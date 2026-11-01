트럼프의 이란 곡괭이산 타격 언급... 지하 핵시설의 난제와 전망

도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거를 앞두고 이란의 곡괭이산 지하 핵시설 공격 가능성을 재차 시사했습니다. 곡괭이산의 지질학적 특성과 미군의 공격 난이도를 분석해 봅니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거를 불과 사흘 앞둔 31일(현지시간) 이란의 ' 곡괭이산 (Pickaxe Mountain)'을 '처리해야 할 곳'으로 재차 언급하며 공격 가능성을 시사했습니다. 외신 보도를 종합하면 산의 모양을 따 ' 곡괭이산'이라는 별칭이 붙은 이 곳은 이란의 핵 프로그램과 관련된 시설 중 아직 미국과 이스라엘의 공격을 받지 않은 소수에 속합니다.

곡괭이산 지하 핵시설의 전략적 가치

미국과 이스라엘은 곡괭이산에 이란의 고농축 우라늄 비축분의 일부가 보관돼 있다고 추정하지만, 이에 대한 확실히 입증된 증거는 아직 나오지 않았습니다. 우라늄은 추가 농축을 거치면 단기간 내에 핵폭탄 제조에 사용될 수 있는 무기급 물질로 전환될 수 있는 위험한 자원입니다. 이 때문에 곡괭이산의 핵 시설은 이란의 핵 개발 잠재력을 보여주는 핵심 거점으로 간주됩니다.

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트럼프 대통령이 이러한 공언을 아직 실행에 옮기지 않은 이유는 미국의 첨단 무기로도 파괴를 장담할 수 없을 만큼 곡괭이산의 핵 시설이 지하 깊숙한 곳에 견고하게 구축되어 있기 때문입니다. 지상에서의 물리적 공격뿐만 아니라 정보 수집과 군사적 준비가 병행되고 있는 상황으로 보입니다.

화강암 지반과 벙커버스터 폭탄의 충돌

이란 매체에 따르면 주변 산맥 대부분은 퇴적암으로 이루어져 있지만, 곡괭이산은 단단하고 밀도가 높은 화강암으로 구성되어 있어 폭격에 매우 강합니다. 미국이 지난해 6월 벙커버스터 폭탄으로 파괴했던 나탄즈와 포르도의 지하 핵시설보다 곡괭이산의 시설이 더 깊게 위치해 있다는 분석도 제기됩니다.

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미국이 보유한 벙커버스터 가운데 가장 강력한 GBU-57은 콘크리트 18m 또는 흙 61m를 관통하는 성능을 가지고 있습니다. 그러나 이 무기가 화강암 100m를 뚫을 수 있을지에 대해서는 군사 전문가들 사이에서도 회의적인 시각이 지배적입니다. 지질학적 장벽은 미군의 공습 효과를 크게 제한할 수 있는 변수입니다.

다만 전문가들은 미국이 터널 입구와 통신 시스템, 진입도로 등을 집중 공격하는 것만으로도 곡괭이산에 있는 것으로 추정되는 핵시설을 사실상 무용지물로 만들 수 있다고 관측합니다. 지하 단지에 필수불가결한 환기시설을 타격하면 소기의 목적을 달성할 가능성이 있다는 분석도 나오고 있습니다.

2020년 화재와 곡괭이산 건설의 배경

곡괭이산에서 공사가 본격화되기까지에는 2020년 7월 나탄즈 핵단지 내 지상에 있던 원심분리기 조립 공장이 원인 불명의 화재로 크게 손상된 사건이 배경에 있습니다. 이란 당국은 이 화재가 이스라엘의 공작이라고 보고, 더 안전한 대안을 찾기 위해 곡괭이산 건설을 서둘렀다고 설명합니다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 최근 곡괭이산과 관련해 "어떠한 핵 활동도 이뤄지지 않고 있다"며 "미국은 위협을 침략과 파괴, 사보타주를 정당화하기 위해 꾸며낸 구실"이라고 강하게 비판했습니다. 이란은 해당 시설이 무해하다고 주장하며 미국의 경고에 대한 반발을 이어가고 있습니다.

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트럼프의 선거 전략과 핵 불능화 시나리오

위성사진에는 이란이 올해 전쟁 시작 이후에도 몇 달간 곡괭이산 주변 진입도로와 터널 입구에서 공사를 계속하는 모습이 포착되었습니다. 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS)의 스펜서 파라가소 연구원은 BBC와의 인터뷰에서 "이 시설에서 비교적 꾸준히 건설 작업이 진행되는 것을 관찰했다"며 "이란은 시설 내부 굴착 작업을 계속하고 방호력을 강화해 공습으로부터 더 안전하게 만드는 데 주력했을 가능성이 크다"고 분석했습니다.

현재 이란이 보유하고 있는 우라늄의 순도는 핵폭탄을 만드는 데 필요한 90%에 도달하는 데 몇 주밖에 걸리지 않을 수준입니다. 이를 통해 현재 보유량으로 핵탄두 9개에서 10개를 제조할 수 있다는 관측도 뒤따릅니다. 이러한 기술적 진전은 이란의 핵 보유 상태를 더욱 긴박하게 만들고 있습니다.

트럼프 대통령은 11월 3일 중간선거 이후 대이란 공격을 재개할 가능성을 거듭 언급해 왔습니다. 그는 이란을 사실상 '핵 불능' 상태로 만들었다는 성취를 증명할 수 있는 증표이자 상징적 행위로 곡괭이산을 표적으로 삼은 대대적인 공습을 고려하고 있다는 분석이 우세합니다.

일각에서는 미국이 곡괭이산의 핵단지를 완전히 무력화하려면 지상군을 투입해야 한다고 주장하지만, 이는 미군의 대규모 피해로 이어질 수 있기 때문에 트럼프 대통령도 신중할 수밖에 없다고 평가합니다. 중간선거라는 정치적 맥락 속에서 군사적 행동의 Timing이 어떻게 결정될지 세계의 이목을 집중시키고 있습니다.