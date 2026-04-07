트럼프, 이란과 2주 휴전 합의… 중국 중재·호르무즈 해협 개방 조건

미국 트럼프 대통령이 이란과 2주간의 휴전에 합의했습니다. 중국의 막판 중재와 호르무즈 해협 개방 조건을 바탕으로, 양측은 2주간의 휴전을 통해 장기적인 평화 합의를 위한 논의를 진행할 예정입니다. 이란은 최고 지도자의 승인 하에 휴전을 수용했으며, 파키스탄 총리의 중재 노력이 큰 역할을 했습니다.

AFP 연합뉴스에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 최후 통첩 시한을 1시간 30분 가량 앞두고 2주간의 휴전에 동의한다고 밝혔습니다. 이란 또한 중국의 막판 중재 노력 끝에 2주 휴전 제안을 수용했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다. 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 오후 6시 30분경 소셜 미디어에 글을 게시하여 “셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장과의 대화를 바탕으로, 이란이 호르무즈 해협 을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 조건 하에 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다”고 발표했습니다. 그는 “이는 양측 모두에 적용되는 휴전이 될 것”이라고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 이 결정에 대해 “우리는 이미 모든 군사적 목표를 초과 달성했으며, 이란과의 장기적인 평화, 중동의 평화에 관한 결정적인 합의에 매우 근접해 있기 때문”이라고 설명했습니다.

그는 또한 “우리는 이란으로부터 10개 항목으로 구성된 제안을 받았으며, 이를 협상의 토대로 삼기에 충분히 실현 가능하다고 판단한다”고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 “과거 쟁점이 되었던 대부분의 사안들에 대해 미국과 이란 간에 이미 합의가 이루어졌으며, 이번 2주간의 기간은 해당 합의를 최종적으로 마무리하고 체결하는 데 활용될 것”이라고 강조했습니다. 이란 측의 휴전 수용은 파키스탄의 중재 노력과 중국의 막판 개입, 특히 중국이 이란에 유연한 태도와 긴장 완화를 촉구한 결과로 보입니다. NYT는 이란 관리 3명의 말을 인용하여 이란이 휴전을 수용했다고 보도했으며, 이란 관리들은 이번 휴전이 아야톨라 무즈타바 하메네이 최고 지도자의 승인을 받은 것이라고 밝혔습니다. \이번 휴전 제안이 나오기 전, 미국과 이란 간 협상을 중재해 온 샤리프 파키스탄 총리는 트럼프 대통령에게 최후 통첩 시한을 5시간 가량 앞두고 소셜 미디어에 글을 올려 “외교가 진행될 수 있도록 기한을 2주간 연장해 줄 것을 간곡히 요청한다”고 밝혔습니다. 그는 또한 “이란 형제들이 그 기간 호르무즈 해협을 선의의 표시로 개방해 줄 것을 진심으로 요청한다”고 덧붙였습니다. 샤리프 총리는 “지역의 장기적 평화와 안정을 위해 모든 교전 당사자들이 2주간 휴전을 준수할 것을 촉구한다”고 강조했습니다. 이번 휴전 합의는 중동 지역의 긴장 완화와 평화 구축을 위한 중요한 발걸음이 될 것으로 기대됩니다. 양국 간의 합의가 최종적으로 체결된다면, 수년간 지속되어 온 갈등 관계를 극복하고 새로운 협력의 시대를 열 수 있을 것으로 보입니다. 휴전 기간 동안 양측은 과거 쟁점들을 해결하고, 호르무즈 해협의 안전을 보장하며, 궁극적으로는 중동 지역의 평화를 위한 지속 가능한 방안을 모색해야 할 것입니다. \이번 휴전 합의는 단순히 군사적 충돌을 일시적으로 중단하는 것을 넘어, 정치적, 외교적 노력을 통해 근본적인 해결책을 찾는 과정의 시작을 의미합니다. 양국은 이번 기회를 통해 상호 신뢰를 구축하고, 긍정적인 관계를 발전시켜야 합니다. 이를 위해서는 투명하고 성실한 대화, 상호 존중, 그리고 건설적인 자세가 필수적입니다. 또한, 국제 사회는 이란과 미국의 평화 협상을 적극적으로 지원하고, 중동 지역의 안정을 위한 다자간 협력을 강화해야 합니다. 특히, 중국은 이번 휴전 합의를 이끌어내는 데 중요한 역할을 했으며, 앞으로도 이 지역의 평화를 위해 지속적인 노력을 기울여야 할 것입니다. 이번 휴전 합의는 중동 지역의 지정학적 지형을 변화시키고, 국제 사회의 새로운 협력 모델을 제시할 수 있는 중요한 계기가 될 수 있습니다. 따라서, 이번 기회를 통해 양국은 물론, 국제 사회 전체가 긍정적인 변화를 만들어낼 수 있도록 최선을 다해야 할 것입니다





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