트럼프, 헤그세스 국방장관 탄핵 추진 강력 반발…지지 의사 밝혀

미국 의회가 헤그세스 국방장관 탄핵소추안을 재발의하며 논란이 확산되고 있는 가운데 트럼프 전 대통령이 장관을 강력히 옹호했다. 주요 이슈와 정치적 파장을 살펴본다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 피트 헤그세스 국방부 장관에 대한 탄핵 추진을 강력히 반발하며 그를 지지하겠다는 의사를 명확히 밝혔다. 미국 의회가 중간선거 후 재소집되자마자 헤그세스 장관의 군사 작전 관련 혐의를 문제 삼으며 탄핵소추안 을 다시 논의하고 있는 상황이다.

의회 탄핵안 재발의와 정치적 배경

미 의회는 중간선거 휴회를 마치고 9일(현지시간) 재소집된 후 피트 헤그세스 국방부 장관에 대한 탄핵소추안 논의를 재개했다. 공화당 소속인 토머스 매시 켄터키주 하원의원이 헤그세스 장관에 대한 탄핵소추안을 재발의한 것이다. 매시 의원은 이미 지난 9월 15일 깜짝 발의를 통해 비슷한 조치를 취한 바 있다.

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이번 탄핵소추안의 주요 쟁점은 법적 절차를 거치지 않고 이란 전쟁을 수행한 점과, 베네수엘라에서 진행된 군사 작전 과정에서 니콜라스 마두로 대통령을 불법 납치했다는 혐의이다. 매시 의원은 헤그세스 장관의 이러한 행위들이 합법성과 국제법 준수의 원칙에 위배된다고 주장하며 강력한 조치를 요구하고 있다.

공화당 내 반발과 정치적 계산

현재 하원은 공화당이 218석, 민주당이 214석을 보유하고 있어 공화당이 다수당 지위를 유지하고 있다. 그러나 공화당 내부에서는 이번 중간선거 참패의 핵심 원인이 이란 전쟁 탓이라는 비판이 강하게 제기되고 있다. 이러한 정치적 분위기를 고려할 때, 탄핵안 가결에 필요한 공화당 내 이탈표가 충분히 확보될 것이라는 관측이 지배적이다.

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제임스 코머 하원 감독·정부개혁위원회 위원장은 지난 6일 뉴스네이션과의 인터뷰에서 헤그세스 장관에 대해 많은 의문이 제기되고 있다고 지적했다. 코머 위원장은 이란 문제에 대한 향후 전략이 무엇인지 전혀 알 수 없다며, 이란 문제에 대해 만족하는 사람은 아무도 없다고 강조했다. 특히 공화당 유권자들이 민주당 유권자보다 더 큰 불만과 불만을 드러내고 있다는 점이 정치적 변수로 작용하고 있다.

헤그세스 장관의 방어 논리와 트럼프의 지지

탄핵 대상인 피트 헤그세스 국방부 장관은 자신에 대한 탄핵 추진에 강하게 반발했다. 그는 로드아일랜드주 뉴포트에서 만난 취재진과 인터뷰를 통해 이란 전쟁과 마두로 체포 작전 등을 문제 삼는 것은 미군과 그들이 이룬 역사적 성과를 훼손하는 행위라고 반박했다.

헤그세스 장관은 매시 의원이 발의한 탄핵소추안을 '소음'이라고 치부하며 경계했다. 그는 자신의 팀이 이러한 소음을 걱정하지 않으며, 병사들에게도 '소음을 걱정하지 말라'고 지시했다고 강조했다. 이는 탄핵 논란을 정치적 공세로 간주하고, 군사적 성과에 집중하라는 메시지를 전달한 것으로 해석된다.

앞으로의 전망과 향후 일정

이번 회견은 헤그세스 장관이 지난 5월 5일 이란 전쟁 관련 회견 이후 6개월 만에 진행한 것이다. 앞으로 헤그세스 장관은 탄핵소추안에 명기된 각종 혐의를 부인하며 이란 전쟁 등 자신의 군사 작전 수행에 대한 정당성을 강화할 것으로 예상된다. 이러한 방어 공세는 의회 내 공방전이 본격화되는 시점에 맞춰진 전략적 대응으로 보인다.

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도널드 트럼프 전 대통령은 탄핵안 발의자인 토머스 매시 의원을 '패배자'라고 직접 비난하며 공세를 가했다. 또한 트럼프 전 대통령은 과거 조 바이든 전 행정부 시절인 2024년 초 로이드 오스틴 전 국방부 장관이 대통령에게 보고 없이 병원에 입원했던 사례를 꺼내며 역공했다. 그는 2주 동안 행방불명되었던 오스틴 전 장관을 탄핵하는 것은 어떨까라고 주장하며 헤그세스 장관에 대한 지지를 명확히 했다.