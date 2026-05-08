트럼프 대통령, 이란 협상 경고 "이란 상공에 대규모 플래시 오를 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 과정에서 이란이 협상에 동의하지 않으면 대규모 군사 행동이 발생할 수 있다고 경고했다. 트럼프 대통령은 이란이 핵무기 보유를 포기하는 대신 미국이 이란에 대한 제재를 완화하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이란은 미국이 이란의 핵 프로그램과 관련한 요구 사항을 완화하지 않으면 협상에 응하지 않을 것이라고 경고했다.

미국 대통령 도널드 트럼프 는 7일(현지시간) 워싱턴의 링컨 기념관 건설 현장을 방문해 기자들과 만나 이란과의 협상과 관련해 경고했다. 트럼프 대통령은 이날 "협상은 매우 잘 진행되고 있다"며 "이란이 나보다 훨씬 더 협상을 원한다"고 주장했다.

이날 호르무즈 해협에서 미국과 이란이 충돌한 가운데에도 휴전과 협상에는 문제가 없다고 해석됐다. 이란의 공격에 대해 트럼프 대통령은 "사소한 일"이라고 일축한 뒤 "우리가 그들을 완전히 무너뜨렸다. 그들은 우리를 너무 쉽게 봤다"고 말했다. 이란이 협상을 거부하고 휴전이 끝나는 시나리오에 대해 트럼프 대통령은 "이란 상공에 대규모 플래시가 오를 것"이라며 "이란은 가능한 한 빨리 협상에 서명하는 것이 현명하다"고 강조했다.

이란과의 전쟁 종식 협상에 대해 트럼프 대통령은 "1페이지 문서로 알려진 협상은 그 이상이다"라고 설명하며 "협상은 기본적으로 이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 내용"이라고 말했다. 그는 "그들은 우리에게 핵 관련 재료 등을 넘겨주게 될 것"이라고 덧붙였다. 미국이 이란에 대한 요구 사항에 대해 이란이 동의했는지에 대한 질문에는 "동의했다"고 답변했지만 "동의해도 다음 날 다른 말을 하니 큰 의미는 없다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 협상이 "언제든지 결론지을 수 있지만, 아닐 수도 있다"고 말했다.

한편, 이란과의 협상 과정에서 트럼프 대통령은 이란이 핵무기 보유를 포기하는 대신 미국이 이란에 대한 제재를 완화하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 그러나 이란은 미국이 이란의 핵 프로그램과 관련한 요구 사항을 완화하지 않으면 협상에 응하지 않을 것이라고 경고했다. 이란 외무부 대변인은 "미국이 이란의 합법적인 권리를 인정하지 않으면 협상은 불가능하다"고 강조했다. 이란은 또한 미국이 이란의 경제 제재를 완화하지 않으면 협상에 응하지 않을 것이라고 경고했다.

이란은 미국이 이란의 경제 제재를 완화하지 않으면 협상에 응하지 않을 것이라고 경고했다. 이란은 미국이 이란의 경제 제재를 완화하지 않으면 협상에 응하지 않을 것이라고 경고했다. 이란은 미국이 이란의 경제 제재를 완화하지 않으면 협상에 응하지 않을 것이라고 경고했다





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트럼프 이란 협상 핵무기 제재

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