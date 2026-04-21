트럼프의 공격 유예 선언과 계속되는 해상봉쇄, 미-이란 긴장 최고조

트럼프 대통령이 파키스탄의 중재를 이유로 이란에 대한 군사 공격을 일시 유예한다고 밝혔으나, 미국은 여전히 이란 연계 선박을 나포하며 해상봉쇄를 지속하고 있습니다. 이에 이란은 해상봉쇄를 전쟁 행위로 규정하며 강하게 반발하고 있어 양국 간의 갈등이 한층 더 격화되고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 2차 협상 가능성을 언급하며 군사적 공격을 잠시 미루겠다고 선언했으나, 실질적인 현장에서는 미국과 이란 간의 긴장 수위가 좀처럼 낮아지지 않고 있다. 트럼프 대통령은 미국 동부시간 기준 21일 오후 자신의 소셜 미디어를 통해 이란 정부 내부의 분열과 파키스탄 측의 중재 요청을 근거로 공격 연기를 결정했다고 밝혔다. 그는 이란의 지도부와 협상 대표단이 일치된 제안을 들고 나올 때까지 군사적 행동을 보류하겠다는 입장을 분명히 했다. 하지만 이와 동시에 해상봉쇄 는 여전히 유지할 것이며, 미군에게 모든 대비태세를 갖추고 상황을 예의주시할 것을 지시했다고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 제임스 밴스 부통령을 파키스탄으로 보내 2차 종전협상을 이끌어내겠다는 구상을 밝히기도 했으나, 이는 이란이 협상 테이블에 나오지 않는 상황을 전제로 한 일방적인 압박에 가까웠다.

이러한 트럼프 대통령의 발표 직전, 압바스 아락치 이란 외무장관은 자신의 SNS를 통해 강력한 경고 메시지를 보냈다. 아락치 장관은 이란의 항구를 봉쇄하는 것 자체가 명백한 전쟁 행위이며, 이는 휴전 협정을 위반하는 행태라고 비판했다. 그는 특히 상업용 선박을 공격하고 승무원을 인질로 잡는 미국 측의 강경 대응을 비판하며, 이란은 이미 제재를 우회하고 무력화하는 방법을 충분히 숙지하고 있다고 강조했다. 이란 정부는 미국의 이러한 압박이 국제법을 위반한 괴롭힘에 불과하며, 자국의 이익을 지키기 위해 모든 수단을 동원해 저항할 것임을 분명히 했다. 이란은 미국이 해상봉쇄라는 근본적인 문제를 해결하지 않는 한, 그 어떤 협상 제의에도 응하지 않겠다는 완고한 태도를 유지하고 있는 상황이다. 실제로 미국 전쟁부는 트럼프 대통령의 휴전 언급에도 불구하고 인도양 공해상에서 이란과 연계된 초대형 유조선 티파니호를 나포하는 강수를 두었다. 전쟁부 측은 이번 나포 작전이 무국적 제재 대상 선박에 대한 합법적인 해상 차단 작전이었으며, 이란에 물질적 지원을 제공하는 불법 네트워크를 교란하기 위한 글로벌 집행 노력의 일환이라고 설명했다. 앞서 미국은 지난 19일 오만만을 항해하던 이란 컨테이너선 투스카호에 사격을 가해 무력화한 바 있다. 이러한 일련의 조치는 트럼프 대통령이 주장하는 평화적 협상 분위기와는 정반대의 행보로 해석된다. 미국은 한 손으로는 협상을 제시하면서 다른 한 손으로는 이란의 경제적 생명줄인 해상 물류를 차단하는 이중적인 전략을 구사하고 있다. 전문가들은 이러한 미국의 해상봉쇄 정책이 이란을 협상장으로 이끌어내기보다는 오히려 반미 감정을 결집하고 갈등을 장기화하는 촉매제가 될 것으로 보고 있다. 협상의 전제 조건인 해상봉쇄 해제와 미국의 강경한 나포 정책 사이의 모순은 당분간 중동 지역의 안보 위기를 더욱 깊게 만들 것으로 전망된다





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