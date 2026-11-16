트럼프-시진핑-푸틴 3자 정상회담, 국제질서 재편의 전환점이 될까

미·중·러 정상 첫 회담 개최 확정, 다극화 시대 도래와 한미 alliance 및 동북아 안보 지형 변화에 대한 우려와 기대가 고조되고 있다.

미국 도널드 트럼프 대통령, 중국 시진핑 주석, 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 역사적인 첫 3자 정상회담을 갖는다. 이 만남은 냉전 이후 독점적 패권을 행사해 온 미국 중심의 국제 질서가 약화되고 다극화 양상이 본격화되고 있음을 상징적으로 보여주는 사건이다.

중국 관영 싱화통신은 16일 시 주석이 19일 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 트럼프 대통령과 푸틴 대통령과 회동할 예정이라고 보도했다. 백악관은 13일, 크렘린궁은 14일 각각 이 회담 성사를 공식 발표했다.

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핵군축 및 지역 분쟁 해결 방안 모색

이번 회담의 구체적인 의제와 포맷은 공개되지 않았으나, 주요 논의 사항으로는 핵軍縮 협상, 미국-이란 전쟁 종식, 그리고 러시아-우크라이나 전쟁 종식 등이 거론되고 있다. 세 nuclear 보유국 정상들의 면담은 과거 냉전 시기에는 상상할 수 없었던 새로운 외교적 시도로 평가받는다.

외교 전문가들은 이번 회동이 세계 최고 전력국들이 함께 의자에 앉았다는 점 자체가 국제사회에 강력한 메시지를 전달한다고 분석한다. 이는 미국이 전 세계적 이슈를 단독으로 해결하기 어려워졌으며, 중국과 러시아를 대화 파트너로 인정하지 않을 수 없음을 보여주는 사례다.

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야르타 회상 우려 vs 현실적 한계 지적

우크라이나 등을 중심으로 이번 회담이 제2의 야르타 회의로 비화될 수 있다는 우려가 제기된다. 1945년 2월 열린 야르타 회담에서는 승전국이었다는 점을 배경으로 미·영·소 3국이 전후 arrangements 및 한반도 신탁통치 문제를 논의하며 영향권劃定에 나섰다. 일부에서는 트럼프 대통령이 중국·러시아와 협의하는 과정에서 북한의 핵 프로그램을 묵인하는 대가로 북미 정상회담을 추진할 것이라는 전망도 나온다.

그러나 다수 전문가들은 세 국가 간 이해관계가 현저히 갈려 있어 새로운 국제질서를 재편할实质性 합의가 도출되기 어렵다고 평가한다. 한국외국어대학교 이종훈 교수는 미국이 다극화 질서로 전환하고 있지만 주요 이슈 해결이나 미래 정치 momentum을 만들기에는 한계가 있다고 지적했다.

동북아연구소 전재성 소장은 트럼프 대통령이 자유세계를 대표하지 않으며, 중국과 러시아도 응집된 블록이 아니므로 설령 합의가 이루어져도 중견국들이 이를 따르지 않을 것이라고 설명한다. 또한 전쟁 중이었을 당시의 미영소와 달리 오늘날 한국은 주권 독립 국가로서 야르타 회담과의 단순 비교는 부적절하다는 시각도 있다.

대한민국, 강대국 사이 균형 외교 고배

미·중·러 회담 이후 한국은 중국과 러시아와의 관계 관리, 그리고 워싱턴의 중국 견제 요구에 대한 대응이라는 이중적 과제를 안게 될 전망이다. 경남대 극동연구원 두진호 연구원은 강대국 역학이 변화하는 가운데 한국은 미국과의 동맹을 공고히 하면서도 중·러 관계를 잘 관리하는 지리적 운명을 지녔다고 분석했다.