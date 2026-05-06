트럼프 대통령의 '나무호' 피격 주장 vs 우리 정부의 정박 주장...진실은?

트럼프 대통령이 우리 화물선 '나무호'가 단독행동 중 피격당했다고 주장한 것과 우리 정부의 정박 중 폭발 사고 주장이 충돌하고 있습니다. 백승훈 기자의 분석을 통해 진실에 접근해보겠습니다.

◇앵커> 트럼프 대통령 이 우리 화물선 ' 나무호 '가 단독행동을 하다가 피격당했다고 얘기했고, 우리 선박 측에서는 정박 중이었다고 주장하고 있습니다. 어느 쪽의 말을 믿어야 할까요? ◆백승훈>이 문제에 대해 가장 많은 정보를 보유한 것은 미국일 것입니다.

군사작전을 수행 중이며 모든 레이더망이 가동 중이기 때문입니다. 미국의 최고 통수권자의 발언이므로 가볍게 받아들일 수는 없지만, 현재까지는 우리 정부와 해운사의 설명이 더 타당하지 않을까 생각됩니다. 만약 단독으로 선박을 빼내려는 의도가 있었다면, 왜 특사를 파견했고, 아라그치 외무상과 협상하며 외교적으로 해결하려 했겠습니까? 만약 자국 단독으로 처리하려는 정황이 있었다면 트럼프 대통령의 발언을 다시 고려해야 하지만, 국내 언론에서도 외교적 해결을 기다리겠다는 입장을 유지하고 있는 상황에서 공격이 발생했습니다.

따라서 트럼프 대통령의 말도 경청해야 하지만, 현재까지는 우리 정부와 해운사의 주장인 '정박 중 폭발 사고'를 믿어야 할 것 같습니다. ◆백승훈>가장 슬픈 상황에 뺨을 맞은 상황입니다. 지속적으로 '프로젝트 프리덤'을 추진하겠다고 말했지만 반응이 뜨뜻미지근했습니다. 호르무즈 해협 안에는 2000척의 선박이 있으며, 87개 국가가 이 지역에 선박을 운항하고 있습니다.

트럼프 대통령은 처음 프로젝트를 발표할 때 미국이 강하게 압박해 문제를 해결하려 한다는 인상을 주었지만, 실제 제안을 보면 맥이 빠지는 내용이었습니다. 다층 방공망을 활용해 미국이 보호하므로 87개 국가가 선박을 빼내라고 제안했지만, 선박과 해운사들은 움직이지 않습니다. 선박에는 화물이 실려 있고, 만에 하나 컨테이너가 떨어지거나 공격당해 파괴되면 미국이 배상하지 않기 때문입니다. 선박 입장에서는 1:1로 보호받고 책임을 질 주체가 명확하지 않으면 움직일 수 없습니다.

트럼프 대통령은 프로젝트 프리덤을 언급하고 공중급유기와 1만 5000명 파병, 150대 항공기 투입을 약속했지만, 불확실성 때문에 해운사들은 움직이지 않습니다. 이런 상황에서 공격을 당했고, 트럼프 대통령은 이란의 의도적 공격이라면 자국민 보호 차원에서 개입해야 한다고 주장하며 압박을 가하고 있습니다





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트럼프 대통령 나무호 호르무즈 해협 프로젝트 프리덤 이란

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