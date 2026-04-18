트럼프 행정부가 앤트로픽의 강력한 AI 모델 '미토스'를 확보하기 위해 적극적으로 나서고 있습니다. 과거 대립각을 세웠던 앤트로픽 CEO와 백악관의 면담, 그리고 미토스의 군사적 활용 가능성 시사 등은 AI 기술이 전쟁 무기로 변질될 수 있다는 심각한 우려를 낳고 있습니다.

트럼프 대통령이 '좌파 광신도'라며 맹비난했던 인공지능(AI) 기업 앤트로픽 의 CEO가 백악관을 방문하면서, 트럼프 행정부가 앤트로픽 의 최첨단 AI 모델 ' 미토스 '를 국가 안보와 전쟁에 활용하려는 움직임이 가속화되고 있다는 분석이 나왔습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 앤트로픽의 CEO 다리오 아모데이는 지난 17일(미국 시각) 백악관을 찾아 수전 와일스 비서실장, 스콧 베선트 재무장관 등 트럼프 행정부 핵심 인사들과 연달아 면담했습니다.

백악관은 이번 면담이 '협력 기회와 기술 확산에 따른 과제 해결 방안을 논의하는 생산적이고 건설적인 자리였다'고 밝혔습니다.

이는 한 달 전, 트럼프 행정부가 앤트로픽의 AI 모델 '클로드'를 자율 무기 시스템에 활용하도록 개방할 것을 요구했으나 앤트로픽이 이를 거부하며 날카로운 대립각을 세웠던 모습과는 확연히 달라진 태도입니다.

당시 트럼프 대통령은 앤트로픽을 '급진 좌파적 기업'으로 맹공격했고, 미국 정부 역시 앤트로픽을 '공급망 위험 기업'으로 지정하며 사실상 적대국 기업으로 낙인찍는 듯한 모습을 보였습니다.

그러나 앤트로픽이 핵무기 이상의 파급력을 가질 수 있는 AI 모델 '미토스'를 개발하자, 트럼프 행정부의 태세 전환이 이루어졌습니다.

미토스는 기존 AI 모델과는 차원이 다른 성능을 자랑하며, 특히 해킹 능력에서 주목받고 있습니다.

미토스는 인류 역사상 가장 보안이 강력하다고 평가받는 OpenBSD 시스템에 대한 해킹 시도를 통해 수십 년간 발견되지 못했던 보안 취약점을 찾아낸 것으로 알려져, 보안 소프트웨어 업계에 비상등이 켜진 상황입니다.

앤트로픽 스스로도 미토스의 기능이 너무 위험하다고 판단하여 일반 대중 공개를 전면 보류했으며, '국가 안보에 치명적인 수준'에 도달했다는 결론을 내린 상태입니다.

이러한 상황에서 트럼프 행정부의 최근 움직임은 미토스를 전쟁에도 활용하려는 의도를 엿볼 수 있게 합니다.

블룸버그 통신은 백악관 예산관리국이 연방 기관들에 '앤트로픽 미토스 모델을 사용할 수 있도록 보호 장치를 마련하고 있다'는 이메일을 전달했다고 보도했습니다.

이 이메일을 받은 기관에는 현재 중동에서 전쟁을 수행 중인 미국 전쟁부(국방부)도 포함되어 있어, 미토스의 군사적 활용 가능성이 제기되고 있습니다.

전문가들은 트럼프 행정부가 미토스를 손에 쥐는 것이 목표를 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 골룸이 절대 반지를 차지하는 것에 비견될 수 있다고 경고합니다.

도널드 트럼프 대통령은 최근 이란을 향해 '오늘 밤 한 문명이 사라질 것이며, 다시는 회복되지 못할 것'이라는 극단적인 발언으로 논란을 일으킨 바 있으며, 이전에도 그린란드 영유권 주장 등 목표 달성을 위해서라면 거친 행보를 불사하는 모습을 보여왔습니다.

미토스의 강력한 해킹 능력이 실전이나 전쟁 활동에 투입될 경우, 이는 물리적 전쟁 이상의 재앙을 초래할 수 있습니다. 전력망, 금융망, 통신망이 AI에 의해 붕괴되고, 대량 살상 무기가 무분별하게 사용될 가능성이 있습니다.

트럼프 대통령과 행정부 관료들의 과거 행태를 볼 때, 이러한 위험한 시나리오가 현실화될 가능성을 배제할 수 없습니다.

현재 상황은 매우 위태로워 보입니다. 현 트럼프 행정부와 앤트로픽의 결합을 막거나 제어하는 것은 현실적으로 불가능해 보이며, 유일하게 기대할 수 있는 안전 장치는 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이의 윤리적 판단입니다.

아모데이가 지난 3월 트럼프 행정부의 요구를 '양심에 따라 동의할 수 없다'며 거절했던 것처럼, 이번에도 그의 신념이 유지되기를 바라는 수밖에 없습니다.

이는 AI 기술의 오용을 막고 인류의 미래를 지키기 위한 중요한 순간이 될 것입니다.





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트럼프 앤트로픽 미토스 AI 전쟁

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