도널드 트럼프 미국 대통령이 APEC 정상회의에서 미·중·러 간 첫 3자 평화 선언 합의와 우크라이나 종전 의지를 주장하며, 해외 데이터센터 건립 기업에 고액 세금 부과를 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 백악관 기자회견에서 최근 진행된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 역사적인 외교적 성과로 정의하며 미·중·러 3개국 정상 간 협력의 중요성을 강력히 강조했다. 그는 이번 회의를 통해 우크라이나 전쟁 종식과 같은 글로벌 안보 현안에 대해 unprecedented한 합의를 도출했다고 주장하며, 자신의 외교적 영향력을 과시했다.

트럼프 대통령은 미·중·러 3자 회담이 사실상 세계에서 가장 강력하고 중요한 세 나라의 정상회의로 자리 잡았다고 평가했다. 그는 얄타 회담과 같은 과거의 비극적 사건을 연상시키지 않기 위해 노력했음을 명시하며, 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 개인적 친분을 바탕으로 각국의 차이를 해결할 수 있을 것이라고 밝혔다. 특히 그는 이 세 나라가 전 세계 핵 전력의 92%를 보유하고 있다는 점을 지적하며, 3대 핵 보유국으로서의 책임을 논의했다고 전했다.

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미중러 3자 평화 선언과 핵 감축 합의

트럼프 대통령은 이번 전례 없는 회담에서 미·중·러 3국이 사상 최초로 3자 평화 선언에 공식적으로 합의했다고 선언했다. 이는 특히 미·러보다 핵 전력이 훨씬 뒤처져 있는 중국이 사상 처음으로 핵 위험 감축을 위한 3자 논의에 참여하기로 동의했음을 의미한다. 그는 어떤 비판론자들이 자신의 관계를 끔찍한 것으로 보더라도, 세계에서 가장 강력한 핵 보유국 지도자들과 좋은 관계를 유지하는 것이 미국에게 추가적인 힘을 제공한다고 반박했다.

푸틴 대통령이 3자 회담 직후 단독 기자회견을 열고 우크라이나에 대한 더 강한 보복을 예고한 점에 대해서는, 푸틴 대통령 역시 우크라이나 전쟁을 끝내고 싶어 한다는 사실은 부정할 수 없다고 지적했다. 다만 그가 협상 전략상 그렇게 공개적으로 말하고 싶어 할지는 알 수 없다는 견해를 드러내며, 외교적 긴장 완화의 가능성을 시사했다.

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엔비디아 CEO 옹호와 각료 경질 우려

트럼프 대통령은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 대한 비판적 시각을 일축하며 그를 옹호했다. 그는 젠슨 황이 잘못된 결정을 내리기도 했지만 정말 뛰어난 인물이라고 평가하며, 자신이 첫 임기 때 일론 머스크 테슬라 CEO를 강력하게 보호했으며 그 결과 스타링크 등 대단한 성과를 거뒀음을 언급했다. 그는 뛰어난 인재를 보호해야 한다며 젠슨 황의 복귀를 희망한다고 밝혔다.

엔비디아의 반도체 우회 수출 규제를 소극적으로 대했다는 비판을 받는 하워드 러트닉 상무장관에 대해서는, 그가 스콧 베선트 재무장관과는 다른 타고난 사업적 감각을 가진 사람이라며 신뢰를 잃지 않았다고 밝혔다. 그러나 러트닉 상무장관은 이날 주요 인사들이 총출동한 백악관 기자회견에 배석하지 않아, 사실상 경질 수순에 들어갔다는 관측이 제기되기도 했다.

중국 무역 불균형 해소와 데이터센터 세금 경고

트럼프 대통령은 중국과의 무역 불균형이 관리 가능한 수준에 도달했다고 주장하며, 중국으로부터 많은 돈을 벌어들이고 있는 좋은 협정을 체결했다고 자부했다. 그는 현재 중국보다 미국에 더 많은 세금을 내는 나라는 없으며, 자신이 중국에 엄청난 관세를 부과함으로써 중국이 상당한 대가를 치르고 있다고 강조했다. 이를 통해 중국의 전략적 중요성과 미국의 경제적 이득을 동시에 언급했다.

또한 인공지능(AI) 산업과 관련된 정책 방향을 제시하며, 미국 기업들이 해외에 데이터센터를 짓는 것을 허용하지 않겠다고 경고했다. 만약 그렇게 할 경우 엄청난 세금을 부과할 것이라고 명시한 트럼프 대통령은, 과거 반도체나 기타 산업에서 유사한 일이 발생하는 것을 허용한 과거의 실수를 되풀이하지 않겠다는 입장을 재확인했다.

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중간선거 참패 원인 규명과 민주당 협상 의지

트럼프 대통령은 최근 중간선거에서 공화당이 패배한 원인은 자신이 투표용지에 이름을 올리지 않았음에도 불구하고, 공화당이 자신의 추진 법안을 상원에서 통과시키지 못한 데 대해 유권자들이 불만을 가졌기 때문이라고 주장했다. 그는 선거 패배의 책임을 자신보다는 공화당의 입법 실패에서 찾는 발언으로 해석될 수 있는 대목을 명확히 했다.

상·하원을 장악한 민주당과의 관계에 대해서는, 대통령으로서 강력한 권한인 거부권을 행사하며 남은 임기 2년을 보낼 수 있다고 밝혔다. 그러나 그는 민주당 상·하원 원내대표가 똑똑하고 세상 물정을 아는 사람들이라며, 자신에게 반기를 들었던 토머스 매시 공화당 하원의원(켄터키)보다 오히려 민주당 의원들과 대화가 통할 가능성이 있다고 말했다.

트럼프 대통령은 특히 의료보험 제도 개편과 관련해 개방적인 태도를 보였다. 그는 민주당이 원하는 요소들을 일부 반영해 좋은 의료보험 제도를 만들 수도 있다고 덧붙였다. 이는 양당 간 협치를 시도할 준비가 되어 있음을 시사하며, 남은 임기 동안 정치적 대립보다 정책 실현에 주력할 의지를 드러낸 것으로 해석된다.