트럼프 대통령, 호르무즈해협 기뢰 설치 선박 공격 명령…긴장 고조

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈해협에 기뢰를 설치하는 모든 선박에 대한 공격을 지시하며 이란과의 긴장을 고조시키고 있습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁 재개 필요성을 주장하며 호르무즈해협 봉쇄를 이어갈 것을 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 호르무즈해협 에 기뢰를 설치하는 모든 선박에 대한 공격을 지시하며 이란과의 긴장을 고조시키고 있습니다. 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 미 해군에 호르무즈해협 수역에서 기뢰를 설치하는 모든 선박을 사격하여 격침하라고 명령했으며, 공격을 주저해서는 안 된다고 강조했습니다.

이는 이란과의 사실상 휴전 선언 이후 나온 발언으로, 이란 선박에 대한 발포 명령을 내린 것으로 해석됩니다. 트럼프 대통령은 현재 미군의 기뢰 제거함들이 해협을 청소하고 있으며, 해당 작전을 3배 규모로 확대할 것을 명령했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령의 이러한 강경한 입장은 호르무즈해협 기뢰 제거를 둘러싼 논란을 의식한 것으로 보입니다. 그는 이전에 호르무즈해협 정리 작업을 시작했으며, 이란이 미국의 도움으로 기뢰를 제거하고 있거나 제거 중이라고 주장했습니다.

그러나 미 국방부는 하원 군사위원회에 제출한 보고서에서 이란이 설치한 기뢰 제거 작전은 전쟁이 끝날 때까지 시행하기 어렵고, 기뢰를 완전히 제거하는 데 6개월이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 또한 호르무즈해협과 주변에 20개 이상의 기뢰가 설치되었을 가능성이 있으며, 일부는 GPS 기술을 이용해 원격으로 부설되어 미군이 탐지하기 어렵다는 보고를 받았습니다. 이는 트럼프 대통령이 기뢰 제거가 거의 완료되었다고 주장한 것과는 상반됩니다. 트럼프 대통령은 호르무즈해협 봉쇄를 이어가며 이란이 종전 및 비핵화 관련 합의를 할 때까지 해협을 ‘철통 봉쇄’ 상태로 유지하겠다고 밝혔습니다.

그는 이란 내 강경파와 온건파 간의 내분으로 종전 협상이 진전되지 않고 있다고 주장하며, 이란이 원하는 것을 얻기 위한 협정이 필요하지 않다는 워싱턴포스트 칼럼을 인용하며 동의했습니다. 해당 칼럼은 이란 정권이 트럼프 대통령보다 협상을 더 원한다고 오해하고 있으며, 이란이 3~5일 이내에 진지한 제안을 내놓지 못하면 전투 작전을 재개해야 한다고 주장했습니다. 또한, 이란의 완고한 지도자들을 겨냥한 공습을 시작해야 한다고 제안하며, 트럼프 대통령에게 전투를 재개하여 방해하는 지도자들을 제거할 것을 촉구했습니다.

이러한 상황은 호르무즈해협의 긴장을 더욱 고조시키고 있으며, 국제 사회의 우려를 낳고 있습니다





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