트럼프, 이란 초토화 예고… ‘문명 소멸’ 언급하며 군사적 압박 최고조

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 앞두고 '문명 소멸'을 언급하며 군사적 압박 수위를 최고조로 끌어올렸다. 이란은 미국의 인프라 공격에 대비해 전국 발전소 주변에 ‘인간띠’ 시위를 예고했고, 이스라엘은 기차 이용 자제를 경고하며 긴장이 고조되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 시한을 앞두고 ' 문명 소멸 '을 언급하며 군사적 압박 수위를 최고조로 끌어올리고 있다. 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 오전 8시, 이란에 대한 초토화 작전 실행 12시간을 앞두고 자신의 소셜미디어에 “오늘 밤 한 문명이 완전히 사라질 것”이라는 극단적인 표현을 사용했다. 이 발언은 미군이 이란 하르그섬 군사 시설을 공격한 직후에 나왔으며, 협상 결렬 시 이란의 인프라 시설 전반에 대한 초토화 작전 을 실행할 가능성을 시사하는 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 앞서 백악관 기자회견에서 이란과의 합의 불발 시 “4시간 동안 이란의 모든 다리를 완전히 파괴하고 모든 발전소를 가동 불능 상태로 만들겠다”고 밝히며 강경한 입장을 고수해왔다. 이러한 발언들은 이란에 대한 강력한 압박과 함께 협상의 여지를 남겨두려는 전략으로 해석된다.

미군의 하르그섬 군사 시설 공격은 이란의 원유 수출에 핵심적인 영향을 미치는 시설을 겨냥한 것으로, 미국의 이란 제재 강화 의지를 보여주는 것으로 평가된다. 이란은 이에 맞서 이스라엘과 중동 걸프 국가의 에너지 및 수자원 시설을 보복 공격하겠다고 공언하며 긴장감을 고조시키고 있다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 “미국 테러 부대가 레드라인을 넘는다면 우리의 대응은 중동 지역을 넘어설 것”이라며 “미국과 그 파트너들의 기반 시설을 타격해 향후 몇 년 간 이 지역의 석유와 가스 공급이 차단되도록 만들겠다”고 경고했다. 이란은 미국의 인프라 공격에 대비해 전국 발전소 주변을 청년들이 둘러싸는 대규모 ‘인간띠’ 시위도 예고하며 강력한 저항 의지를 드러냈다. 이러한 일련의 사태들은 중동 지역의 긴장감을 극도로 높이고 있으며, 국제 사회의 우려를 자아내고 있다.\이란 곳곳에서 교량과 철도 등 교통 인프라에 대한 공습이 시작되면서, 중동 지역의 불안정성이 더욱 심화되고 있다. 이란 메흐르 통신은 이스파한주 부지사를 인용해 미국과 이스라엘의 공격으로 인해 야히아어버드 철도 교량이 공격받아 최소 3명이 사망하고 3명이 부상당했다고 보도했다. 또한 동아제르바이잔주 타브리즈에서 북쪽으로 90km 떨어진 고속도로에도 발사체가 떨어져 양방향 통행이 중단되는 등, 교통 인프라에 대한 공격이 잇따르고 있다. 카라지와 파르디스 지역에서는 송전선이 공습당해 정전이 발생했으며, 이란 제2 도시인 마슈하드는 철도 운행을 모두 중단했다. 이스라엘은 이란 국민들에게 “전국 어디에서도 기차를 이용하지 말라”고 경고하며, 철도 시설에 대한 공격 가능성을 시사했다. 이러한 상황은 이란 내에서의 공포감을 조성하고 있으며, 인프라 파괴는 경제 활동을 마비시키는 결과를 초래할 수 있다. 알자지라 보도에 따르면 미국의 에너지 및 교량 공격이 본격적으로 시작될 경우 최대 7억 달러 규모의 페르시아만 대교, 테헤란 사드르 복층 고속도로, 가디르교 등이 공격 대상이 될 수 있다. 수도권 전력 공급을 담당하는 다마반드 복합화력발전소와 남부 산업 지대의 라민 발전소 역시 주요 타깃으로 거론되고 있다. 이러한 공격은 이란의 경제 기반을 무너뜨리고, 민간인들에게 심각한 피해를 줄 수 있다.\한편, 트럼프 대통령은 협상의 여지를 남겨두는 발언도 잊지 않았다. 그는 SNS 글에서 “이제 완전하고 전면적인 정권 교체가 이뤄지고 더 똑똑하고 덜 급진적인 사람들이 주도한다면 어쩌면 혁명적으로 놀라운 일이 일어날 수도 있다. 누가 알겠는가”라며 긍정적인 변화 가능성을 언급했다. 이는 이란과의 협상 재개 가능성을 열어두는 것으로 해석된다. 하지만, 영국 일간 더타임스는 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 의식 불명 상태로 종교성지 쿰에서 치료를 받고 있으며, 국가 중대사에 대한 의사결정에 관여할 수 없는 상태라고 보도했다. 이러한 상황은 이란 정세의 불확실성을 더욱 증폭시키고 있다. 현재 중동 지역은 미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조, 인프라 공격, 이스라엘의 개입 가능성, 이란 내부의 정치적 불안정 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하며 매우 위태로운 상황에 놓여 있다. 국제 사회는 이 지역의 긴장 완화를 위해 외교적 노력을 강화하고, 무력 충돌로 이어지는 상황을 막기 위해 다각적인 노력을 기울여야 할 것이다. 이란은 미국의 공격에 대한 대응 방안을 모색하는 동시에 내부의 정치적 안정과 경제적 피해를 최소화하기 위한 방안을 마련해야 할 것이다. 이러한 복잡한 상황 속에서 중동의 미래는 불확실성에 휩싸여 있다. 각국의 신중한 행보와 국제 사회의 적극적인 중재 노력이 절실한 시점이다





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