트럼프 2기 행정부, 밀러를 백악관 비서실장에 임명...와일스 퇴임

도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 비서실장에 스티븐 밀러 전 부비서실장을 임명한다고 발표했다. 공화당의 중간선거 참패 직후인 6일 발표된 이번 인사는 향후 정책 방향과 관련된 중요한 변화로 주목받고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 백악관 비서실장 에 스티븐 밀러 전 부비서실장을 임명한다고 공식 발표했다. 이번 인사는 공화당 이 지난 11월 3일 중간선거에서 참패한 지 사흘 만에 이루어진 것으로, 트럼프 행정부 의 핵심 참모진 교체 소식을 알렸다.

밀러 신임 비서실장 임명과 와일스 퇴임 배경

트럼프 대통령은 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜을 통해 스티븐 밀러가 오는 9일부터 새 백악관 비서실장으로 업무를 시작할 것이라고 밝혔다. 이에 따라 현재 비서실장으로 재직 중인 수지 와일스는 백악관에서의 사임을 공식적으로接受하게 되었다. 와일스는 트럼프 정치조직으로 자리를 옮기게 되며, 대통령을 보좌한 데 대한 감사의 뜻을 표했다.

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스티븐 밀러 신임 비서실장은 자신의 공식 엑스(X) 계정을 통해 비서실장 임명을 영광으로 생각한다고 전했다. 반면 자리에서 물러나는 수지 와일스 역시 백악관에서 대통령을 보좌한 것을 평생의 영광이라고 표현하며, 자신의 역할은 변할 수 있으나 대통령과 사명에 대한 헌신은 변함없음을 강조했다.

갈등과 정치적 불신, 그리고 교체 결정

이번 인사의 직접적인 배경에는 트럼프 대통령과 수지 와일스 비서실장 사이의 관계 악화 및 갈등이 자리하고 있다. 최근媒体报道에 따르면, 두 사람 사이에 여러 가지 불일치가 존재했다. 특히 와일스가 백악관 대변인 후보를 선정할 때 사전에 상의하지 않은 점이나, 자신이 승인한 결정에 대해 다른 참모들 앞에서 와일스를 공개적으로 비판한 일이 갈등을 가속화했다.

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트럼프 대통령은 중간선거 이후 일부 참모들을 통해 와일스 비서실장과 정치 담당 참모진에 대한 불만을 드러낸 것으로 알려졌다. 와일스 측 인사들은 이러한 비난이 트럼프 대통령이 주도한 선거 전략의 실패 책임을 와일스에게 전가하려는 시도라고 반박했다. 그러나 최종적인 결정은 트럼프 대통령의 권위에 의해 이루어졌으며, 이는 행정부 내부의 힘겨루기 결과를 반영한 것이다.

밀러의 정치적 배경과 강경 노선 유지

스틸븐 밀러 신임 비서실장은 1985년생으로, 트럼프 대통령의 2015년 대선 캠페인 때부터 함께 일해온 베테랑 정치꾼이다. 그는 트럼프 대통령의 첫 취임사 준비를 주도한 인물이자, 1기 트럼프 행정부에서 백악관 수석 정책고문을 지냈다. 지난 1년간 그는 이민 문제를 넘어 국내 정책 전반으로 영향력을 확대해왔으며, 대통령의 광범위한 행정 권한 행사도 적극적으로 옹호해왔다.

백악관은 밀러 신임 비서실장에 대해 폭력 범죄를 사상 최저 수준으로 낮추고, 국경 보안을 전례 없는 수준으로 강화하며, 대규모 사기 사건을 근절하는 등 현 행정부의 주요 성과 뒤에 숨은 원동력이 되어왔다고 평가했다. 또한 JD 밴스 부통령을 비롯한 행정부 고위 인사들과 공화당 연방 상·하원 의원 등 50여 명의 환영 발언을 소개하며 밀러의 발탁에 대한 공화당 내 폭넓은 지지를 부각했다.

민주당의 비판과 향후 행정부 운영 전망

민주당은 이번 인사에 대해 강하게 반발하고 나섰다. 하킴 제프리스 하원 원내대표는 밀러를 위험한 외국인 혐오자라고 맹비난했으며, 척 슈머 상원 원내대표는 그를 가장 야만적이고 비인간적인 정책을 설계한 인물이라고 비난했다. 민주당은 밀러가 강경 이민정책을 주도해왔다는 점을 문제시하며 향후 행정부의 이민 및 사회 정책에 대한 우려를 나타냈다.

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트럼프 대통령이 인사의 첫 단추로 핵심 비서실장을 교체한 만큼, 향후 후속 내각 개편이 이어질 것이라는 관측이 나온다. 특히 밀러 신임 비서실장은 강경한 이민 정책과 강력한 행정부 권한 행상을 선호하는 것으로 알려져, 그의 임명 후 미국 사회와 국제 정세에 미치는 영향력이 주목받고 있다. 새로운 비서실장이 취임하는 9일까지 약 이틀의 공백기가 있으며, 이 기간 동안 백악관의 업무 연속성 유지가 중요한 쟁점이 될 것이다.