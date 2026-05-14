트럼프 대통령과 일론 머스크의 외교관례에 대한 봉영식의 분석

봉영식 외교전문가는 트럼프 대통령과 일론 머스크의 외교관례에 대한 자신의 생각을 분석하고 있습니다. 그는 트럼프 대통령이 외교관례에 어긋나는 행동을 한 것에 대해 비판하고 있으며, 일론 머스크가 먼저 나오는 것을 두고도 중국 관리들의 관점에서 트럼프 대통령의 귀를 잡고 있는 존재가 누구인지 묻고 있습니다.

오늘 첫 번째 회동, 상견례 성격이 있어서 그런지 몰라도 모든 각료들이 쭉 앉았고, 참석자 숫자가 크기 때문에 돌아가면서 이야기할 시간이 포함되는 것은 이례적입니다. 서로 인사하는 차원에서 배석한 것으로 보이고, 중국 측에서는 트럼프 대통령 을 어떻게 공략해야 될지 소프트웨어 차원에서는 잘 알고 있을 것이라고 생각합니다.

천단공원을 가는 것도 왕은 없다는 데모를 받고 있는 트럼프 대통령이지만, 트럼프 대통령이 왕노릇 하고 싶어하는 것은 잘 알고 있고, 우리도 신라 금관을 줬죠. 반응이 좋았습니다. 그래서 천제가 하늘에 제사를 지냈던 곳에 가서 트럼프 대통령을 달래면서도 중국이 정말 강국이다. 무역만 하는 나라가 아니라 문명 강국이고 기술 강국이라는 것을 각인시키면서 트럼프 대통령에게 지도자로서 통 큰 결정을 압박할 것으로 보입니다.

에어포스원에서 내려올 때 트럼프 대통령이 제일 먼저 내려오는 건 당연하죠. 멜라니아 여사는 없었습니다. 그렇다면 공식 국빈방문이니까 트럼프 행정부의 각료가 순서대로 내려와야 하는데 트럼프 대통령 가족이 내려왔습니다, 차남 부부가. 이러면 안 되는 것이거든요.

그다음에 일론 머스크가 내려왔습니다. 행정관료가 아니라. 그러면 중국 입장에서는 모든 것은 트럼프 대통령이 왕처럼 결정하겠구나라는 것이 다시 한 번 확인되지 않았습니까? 버릇인 거죠.

이런 외교관례에 어긋나는 행동을 대통령이 했을 때 누군가 이러면 안 됩니다라는 얘기를 안 했다면... 일론 머스크가 먼저 나오고 있지 않습니까? 그렇다면 누가 트럼프 대통령의 귀를 잡고 있는가. 누가 전화를 걸 수 있는가.

이런 것이 중국 관리 입장에서는 다시 한 번 확인된다고 할 수 있겠습니다. 9년 전 2017년에 방중했을 때는 대규모 계약을 노렸던 방중단으로 평가받고 있었는데, 이번에 포함된 방중단을 비교했을 때 그때와는 어떻게 다르고 어떤 부분이 비슷할까요





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트럼프 대통령 일론 머스크 외교관례 중국 관리

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