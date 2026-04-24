트럼프 발언 숨겨진 의미 파악법…AI 시대 새로운 투자 섹터 찾는다

머니랩 연재! 트럼프 대통령 발언의 행간을 읽고 AI 시대 주도주를 발굴하는 투자 전략을 제시합니다. 전문가의 깊이 있는 분석과 실전 경험을 통해 평생 투자 우등생으로 성장하세요.

머니랩 에서 새로운 연재 시리즈를 시작합니다! 머니랩 은 일시적인 수익을 위한 ‘찍어주기’식 정보 제공이 아닌, 투자에 대한 깊이 있는 이해와 장기적인 성장을 돕는 ‘정도(正道)’를 지향합니다. 투자 여정을 진지하게 공부하고자 하는 여러분을 위해, 각 분야를 대표하는 최고의 전문가들이 ‘일타 강사’로서 투자에 필수적인 지식, 정보, 그리고 실전 경험을 아낌없이 공유할 예정입니다.

단순히 문제 해결의 빠른 요령을 제시하는 것이 아니라, 평생 투자의 기반이 될 수 있는 핵심 배경 지식과 투자 관점을 심도 있게 다룰 것입니다. 잠시 집중하여 머니랩이 엄선한 강의를 따라오시면, 평생 ‘투자 우등생’으로 자리매김할 수 있는 내공을 확실히 쌓을 수 있다고 확신합니다. 이번 강의에서는 ‘트럼프 타코(TACO)’라는 흥미로운 용어에 대해 알아볼 것입니다. 흔히 타코는 또르티야에 고기나 야채를 싸 먹는 맛있는 멕시코 음식으로 알려져 있지만, ‘트럼프 타코’는 전혀 다른 의미를 지닙니다.

여기서 TACO는 ‘Trump Always Chicken Out’의 약자로, 도널드 트럼프 미국 대통령이 강경한 발언을 내놓았다가 시장 상황이 악화되면 즉시 태도를 바꾸는 모습을 비유적으로 표현하는 말입니다. 시장에서는 주로 “트럼프의 강한 어조에 흔들리지 말고 시장 조정 시기에 매수하라”는 의미로 사용되곤 했습니다. 하지만 최근에는 시장이 TACO의 의미를 잘못 해석하고 있다는 분석이 주목받고 있습니다. 김일구 한화생명 AI연구소장은 지난해 상호 관세 부과 및 대미 투자 협상 사례를 분석한 결과, 트럼프 대통령이 실제로 물러섰다고 보기는 어렵다고 진단했습니다.

채권 금리가 급등하거나 주가가 폭락할 때마다 트럼프 대통령이 말을 바꾸는 듯한 모습을 보였지만, 결국에는 자신이 원하는 목표를 달성해왔다는 것입니다. 트럼프 대통령의 발언 방식을 면밀히 관찰해보면, 육하원칙의 일부 요소를 의도적으로 생략하는 전략을 사용한다는 것을 알 수 있습니다. 시장은 이러한 정보의 공백을 ‘희망 사항’으로 채우는 경향이 있으며, 이는 투자자들에게 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 오늘 머니랩 강의에서는 트럼프 대통령 발언의 숨겨진 의미를 파악하는 방법을 집중적으로 다룰 것입니다.

현재 인공지능(AI)이 주도하는 증시 상황에서 새로운 투자 섹터를 발굴하기 위해서는 트럼프 대통령의 발언을 정확하게 해석하는 능력이 필수적입니다. 트럼프 대통령의 발언 행간을 제대로 읽어낼 수 있다면, 시장의 불확실성을 극복하고 성공적인 투자를 위한 발판을 마련할 수 있을 것입니다. 이 강의를 통해 여러분은 시장의 흐름을 읽고, 미래를 예측하며, 현명한 투자 결정을 내릴 수 있는 능력을 키울 수 있을 것입니다. 더 자세한 내용은 아래 URL을 복사하여 주소창에 붙여넣어 확인해 보세요.

“이란 철수” 트럼프 믿다 망한다…종전 하든말든 새로 뜰 주도주 https://www.joongang.co.kr/article/25422760?utm_source=bmp&utm_medium=art&utm_campaign=260424. 본 기사는 중앙일보의 프리미엄 유료 구독 서비스 ‘더중앙플러스(The JoongAng Plus)’에서만 제공되는 독점 콘텐츠입니다. 월 4,900원의 구독료로 어디에서도 경험할 수 없는 깊이 있는 인사이트를 무제한으로 누릴 수 있습니다





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