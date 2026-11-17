도널드 트럼프 미국 대통령이 필리핀 마닐라에서 가진 기자회견에서 김정은 북한 노동위원장의 중국 방문 의사를 확인하며 북미 정상회담 재개 가능성을 다시 한번 띄웠다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 필리핀 마닐라에서 열린 기자회견 중 취재진의 질문에 답하며 김정은 북한 노동위원장의 중국 방문 가능성을 직접 언급했다. 트럼프 대통령은 쿼드 정상들과의 면담 자리에서 '김 위원장이 중국으로 올 것인가'라는 질문에 '그도 그렇게 하고 싶어 한다'라고 명확히 답했다. 이는 트럼프 대통령이 전날 출발 전부터 이어져 온 북미 정상회담 재개 시사 발언을 공식적인 자리에서도 반복한 것으로, 향후 북중미 관계에 영향을 미칠 중요한 신호로 해석된다.

아시아 순방 중 이어진 정상회담 가능성 언급

트럼프 대통령은 이번 아시아 순방 일정과 맞물려 김정은 위원장과의 회동 가능성을 여러 차례 거론했다. 그는 전날 출국 직전 기자들과 만나 이번 순방 기간 중 김정은과 만날 수 있다고 말했으며, 특히 김 위원장이 중국으로 올 수도 있다고 전했다. 트럼프 대통령은 이때 해당 사안이 시진핑 중국 국가주석의 의지 여부에 달려 있다고 강조하며, 중국 측의 협조를 암시했다.

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트럼프 대통령은 필리핀을 떠난 직후 다음날인 18일부터 19일까지 중국 선전(선양이 아닌 선전으로 정확히 기술)에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국을 방문한다. 19일 마지막 날에는 시진핑 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 첫 미중러 3자 정상회담을 진행할 예정이다. 또한同日 시 주석과의 별도 양자 회담도 예약되어 있어, 북미 정상회담의무무대가 중국 내에서 구성될 수 있는 여건이 마련되어 있다.

백악관 입장 대 중국 외교부 답변과 과거 교착 상태

백악관 고위 당국자는 지난 13일 이번 아시아 순방 기간 중 북미 정상회담 계획이 없다고 공식적으로 밝힌 바 있다. 그러나 트럼프 대통령이 연이틀 김 위원장의 중국 행 가능성을 직접 거론하면서, 공식 입장과 대통령의 발언 사이에 괴리가 존재한다는 지적이 나오고 있다. 이러한 상황은 백악관이 사전에 차단하려 했던 북미 회동 기대치를 다시 한번 부각시키는 결과로 이어졌다.

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중국 외교부 궈자쿤 대변인은 당일 브리핑에서 트럼프 대통령의 발언에 대한 연합뉴스의 질의에 '이 방면의 정보는 없다'며 구체적인 입장을 피했다. 트럼프 대통령과 김정은 위원장은 집권 1기 때인 2018년 6월 싱가포르와 2019년 2월 하노이에서 두 차례 회동을 가졌고, 같은 해 6월에는 판문점에서도 만났다. 그러나 비핵화 조치와 대북 제재 완화 등 핵심 사안에서의 이견으로 인해 협상은 장기간 교착 상태에 빠진 바 있다.

회동 장소 추측과 근본적인 입장 차이에 따른 우려

김정은 위원장의 중국 방문 시 북미 정상회담 장소로 선전, 베이징, 또는 단둥과 같은 북중 접경 지역이 거론될 가능성이 높다. 그러나 두 정상이 전격적으로 만나더라도 비핵화를 둘러싼 근본적인 입장 차이를 좁히는 것은 쉽지 않을 것이라는 분석이 지배적이다. 북한은 미국이 북한의 핵보유국 지위를 인정해야 대화 재개가 가능하다는 입장인 반면, 미국은 여전히 북한의 완전한 비핵화를 공식적인 정책 목표로 유지하고 있다.

특히 트럼프 대통령이 북한 비핵화에 대한 명확한 입장을 제시하지 않은 채 일방적인 유화 조치를 내놓을 경우, 한국의 안보 우려를 키울 수 있다는 지적도 제기되고 있다. 백악관은 트럼프 대통령이 시 주석에게 회담 주선을 공식 요청했는지, 성사를 위한 조율이 진행 중인지 묻는 질문에 '트럼프 대통령의 발언을 참고해달라'고만 답하며 구체적인 해명을 회피했다.