도널드 트럼프 미국 대통령이 추수감사절 메시지 진보세력 이민자 언론 등을 겨냥한 공격적 어조 비판세력 저격용 입장 밝힘

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 미국 플로리다주 마러라고 리조트에서 미군 장병들에게 보낸 추수감사절 축하 메시지를 통해 진보 세력, 이민자, 언론인, 그리고 반대파 시민들을 겨냥한 조롱과 비판을 한몸에 받았다.

지지세력 감싸고 비판 세력 저격한 메시지

트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜에 게시한 이 메시지를 "미국을 위대하게 만들기 위해 그토록 열심히 노력해 온 모든 애국자 여러분께 행복한 추수감사절을 기원한다"는 문구로 시작했다.

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이러한 시작은 미국의 최대 명절 중 하나인 추수감사절에 통상적으로 모든 국민을 대상으로 화합과 희망을 언급하는 관행과 달리, 자신의 핵심 지지세력인 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)'를 적극 호명하며 정치적 메시지를 강화한 것이다.

이어지는 게시물은 반대 세력 저격용으로 채워졌다. 트럼프 대통령은 "우리나라를 급진 좌파의 길로 이끄려 애써 온 모든 사람에게도 행복한 추수감사절을 기원한다"면서 이들은 "사법 체계를 이슬람 율법으로 바꾸려는 사람들"이고 "일하기를 거부하는 사람들에게까지 재산을 나누도록 강요하는 사람들"이라고 규정했다.

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백악관 비판과 이민자 관련 발언

트럼프 대통령은 자신을 향한 비판에 항의하는 장으로 메시지를 활용하기도 했다. 그는 "내가 바쁜 일정 중 시간을 내어 백악관의 깨진 창문 17개와 금이 가고 부식된 기둥, 부서지고 낡거나 사라진 몰딩, 제대로 된 미장과 페인트칠의 부재를 수리한 데 불만을 제기하는 기자들과 시민들에게도 유감을 표한다"고 적었다.

그는 이를 반대하는 사람들은 "백악관의 오물과 더러움, 관리 부실과 부패를 이해하지 못하고 있다"고 반박했다. 또한 트럼프 대통령은 "외국의 감옥과 교도소, 정신병원 또는 출처를 알 수 없는 곳에서 미국으로 불법 입국해 미국 시민들을 기록적인 규모로 강간하고 약탈하고 살해한 살인자와 마약상, 각종 범죄자들에게도 감사한다"고 언급했다.

그는 이어 "그들 대부분은 본국으로 송환돼 사라졌다"면서 "당신들이 몹시 그립지만 여러분은 결코 돌아오지 못할 것"이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 범죄 사례를 이민자 전체의 문제로 일반화하여 정치적으로 공격과 혐오를 활용한다는 지적을 받아온 바 있다.

경제 통계 조작 주장과 향후 전망

중간 선거 전 가짜 통계 수치가 발표됐다는 입장도 밝혔다. 그는 "선거 직전에 조작된 수치를 발표했다가 3주 뒤인 어제 3.4%가 아닌 4.3%였다고 정정한 이들에게도 행복한 추수감사절을 기원한다"고 조롱했다.

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그는 "기록적인 오류이며 너무 심각한 문제라 즉각 조사가 이뤄져야 한다"고 적었다. 이는 올해 3분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율 잠정치가 4.3%라는 미 상무부의 발표를 겨냥한 것이다.