트럼프, 종전 협상 앞두고 이란 압박: 미군 전력 유지 및 강경파 반발

트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상을 앞두고 이란 주변에 미군 전력을 유지하겠다는 강경한 입장을 밝히며 압박 수위를 높였습니다. 휴전 합의에 대한 이란 내부의 강경파 반발과 호르무즈 해협 통행의 불확실성이 지속되는 가운데, 중동 각국의 영공 재개방으로 항공 운항 정상화의 움직임도 보이고 있습니다.

트럼프 대통령이 이란과의 종전 협상 을 앞두고 이란을 압박하기 위해 미군 전력 을 이란 주변에 유지하겠다는 입장을 밝혔습니다. 이는 미국과 이란 간의 휴전 합의 이후에도 이어지는 긴장감을 보여주는 것으로, 종전 협상 과정에서 이란을 유리하게 이끌기 위한 전략으로 해석됩니다. 트럼프 대통령은 SNS를 통해 “이미 상당 부분 약화된 적을 타격하고 파괴하는 데 필요한 모든 무기 체계는 진정한 합의에 도달해 완전히 이행될 때까지 이란과 그 주변에 머물 것이다”라고 언급하며, 합의가 제대로 이행되지 않을 경우 강력한 보복을 가할 수 있음을 시사했습니다. 또한, 핵무기 금지 및 호르무즈 해협 의 개방과 안전을 강조하며 이란 측의 우라늄 농축 및 해협 통제 주장을 반박했습니다. 이러한 발언들은 오는 11일 파키스탄에서 열릴 종전 협상 을 앞두고 이란을 향한 압박 수위를 높이려는 의도로 풀이됩니다. 이란 내부에서는 휴전 합의에 대한 강경파의 반발이 거세지고 있습니다.

특히 호르무즈 해협 봉쇄를 주장해온 강경파들은 휴전 합의로 해협이 재개방될 조짐을 보이자, 군사적 우위를 점한 상황에서 전쟁을 지속했어야 한다고 주장하며 불만을 드러냈습니다. 영국 BBC 방송은 휴전 합의가 이란 정치권 내 강경 진영을 크게 동요시키고 있다고 보도했습니다. 휴전 발표 직후 수도 테헤란에서는 미국과 이스라엘 국기를 불태우는 시위가 벌어졌으며, 혁명수비대 산하 바시즈 민병대가 외무부 청사까지 행진하며 항의하는 등 강경파의 반발이 격렬하게 나타났습니다. 이란의 강경 성향 일간지 카이한의 편집인은 휴전 결정을 적에게 숨 돌릴 시간을 주는 선물이라고 비판하며 휴전 합의에 대한 부정적인 시각을 드러냈습니다. 휴전 합의 발표 이후에도 호르무즈 해협 통행은 여전히 불투명한 상황입니다. 블룸버그 통신에 따르면 휴전 발표 이후 해협을 통과한 선박은 단 3척에 불과했습니다. 이는 전쟁 이전 하루 평균 약 135척이 통과하던 것과 비교해 극히 제한적인 수준입니다. 휴전 발표 이후 그리스 선박의 통과 소식이 전해지며 개방 신호가 나오는 듯했지만, 이스라엘의 레바논 공습으로 인해 이란이 휴전 협정 위반을 주장하며 해협 통행을 다시 막았다는 보도가 나왔습니다. 해상 추적 데이터에 따르면 유조선 '오로라'호가 해협 출구로 향하던 중 방향을 바꿔 페르시아만으로 회항하는 등 선박 운항의 불확실성이 지속되고 있습니다. 이러한 상황은 휴전 협정의 실질적인 효력 및 종전 협상의 전망에 대한 우려를 증폭시키고 있습니다. 휴전 합의를 계기로 중동 각국이 영공을 재개방하면서 항공 운항이 점차 정상화될 조짐을 보이고 있습니다. 이스라엘 정부는 휴전 발표 하루 만에 공항 운영을 전면 정상화하기로 결정했으며, 시리아, 이라크, 바레인도 잇따라 영공 재개방을 발표했습니다. 외신들은 이스라엘 벤구리온 공항이 현지시각 9일 오전 0시부터 운영을 정상화했다고 보도했습니다. 이에 따라 여객기 운항뿐 아니라 구호물자 및 산업용품 수송도 가능해질 것으로 예상됩니다. 하지만 외항사들의 복귀 등 현지 항공편의 완전 정상화까지는 시간이 더 걸릴 것으로 보입니다. 2주간의 휴전이 일시적이고, 향후 종전 협상의 결과에 따라 상황이 변동될 수 있기 때문입니다. 이스라엘 교통부 역시 안보 상황에 따라 언제든지 공항 운영 지침이 변경되거나 제한될 수 있다고 밝혀, 항공 운항의 완전한 정상화까지는 불확실성이 남아있음을 시사했습니다





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