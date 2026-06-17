트럼프, 이란 합의 이행 조건으로 3천억 달러 재건 펀드 가능성 시사

트럼프 대통령은 이란의 합의 이행을 전제로 3천억 달러 규모의 민간 재건 투자 펀드 조성이 가능하다고 밝혔다. 14개 항목의 양해각서를 공개하며 호르무즈 통행료 60일 유예, 농축 우라늄 희석, 동결 자산 해제 조건 등을 명시했다. 이스라엘에 MOU 사본을 전달하고 레바논 관련 현명한 판단을 촉구했다.

트럼프 미국 대통령은 이란과의 핵 합의 와 관련해 이란이 미국과의 합의를 충실히 이행해야만 3천억 달러 규모의 민간 재건 투자 펀드 조성이 가능할 것이라고 밝혔다. 이는 트럼프 행정부 고위 당국자가 언론과의 전화 브리핑에서 처음 공개한 14개 항목의 양해각서(MOU) 내용 중 일부다.

해당 당국자는 "60일 안에 최종 합의를 완료할 것을 약속한다"면서도 상호 합의에 따라 기한을 연장할 수 있다고 덧붙였다. 특히 눈에 띄는 점은 양국 간 입장 차이가 뚜렷한 호르무즈 해협 통행료와 관련한 조치다. MOU에는 "이란은 60일 동안만 수수료 부과 없이 호르무즈 해협을 통과하는 상선들의 통항을 보장하는 데 최선을 다한다"고 명시됐다. 이는 통행료 없는 기간을 60일로 한정하고, 이후에는 관리 및 서비스 명목으로 통행료를 부과할 여지를 남긴 것으로 해석될 수 있어 향후 논란이 예상된다.

트럼프 행정부는 "미국은 지역 파트너들과 협력해 최소 3천억 달러(약 465조 원) 규모의 이란 재건과 경제발전 계획을 개발할 것"이라고 밝혔다. 또한 "이란은 핵무기를 획득하거나 개발하지 않을 것임을 재확인한다"고 명시한 뒤, 비축된 농축 우라늄을 국제원자력기구(IAEA) 감독 아래 현장에서 희석하기로 합의했다. 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 방문한 트럼프 대통령은 기자회견에서 "미국은 이란에 투자하지 않을 것"이라고 선을 그으면서도, "이란이 똑바로 행동한다면 사람들이 이란에 투자를 원할 경우 가능할 수도 있을 것"이라고 말했다.

이는 미국이 직접 지원하지는 않지만, 제3국이나 민간 투자 가능성을 열어둔 발언으로 해석된다. 동결 자산 해제와 관련해 트럼프 대통령은 이란이 합의를 이행한 데 근거해 이뤄질 것이라고 강조하면서도, "우리 돈이 아니라 그들의 돈"이라며 "어느 시점이 되면 아마 돌려줘야 할 것이라고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "이 합의는 99%의 확률로 이란이 핵무기를 가질 수 없게 하는 것"이라며 "만약 그들이 협정을 준수하지 않는다면 다시 폭격하게 될 것"이라고 경고했다. 또한 종전 MOU 사본을 이스라엘에 미리 전달했다면서, 레바논을 향한 군사작전과 관련해 이스라엘이 "현명한 판단을 내리기를 바란다"고 밝혔다.

이번 합의는 미국과 이란 간의 신뢰 부족 속에서도 극적으로 타결된 것으로, 향후 이행 여부와 중동 정세에 큰 영향을 미칠 전망이다. 국제사회는 이란의 핵 활동 동결과 경제 제재 완화 가능성에 주목하고 있으며, 특히 호르무즈 해협의 안전한 통행 보장이 세계 에너지 시장에 중요한 변수가 될 것으로 보인다. 트럼프 대통령의 발언은 미국의 대이란 정책 기조를 재확인하는 동시에, 제3국의 참여를 유도하는 전략적 메시지로 풀이된다





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트럼프 이란 핵 합의 호르무즈 해협 재건 펀드

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