트럼프, 젠슨 황 中 방문 동행 허용 전 중국 연계 의심 여성 보고 받았다

뉴욕타임스 보도에 따르면 트럼프 대통령은 엔비디아 젠슨 황 최고경영자의 방중 동행을 허용하기 전 관련 정보 보고를 받았다. 백악관은 보도를 반박했지만 구체적 근거는 내놓지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 중국 방문 당시 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 중국 정보기관과 연계된 의심을 받은 여성의 관계에 관한 정보당국 보고를 받고도 황 최고경영자의 방중 동행을 허용했다고 뉴욕타임스 가 10일(현지시각) 보도했다. 보도에 따르면 이 사실은 트럼프 대통령이 전용기 동승을 허락한 결정을 둘러싼 새로운 논란으로 이어지고 있다.

뉴욕타임스는 사안에 정통한 관계자들을 인용해 마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관이 5월 중국으로 향하던 대통령 전용기 에어포스원 안에서 트럼프 대통령에게 직접 이 문제를 보고했다고 전했다. 황 최고경영자가 알래스카에서 에어포스원에 합류하기 직전이었다는 것이 보도의 설명이다.

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루비오 국무장관의 보고와 트럼프 대통령의 대응

루비오 국무장관이 트럼프 대통령에게 황 최고경영자와 여성의 관계를 보고한 사실은 미국 정부 관계자 한 명의 확인으로도 뒷받침됐다. 이 관계자는 루비오 장관이 대통령에게 이 문제를 보고했다고 뉴욕타임스에 확인했다.

뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 루비오 장관의 보고에 크게 개의치 않았으며, 황 최고경영자의 동행을 예정대로 허용했다고 전했다. 당시 미국 정보당국은 황 최고경영자와 관계를 맺고 있던 여성이 중국 국가안전부를 위해 활동하는 정보요원이라고 판단하고 있었던 것으로 알려졌다.

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뉴욕타임스에 따르면 트럼프 대통령이 이 문제를 보고받은 것은 7개월 사이 적어도 두 번째였다. 이 점은 대통령의 국가안보 위협 대응을 둘러싼 논란을 더 키울 것으로 보인다.

트럼프 대통령의 해명과 백악관의 반박

트럼프 대통령은 전날 백악관 기자회견에서 5월 방중 당시 황 최고경영자와 해당 여성의 관계를 알고 있었느냐는 질문에 당시에는 듣지 못했다고 답했다. 그는 지난해 관련 보고를 받았는지에 대해서는 정보당국에 확인해봐야 한다고 말했다.

트럼프 대통령은 지난해 보고와 관련해 언급됐을 수도 있지만 자신에게 별다른 인상을 남기지 않았다고 설명했다. 뉴욕타임스 보도 내용과 대통령의 해명이 엇갈리는 지점이 바로 이 대목이다.

백악관은 뉴욕타임스의 이번 보도를 반박했지만 구체적인 근거는 제시하지 않았다. 뉴욕타임스는 보도 내용이 사안에 정통한 관계자들의 증언에 기반했다고 밝혔다.

황 최고경영자 동행 경위와 기밀 메모 논란

황 최고경영자는 애초 지난 5월 중국을 방문하는 미국 기업인 대표단 명단에서 제외됐던 것으로 전해졌다. 그러나 에어포스원이 워싱턴 인근 앤드루스 합동기지를 이륙한 뒤 황 최고경영자가 동행하지 않는다는 언론 보도가 나오자, 트럼프 대통령이 직접 전화를 걸어 합류를 요청한 것으로 나타났다.

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황 최고경영자는 에어포스원이 급유를 위해 알래스카 앵커리지에 기착했을 때 탑승했다. 트럼프 대통령은 당시 소셜미디어를 통해 황 최고경영자가 이미 에어포스원에 탑승해 있다며, 그가 초청받지 못했다는 언론 보도를 가짜뉴스라고 반박했다.

루비오 국무장관은 방중 몇 주 전 황 최고경영자 관련 정보를 정리한 기밀 메모 작성을 지휘했고, 이 문건은 행정부 최고위 인사 소수에게 회람됐다. 다만 한 소식통은 이 메모가 트럼프 대통령에게 전달하기 위한 것이 아니었으며, 에어포스원에서도 대통령에게 보여주지 않았다고 뉴욕타임스에 말했다.

향후 파장과 국가안보 검증 쟁점

미국 정부 관계자는 황 최고경영자가 에어포스원 탑승 뒤 트럼프 대통령을 아주 잠깐 만났으며, 비행시간 대부분을 대통령과 분리된 공간에서 보냈다고 전했다. 이에 따라 황 최고경영자와 대통령의 접촉 범위가 제한적이었다는 점이 확인된 셈이다.

이번 논란은 중국 정보기관과의 연계가 의심되는 인물이 미국 고위급 방중 일정에 가까이 있었다는 점에서 국가안보 검증 문제로 번질 가능성이 있다. 특히 대통령이 정보당국 보고를 받은 시점과 동행 허용 결정의 순서가 핵심 쟁점으로 꼽힌다.

현재 확인된 사실은 뉴욕타임스 보도, 루비오 국무장관의 보고 확인, 트럼프 대통령의 해명, 백악관의 반박으로 정리된다. 백악관이 제시하지 않은 반박 근거와 정보당국의 공식 입장이 나오는지가 이후 사안의 향방을 가를 것으로 보인다.