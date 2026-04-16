트럼프, 이스라엘-레바논 휴전 전격 발표…34년 만에 백악관 초청 약속

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 레바논 간의 휴전을 전격 발표하며, 양국 정상들을 백악관으로 초청하는 등 직접적인 평화 중재에 나섰습니다. 아운 레바논 대통령이 3자 전화 회담을 거부하며 난항을 겪었으나, 트럼프 대통령의 개입으로 돌파구를 마련했습니다. 다만, 헤즈볼라의 동의 여부가 휴전의 성패를 가를 변수로 남았습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘 과 레바논 간의 휴전을 전격 발표하면서 중동 지역의 긴장이 새로운 국면을 맞이했습니다. 이번 휴전 발표는 레바논 대통령이 미국 및 이스라엘 과의 3자 전화 회담을 거부하며 협상이 무산될 위기에 놓였던 상황에서 트럼프 대통령이 직접 개입하여 돌파구를 마련하려는 의도로 풀이됩니다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 그리고 조셉 아운 레바논 대통령과의 성공적인 대화를 마쳤다고 밝히며, 미국 동부 시간으로 오후 5시(한국 시간 17일 오전 6시)부터 휴전이 효력을 발휘할 것이라고 선언했습니다. 이어서 그는 네타냐후 총리와 아운 대통령을 백악관으로 초청할 계획임을 밝히며, 이는 1983년 이후 34년 만에 처음 있는 일이라고 강조했습니다. 트럼프 대통령은 양측 모두 평화를 갈망하고 있으며, 이러한 평화가 조속히 실현될 것이라는 믿음을 표명했습니다.

트럼프 대통령의 발표 직전, 레바논 현지 언론 보도에 따르면 아운 대통령은 마코 루비오 미 국무장관에게 네타냐후 총리와의 3자 전화 회담에 응하지 않을 것이며, 가까운 미래에도 통화할 의향이 없다는 최종 입장을 전달한 것으로 알려졌습니다. 아운 대통령은 성명을 통해 이스라엘과의 직접적인 대화에 앞서 휴전이 반드시 선행되어야 한다고 주장하며, 이는 휴전을 양국 간 직접 대화의 필수 조건으로 해석될 수 있는 발언이었습니다. 같은 날 카타르 알아라비TV는 루비오 장관이 아운 대통령에게 직접 전화를 걸어 네타냐후 총리와의 대화를 설득하려 했으나, 아운 대통령의 마음을 돌리지 못했다고 보도했습니다.

레바논 매체 알모돈은 이러한 아운 대통령의 최종 거부 결정이 레바논 정치권의 강력한 압박 때문이라고 분석했습니다. 특히 시아파 정치 세력의 핵심 인사인 나비 베리 의회의장이 아운 대통령에게 통화 거부를 조언했으며, 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라와 정치적 동맹 관계에 있는 드루즈파 지도자 왈리드 줌블라트 역시 대화에 반대한다는 입장을 아운 대통령에게 전달한 것으로 전해졌습니다.

이스라엘의 공습으로 인한 연기가 레바논 남부 빈트 즈베일 마을 상공에서 피어오르고 있는 가운데, 트럼프 대통령의 이러한 개입은 휴전 협상이 좌초될 위기에 놓인 상황에서 돌파구를 마련하기 위한 전략으로 분석됩니다. 트럼프 대통령은 지난 14일 워싱턴 D.C.에서 열렸던 루비오 장관, 네타냐후 총리, 그리고 아운 대통령의 만남을 언급하며, 이 회동이 34년 만에 처음 있는 일이었다고 강조했습니다. 더불어 그는 JD 밴스 부통령, 루비오 장관, 그리고 댄 케인 합참의장에게 이스라엘과 레바논의 지속적인 평화 달성을 위한 협력을 지시했다고 밝히며, 자신이 과거 전 세계에서 9건의 전쟁을 종식시킨 경험을 바탕으로 이번이 10번째 전쟁 종식이 될 것이라고 자신감을 내비쳤습니다.

하지만 휴전이 실제로 시작된다 하더라도 상황이 즉각적으로 안정될지는 미지수입니다. 현재 레바논에서의 교전은 이스라엘과 레바논 정규군 간의 충돌이 아닌, 이스라엘과 레바논의 무장정파 헤즈볼라 간의 무력 충돌이기 때문입니다. 따라서 실질적인 휴전이 성립되기 위해서는 헤즈볼라의 동의까지 필요할 것으로 보입니다. 이는 복잡한 정치적 역학과 군사적 세력 균형이 휴전의 성패를 좌우할 수 있음을 시사합니다.





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

트럼프 이스라엘 레바논 휴전 평화 협상

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

손흥민의 숨 가빴던 ‘월드컵 모의고사’손흥민(34·LAFC)이 멕시코 고지대에서 치른 실전 무대를 통해 2026 북중미 월드컵을 위한 ‘선행 학습’을 마쳤다. LAFC는 극단적...

Read more »

트럼프 “이스라엘·레바논 정상, 34년 만에 16일 대화할 것”도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 16일(현지시간) 이스라엘과 레바논 정상이 회담할 예정이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 15일 트루스소셜에서 '이스라엘과 레바논 양국 정상이 대화를 나눈 지 꽤 오랜 시간이 지났는데, 무려 34년이나 됐다'며 '내일 대화가 이뤄질 것이다. 협상은 나다 하마데 모아와드 주미 레바논대사, 예키엘 라이터 주미 이스라엘대사 외에 루비오 장관과 마이크 왈츠 주유엔 미국대사, 미셸 이사 레바논 주재 미국대사 등 미 정부 인사가 참석하는 3자 회담 형식으로 진행됐다.

Read more »

트럼프의 '이스라엘-레바논 대화' 예고, 레바논 대통령 '공격 중단' 선행 요구하며 거부도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 레바논 지도자 간 34년 만의 직접 대화를 예고했으나, 레바논 대통령은 이스라엘의 공격 중단을 선행 조건으로 내걸며 이를 거부했다. 이는 미국-이란 종전 협상의 걸림돌인 레바논 휴전 논의가 난항을 겪고 있음을 시사한다. 이스라엘은 일주일간의 단기 휴전안을 검토 중이나, 레바논은 이스라엘의 폭격 중단을 강력히 요구하고 있다. 한편, 미국은 이란과의 종전 협상에서 경제적 인센티브를 제시하며 협상을 진행 중이다.

Read more »