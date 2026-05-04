트럼프 ‘프로젝트 프리덤’ 개시, 이란 ‘경고 사격’…한국 선박 피격 첩보

미국의 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 개시 이후 이란이 경고 사격을 감행하고, 한국 선박 피격 첩보가 입수되어 한반도 주변 해역의 긴장이 고조되고 있다. 정부는 사실 관계 확인에 나섰으며, 인명 피해는 없는 것으로 파악하고 있다.

정부가 한국 선박 피격 첩보에 대한 사실 확인에 나섰다. 4일 정부는 호르무즈 해협 에서 한국 선박 이 피격되었다는 정보를 입수하고 정확한 상황을 파악 중이다. 지금까지 2월 28일 미국과 이란 간의 긴장이 고조된 이후 한국 선박 이 직접적인 공격을 받은 사례는 없었다.

정부 관계자는 현재 정보의 진위를 확인하고 있으며, 인명 피해는 없는 것으로 보고하고 있다. 청와대 역시 해당 선박에서 발생한 화재의 원인을 조사하고 있으며, 한국 승선원들의 안전은 확보된 것으로 확인되었다. 이러한 소식은 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 제3국 민간 선박들의 안전한 항해를 지원하기 위해 군용기와 군함을 동원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 시작한 직후에 전해졌다. 이란은 미국의 이러한 움직임을 휴전 위반으로 간주하고 경고 사격을 감행한 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 벗어날 수 있도록 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시했다. 이에 대해 이란은 이를 ‘휴전 위반’으로 해석하며 강력하게 반발하고 경고 사격을 통해 위협 수위를 높였다. 이란 준관영 파르스통신은 현지 소식통을 인용하여 호르무즈 해협 인근에서 미국의 호위함 한 척이 미사일 두 발에 피격되어 후퇴했다고 보도했다. 통신은 미 군함이 이란 해군의 경고를 무시하고 계속해서 기동을 감행한 직후 미사일 공격을 받았으며, 이로 인해 항행이 불가능해져 기수를 돌려 퇴각했다고 주장했다.

그러나 미 중부사령부는 이러한 이란의 주장을 전면 부인하며, 미 해군 함정 중 피격된 것은 없다고 밝혔다. 미국은 이날 오전부터 걸프 해역에 갇혀있는 민간 선박들이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 군함을 이용하여 호위하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 본격적으로 시작했다. 트럼프 대통령은 3일 자신의 SNS를 통해 “전 세계 여러 국가들이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들을 풀어주는 데 미국에 도움을 요청해왔다”며, “(이번 작전은) 미국과 중동 국가들, 특히 이란을 대신한 인도주의적 조치”라고 강조했다.

국제해사기구(IMO)에 따르면 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 현재 페르시아만에는 약 2000여 척의 선박과 2만 명의 선원이 발이 묶여 있는 것으로 추정된다. 미국 온라인 매체 액시오스는 미국이 이번 작전을 위해 구축함, 100대 이상의 항공기, 그리고 1만 5000명의 병력을 투입할 예정이라고 보도했다. 이러한 미국의 군사적 개입은 호르무즈 해협의 긴장을 더욱 고조시키고 있으며, 이란과의 직접적인 충돌 가능성에 대한 우려를 낳고 있다. 상황은 매우 유동적이며, 추가적인 정보와 외교적 노력이 필요한 시점이다. 한국 정부는 자국 선박과 국민의 안전을 최우선으로 고려하며, 상황을 예의주시하고 있다





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