트럼프, 내부 전쟁 선포: 지지층 향한 '십자포화', 분열의 씨앗 뿌리나

이란 전쟁 중단을 선언한 트럼프, 자신을 비판한 우파 논객 4인방에 맹공. 지지층 내 균열 조짐 속, 중간선거 결과에 귀추 주목.

이란 전쟁 중단을 선언한 도널드 트럼프 전 대통령이 내부 비판 세력에 대한 전면전을 선포하며 지지층 내 파열음을 키우고 있다. 트럼프는 자신의 소셜 미디어 플랫폼을 통해 터커 칼슨 , 메긴 켈리 , 캔디스 오언스 , 알렉스 존스 등 우파 논객 4인방을 '패배자'로 규정하고 이란과의 전쟁 관련 입장을 문제 삼으며 맹렬히 비난했다. 그는 이들이 이란의 핵무기 보유를 옹호하고 마가(MAGA) 와 상반된 의견을 내는 배신자라고 몰아붙였다. 이러한 트럼프의 공격은 그동안 그를 지지해온 마가 지지층 내부에서 분열을 야기할 수 있다는 우려를 낳고 있다. 특히, 기존 주류 미디어가 아닌 팟캐스트와 소셜 미디어 인플루언서들을 통해 소통해온 트럼프에게 이들 4인방은 단순한 비판 세력이 아닌, 그의 정치적 기반을 흔들 수 있는 존재로 평가된다. 트럼프의 강경한 태도와는 달리, 일부에서는 이러한 내부 분열 이 중간선거 에 미치는 영향은 제한적일 것이라는 분석도 제기된다.

실제, 월스트리트저널(WSJ)의 여론조사에 따르면 이란 전쟁에 대한 공화당 지지층의 신뢰도는 일반 미국인보다 높게 나타났으며, 트럼프의 지지층 결속 방식이 여전히 유효하다는 분석도 나온다.\트럼프의 이번 비판은 이란 전쟁이라는 민감한 사안을 둘러싸고 벌어진 것으로, 그의 '미국 우선주의'와 배치되는 정책 결정에 대한 불만을 표출한 것으로 풀이된다. 칼슨은 트럼프의 '이란 문명 말살' 발언을 전쟁 범죄 위협으로 규정했고, 오언스는 이란에서의 집단 학살을 막아야 한다며 의회와 군의 개입을 촉구했다. 켈리는 트럼프를 지지하는 연합이 무너졌다고 평가했으며, 존스는 트럼프의 치매 위험성을 언급하며 직무 수행 능력을 문제 삼았다. 이러한 비판은 트럼프가 그동안 구축해온 지지 기반을 약화시킬 수 있으며, 그의 정치적 행보에 상당한 부담을 줄 수 있다. 더욱이 트럼프는 보수 주류 매체인 WSJ의 사설에 대해서도 비판을 가하며, 언론과의 관계에서도 갈등을 드러냈다. 이는 트럼프의 지지층 내에서 다양한 의견이 공존하고 있다는 것을 보여주는 동시에, 그가 다양한 목소리를 포용하기보다는 자신의 입장을 강화하려는 의지를 드러낸 것으로 해석된다.\결론적으로, 트럼프의 이번 내부 공격은 그의 정치적 입지를 다지는 동시에 상당한 위험을 내포하고 있다. 그는 자신의 지지 기반을 더욱 공고히 하려는 의지를 보이지만, 동시에 내부 분열과 반발을 초래할 가능성이 높다. 특히, 다가오는 중간선거에서 트럼프는 '결과'로 평가받을 것이며, 이란 전쟁과 관련된 그의 결정이 어떤 영향을 미칠지는 미지수다. 악시오스는 트럼프가 과거에도 반대파를 낙인찍어 무력화하는 전술을 사용했지만, 이번에는 지지층 내부의 균열을 더욱 심화시킬 수 있다고 분석했다. 트럼프의 공격 대상이 기존의 반대파가 아닌, 그의 정치적 성공에 기여한 인물들이라는 점에서 그 파장은 더욱 클 것으로 예상된다. 결국, 트럼프는 자신의 정치적 생존을 위해 강경한 태도를 유지하면서도, 그에 따른 위험을 감수해야 하는 상황에 놓여 있다





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