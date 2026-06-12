도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁에 관한 합의가 거의 완성되었다고 발표하며 최종 조율만 남았다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 합의 내용으로 이란의 농축 우라늄 제거, 인프라 해체, 미사일 생산 제한, 테러 지원 중단 등을 포함할 것이라고 설명했으며, 호르무즈해협 재개방과 이란의 핵무기 포기도 언급했다. 그러나 이스라엘은 이 같은 발표에 당황하며 이란 최고지도자의 공식 승인 여부가 불분명하다고 지적했고, 트럼프 대통령은 이를 이미 승인된 것으로 이해한다고 답해 인식 차를 보였다. 이란 외교부 대변인은 협상 진전을 인정하면서도 최종 합의는 아직 아니며, 미국의 입장 번복과 레드라인 불타협을 강조했다. 이란 지도부의 승인 가능성과 관련해선 반관영 매체가 높은 가능성을 언급했다.

지난해 10월 13일 이스라엘 텔아비브 인근 벤구리온 국제공항에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 기념촬영을 했다. 이스라伊利 국제 공항은 이 지역에서 중요한 허브 역할을 하고 있다.

AP 연합뉴스는 이날 성명을 통해 "이스라엘은 이번 양해각서의 당사국은 아니지만, 네타냐후 총리는 협상 종료 후 체결될 최종 합의안에 (이란의) 농축 우라늄 물질 제거, 우라늄 농축 인프라 해체, 미사일 생산 제한, 역내 테러 대리 세력에 대한 이란의 지원 중단 등이 포함될 것이라는 트럼프 대통령의 확고한 약속에 감사를 표했다"고 전했다. 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 포고문 서명식에서 "우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의를 이뤄냈다"며 문서 최종 조율 단계만 남았다고 말했다. 그는 "아마도 이번주 주말 아마 유럽에서 서명식이 열릴 것"이라고도 밝혔다.

트럼프 대통령은 종전 합의 문서가 체결되는 즉시 호르무즈해협이 재개방될 것이며, 이란 핵무기를 보유하지 않기로 합의했다고 주장했다. 그러나 트럼프 대통령의 이 같은 발언은 이스라엘 쪽에도 다소 뜻밖이었다. 이스라엘 일간 예디오트 아하로노트는 트럼프 대통령의 "모든 당사자가 합의를 승인했다"는 발표에 이스라엘이 당황한 반응을 보였다고 전했다. 현지 매체는 이스라엘 고위 관계자를 인용해 이란 최고지도자 쪽의 공식 승인 여부는 불분명하다고 보도했다.

트럼프 대통령은 최고지도자가 이미 합의를 승인한 것으로 이해하고 있다고 밝혀 양쪽의 인식 차가 드러났다. 이란도 신중한 태도를 보이고 있다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 이란 국영통신(IRNA)을 통해 협상이 진전을 보이고 있지만 최종 합의는 아직 이뤄지지 않았다고 밝혔다. 그는 미국이 협상 과정에서 입장을 번복해 왔다며 이란의 양보 불가능한 요구사항(레드라인)에 대해서는 타협하지 않겠다고 강조했다.

다만, 이란 반관영 파르스 통신은 이란 지도부가 합의안을 승인할 가능성이 높은 것으로 보인다고 보도했다. 이와 별개로 한국 정치 소식으로 "부정선거에 당 오염" 사퇴론 분출…장동혁은 '버티기'라는 제목의 기사가 이어졌다





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