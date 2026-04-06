트럼프, 이란 협상 ‘의욕적’ 평가… 호르무즈 해협 개방은 ‘우선순위’

트럼프 대통령, 이란 협상에 긍정적 신호… 호르무즈 해협 개방 강조, 협상 불발 시 대규모 공격 예고. 실종 군인 수색 작전 및 정보 유출 관련 강경 대응.

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 이란과의 전쟁 종식과 관련하여 이란 측이 협상에 적극적으로 나서고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 백악관에서 진행된 기자회견에서 이란과의 협상에 대해 “상대편(이란)에 적극적이고 의욕적인 참여자가 있다”고 언급하며, “그들은 협상을 성사시키고 싶어한다”고 강조했습니다. 앞서 트럼프 대통령은 이란이 합의에 동의하지 않거나 호르무즈 해협 을 개방하지 않을 경우 이란의 인프라 시설에 대한 공격을 감행하겠다고 경고한 바 있습니다. 이에 대한 시한을 미국 동부시간 기준 7일 저녁 8시까지로 제시했으며, 이란과의 협상 진행 상황에 따라 공격 여부가 결정될 것으로 보입니다. 트럼프 대통령은 “지금은 매우 중요한 시기”라면서 이란에 7일 오후 8시까지 시간이 주어졌다고 언급하며, “열흘을 주라고 했지만, 열흘 기한은 오늘로 끝난다. 그래서 11일을 준 셈”이라고 부연했습니다.

이란과의 협상에는 여러 중재국이 참여하여 중재안을 제시했으며, 여기에는 45일간의 휴전 및 호르무즈 해협 재개방 등이 포함되어 있습니다. 하지만 이란 측은 ‘일시적 휴전’ 수용에 난색을 표하고 있어, 협상 타결까지 난항이 예상됩니다. 트럼프 대통령은 “내일까지 시간이 있다. 이제 어떻게 될지 지켜봐야 한다”며 “그들(이란)이 협상중이라는 것은 말할 수 있다. 우리는 선의에 따라 생각하고 있고, 곧 알게 될 것”이라고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개방을 제외한 합의 가능성에 대해서는 “그것은 매우 큰 우선순위”라고 강조하며, 협상 타결 시 석유 및 기타 물자의 자유로운 통행을 보장하는 것이 중요하다고 밝혔습니다. 종전 가능성에 대해서는 “알 수 없다. 그들이 어떻게 하느냐에 달렸다”고 말하며, 협상 결과에 따라 상황이 달라질 수 있음을 시사했습니다. 트럼프 대통령은 7일 오후 8시까지 이란과의 협상이 타결되지 않을 경우 이란의 다리, 발전소 등 인프라 시설에 대한 대대적인 파괴를 예고했습니다. 그는 “밤 12시까지 이란의 모든 다리가 완전히 파괴되고, 모든 발전소가 가동 중단돼 불타고 폭발하며 다시는 사용하지 못하게 될 것”이라고 경고하며, 파괴 작업은 4시간 동안 진행될 것이라고 밝혔습니다. 또한, 트럼프 대통령은 “이란 전역을 하룻밤 안에 장악할 수 있으며, 그 날이 내일(7일) 저녁이 될 수도 있다”고 언급하며, 군사적 옵션에 대한 가능성도 열어두었습니다. 한편, 트럼프 대통령은 격추된 F-15E에 탑승했다가 실종된 무기체계 장교의 수색 작전에 대규모 인력과 장비를 투입했다고 밝혔습니다. 그는 4대의 폭격기, 64대의 전투기, 48대의 공중급유기, 13대의 구조기 등 총 155대의 비행기가 투입되었으며, 수색 작전의 효율성을 높이기 위해 기만 작전도 병행했다고 설명했습니다. 트럼프 대통령은 실종된 무기체계 장교 관련 정보 유출에 대해서는 유출자를 찾아내겠다는 강경한 입장을 밝혔습니다. 그는 “누군가가 정보를 유출했는데, 그를 꼭 찾아내기를 바란다”며 “알아낼 수 있을 것이라고 생각한다. 그 정보를 공개한 언론사를 찾아가 국가 안보문제이니 정보를 내놓거나 감옥에 가라고 말할 것이기 때문”이라고 밝혔습니다. 또한, 정보 유출로 인해 수색 작전이 더욱 어려워졌다고 언급하며, “기사를 쓴 기자는 털어놓지 않으면 감옥에 갈 것”이라고 위협했습니다. 트럼프 대통령은 부활절 행사에서도 중재국들의 제안이 있었으며, “중요한 진전”이 있었다고 언급하며, 협상 결과를 예의주시하겠다는 입장을 보였습니다. 이번 사태는 이란과 미국 간의 긴장 완화 가능성을 보여주는 동시에, 협상 결렬 시에는 군사적 충돌로 이어질 수 있다는 불안감을 동시에 안겨주고 있습니다. 양측의 협상 결과와 향후 행보에 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다





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