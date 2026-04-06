도널드 트럼프 전 미국 대통령의 이란 민간 시설 폭파 위협 발언이 국제법 위반 가능성을 내포하며, 트럼프 행정부의 민간인 피해 경시 태도와 비윤리적인 전쟁 수행 방식에 대한 비판이 제기된다. 국제법 전문가들은 미국의 전쟁범죄 가능성을 우려하며, 과거 미국의 인도적 지원과는 상반된 행보를 지적한다. 종교적 언어의 무기화와 이슬람 폄하 시도 또한 비판의 대상이 되고 있다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 이란의 민간 시설인 발전소와 교량을 폭파하겠다고 위협한 발언이 ' 전쟁범죄 예고'에 해당하며, 이는 트럼프 행정부의 규범과 윤리 경시 풍조를 보여주는 사례로 비판받고 있다. 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 이란이 협상에 응하지 않을 경우 발전소와 교량을 폭파하겠다고 위협하며 '알라를 찬양하라'는 조롱 섞인 발언까지 덧붙였다. 이러한 발언은 국제법 위반 가능성이 높으며, 특히 민간 기반 시설을 공격하는 행위는 국제법 상 금지되어 있어 심각한 우려를 자아낸다. 휴먼라이츠워치와 국제앰네스티 등 인권 단체들은 이러한 공격이 이란 국민에게 막대한 피해를 초래할 것이라고 경고했다. 또한, 트럼프 행정부의 민간인 피해 경시 태도는 국방부 내 민간인 피해 대응팀(CHMR) 인력 감축과 군 법무관 해고 등 일련의 조치들을 통해 이미 예견된 바 있다.

\헤그세스 국방장관 취임 이후 CHMR 팀이 와해되면서, 이란 내 초등학교 오폭 사건과 대형 교량 폭파 사건과 같은 민간인 피해를 막을 기회를 상실했다는 지적도 제기된다. 이러한 상황은 트럼프 행정부가 전쟁을 '성전'으로 포장하고, 종교적 언사를 동원하여 이슬람을 공격하는 등 비윤리적인 행태와 결합하여 더욱 심각한 문제로 이어진다. 국방 분석가들은 민간인 사상자 발생이 인도적 차원을 넘어 군사적으로도 악영향을 미칠 수 있다고 경고하며, 무고한 민간인 사망이 새로운 적을 양산하는 결과를 초래할 수 있다고 지적한다. 아프가니스탄과 이라크 전쟁에서 미국의 경험을 상기시키며, 민간인 피해에 대한 심각성을 강조하고 있다. 트럼프 행정부의 이러한 행태는 과거 미국의 인도적 지원 및 난민 문제에 대한 대비와는 상반되는 모습이다.\미국 국제법 전문가들은 미·이스라엘의 대이란 전쟁 수행 방식이 국제법을 심각하게 위반하고 전쟁범죄 가능성을 내포하고 있다고 지적하며 공개서한을 발표했다. 이러한 우려는 단순히 군사적 행동의 적법성을 넘어, 인도적 측면과 국제 사회의 책임에 대한 근본적인 질문을 던진다. 트럼프 행정부의 행보는 국제 사회의 규범과 가치를 훼손하고, 전쟁의 양상을 더욱 위험하게 만들 수 있다는 비판을 받고 있다. 미국 최대 무슬림 단체는 '알라를 찬양하라'는 표현을 무기화하여 이슬람을 폄하하는 행태에 대해 강력히 비판했다. 이러한 일련의 사건들은 트럼프 행정부의 전쟁 수행 방식이 윤리적, 법적으로 심각한 문제를 안고 있으며, 국제 사회의 우려를 자아내고 있음을 보여준다. 트럼프 행정부는 지지층 결집을 위해 이란인들을 비인간화하고, 종교적 언사를 남발하는 등 전쟁을 '성전'으로 포장하려는 시도를 하고 있다





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