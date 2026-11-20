도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석과 역사적 3국 정상회담을 개최했으나 구체적인 의제나 협상 성과 없이 종료되었다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석과 함께한 역사적 3국 정상회담 에서 뚜렷한 의제나 구체적인 요구 사항 없이 회담에 임했다. 이번 회담을 마친 후 트럼프 대통령 이 가져간 실질적인 성과는 거의 없는 것으로 분석된다.

역사적 회의이자 형식적 성과의 정상회담

트럼프 대통령은 이달 초 미국 중간선거에서 공화당이 참패하며 겪은 정치적 타격을 만회하기 위해 사흘간의 아시아 순방 내내 세계의 주목을 받으며 자신만을 즐겼다. 그는 17일 아시아태평양경제협력체(APEC) 만찬에서 주목받는 자리에 앉았던 점과 중국 도착 당시 받은 환대를 언급하며 이번 순방이 이미 성공적이라고 평가했다.

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트럼프 대통령은 시진핑 주석과의 회담을 앞두고 푸틴 대통령에게 '내 친구'라고 인사하며 접근하기도 했다. 일부에서는 이 회담을 강대국 정상들이 한자리에 모인 역사적인 '얄타 2.0' 회담이라고 평가하기도 했지만, 실제 결과물은 달랐다.

원론적 내용 중심의 공동성명과 반응

중국은 회담 내용을 상세히 담은 공동성명을 신속하게 발표했고, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 회담 직후 약 한 시간가량 기자회견을 열어 논의 내용을 설명했다. 반면 트럼프 대통령은 올해 초 중국 방문이나 지난해 10월 한국에서 열린 APEC 정상회의 직후엔 전용기 안에서 즉석 언론 인터뷰를 가졌다.

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현재 백악관은 19일 발표된 3국 정상회담 공동성명에 입장을 녹여냈다. 그러나 이 성명은 '전략적 안정과 국제 안보'를 보장하기 위한 노력을 지지한다는 원론적인 내용이 대부분이다. 핵전쟁은 '결코 일어나서는 안 된다'는 원칙 재확인 외에 수사적 표현을 넘어서는 실질적인 내용은 거의 없었다.

국내 정치적 비판과 지정학적 우려 확산

데이비드 파이어스타인 부시재단 미중관계센터 대표는 BBC에 이번 회담 결과를 평가하며 전반적으로 주요 강대국 지도자들의 모임은 바람직하지만 결과가 미미한 수준일 수 있다고 지적했다. 공동성명에 담긴 정제 석유제품의 '생산과 공급을 확대한다'는 조항은 주요 공급국인 러시아를 겨냥한 것으로 보인다.

존 커티스 공화당 상원의원(유타주)은 19일 BBC 성명을 통해 지정학적 적대국들과의 관계를 어떻게 규정할지 우려스럽다고 밝혔다. 그는 '블라디미르 푸틴과 시진핑은 우리의 친구가 아니'라고 강조하며 관계를 재정의해야 한다고 주장했다.

야당과 동맹국의 복잡한 반응

대린 라후드 공화당 하원의원(일리노이주)은 미국이 해외에서 동맹국뿐만 아니라 적대국과도 대화해야 한다고 말했으나, 푸틴 대통령을 '독재자'이자 '국제 범죄자'로 규정했다. 그는 푸틴이 우크라이나의 주권을 침공했으며 지금도 침략 행위를 계속하고 있다고 지적했다.

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상원 외교위원회 소속 민주당 의원 9명은 백악관에 서한을 보내 미국의 안보가 사진 촬영 기회나 개인 위상 과시를 위해 거래되어서는 안 된다고 경고했다. 트럼프 대통령의 이번 순방은 국내 정치적 타격을 만회하기 위한 국제 외교 무대 돌파구 시도였으나, 실질적인 성과 부재로 인해 머지않아 사람들의 기억에서 잊힐 가능성이 크다.