 분석된다.

메흐르 통신은 미국과 합의된 MOU에 레바논 등 모든 전선에서의 즉각적·영구적 전쟁 중단, 30일 내 미국의 해상봉쇄 해제 및 호르무즈 해협 통행 재개, 이란 주변 지역의 미군 철수, 핵문제 관련 60일간 협상 등이 포함되었다고 전했다. 또한 120억 달러 규모의 이란 동결 자금 해제 및 협상 기간 중 추가 접근 권한, 이란 미사일 및 대리 세력 지원 문제를 협상 의제에서 제외하는 내용도 담겼다고 보도했다. 이란 IRNA 통신 역시 MOU 핵심으로 호르무즈 해협 통제권과 전선별 종전을 꼽았다. 한편 트럼프 대통령은 전날 지지자들에게 우리가 이란과의 전쟁을 끝냈다고 선언했다고 CNN이 보도했다.

그는 핵무기 보유 포기 동의가 합의의 95%를 차지하며 미국의 전적인 목적이었다고 강조했다. 그러나 이란 측과의 합의 세부 내용을 둘러싼 상호간의 주장 차이가裸露되면서, 실제 합의 이행 가능성에 대한 의문이 제기되고 있다. 트럼프 대통령은 이번주말 유럽에서 MOU 서명식을 가질 것이라고 밝혔지만, 이란 매체의 보도 내용과 미국의 설명이 현격히 다른 상황이다. 이는 향후 협상 과정에서 추가적인 긴장과 갈등이 발생할 수 있음을 시사한다





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