트럼프, 이란과 종전 임박 발표… 이스라엘-레바논 10일 휴전 합의 중개

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 막바지에 이르렀으며 주말 2차 협상이 열릴 수 있다고 밝힌 가운데, 중재를 통해 이스라엘과 레바논 간 10일간의 휴전 합의를 이끌어냈다고 발표했다. 트럼프 대통령은 이란이 비핵화 약속을 지킬 것이라고 주장했으며, 이스라엘-레바논 휴전 합의가 미-이란 협상에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 이란과의 종전 협상이 매우 순조롭게 진행되고 있으며, 주말까지 2차 협상이 열릴 수 있다고 밝혔다. 그는 이란과의 합의에 매우 근접했으며, 파키스탄 이슬라마바드에서 평화 협정이 체결될 경우 직접 참석할 의향도 있다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 특히 이란의 핵무기 보유 금지 및 20년간 비핵화 약속, 그리고 농축 우라늄을 미국에 넘기는 데 동의했다고 주장했다. 이와 관련하여 이란은 약 440kg의 60% 농축 우라늄을 보유하고 있는 것으로 알려져 있으나, 핵 포기에 대한 반대급부는 공개되지 않았다.

한편, 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논 간의 10일간 휴전 합의를 중개했으며, 이는 지난 7일 미국과 이란이 합의한 2주 휴전의 연장 여부와 관계없이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 앞서 이스라엘은 2주 휴전 합의 이후에도 레바논 내 헤즈볼라 거점을 공습하며 이란의 반발을 샀지만, 이번 이스라엘-레바논 간 휴전 합의는 상황을 진전시킬 수 있다.

트럼프 대통령은 자신의 중재로 전 세계 9건의 전쟁을 해결해 왔으며, 이번이 10번째가 될 것이라고 강조하며 협상의 마무리를 촉구했다. 그는 또한 1983년 이후 처음으로 이스라엘과 레바논 정상을 백악관으로 초청하여 직접 대면 회담을 추진할 계획을 밝혔다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 트럼프 대통령과의 긴밀한 공조를 강조하며 레바논과의 휴전 합의 사실을 인정했으나, 휴전 기간에도 이스라엘군은 레바논 남부 점령지를 유지할 것이라고 밝혔다. 그러나 휴전의 실질적인 이행은 헤즈볼라의 수용에 달려 있으며, 헤즈볼라는 이스라엘군의 레바논 주둔을 용납할 수 없다는 입장을 고수하고 있어 진통이 예상된다. 헤즈볼라는 이스라엘군의 철군이 선행되어야 저항권을 행사하지 않을 것이라고 주장하며, 트럼프 대통령의 휴전 발표가 이스라엘과의 충분한 사전 논의 없이 이루어졌을 가능성에 대한 현지 언론 보도도 나왔다.

앞서 14일에도 이스라엘과 레바논 대사들은 휴전 협상을 벌였으나 뚜렷한 결론을 내리지 못했다. 레바논 정부 소식통은 아운 대통령이 네타냐후 총리와의 직접 통화를 거부했으며, 미국 측도 이를 이해했다고 로이터 통신에 전했다. 이는 레바논 측이 이스라엘에 대한 깊은 불신을 가지고 있음을 시사한다





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