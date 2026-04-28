트럼프, 찰스 3세와 먼 친척 관계? '버킹엄 궁전 살고 싶다' 발언 화제

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 찰스 3세 영국 국왕과의 혈연관계 가능성을 언급하며 화제를 모았습니다. 트럼프 전 대통령은 자신의 소셜미디어에 관련 기사를 공유하며 버킹엄 궁전에 대한 개인적인 열망을 드러냈습니다. 또한, 찰스 3세 국왕과의 만남에서 왕실 예법을 위반했다는 논란도 재점화되었습니다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자신의 소셜미디어에 찰스 3세 영국 국왕과의 혈연관계 가능성을 다룬 기사를 공유하며 화제를 모으고 있다. 해당 기사는 트럼프 전 대통령과 찰스 3세 국왕의 공통 조상이 16세기 스코틀랜드 귀족인 존 스튜어트 3세 레녹스 백작이라는 내용을 담고 있다.

트럼프 전 대통령은 이와 관련하여 “정말 멋지다”라며 “나는 항상 버킹엄 궁전에서 살고 싶었다”는 개인적인 소감을 덧붙였다. 데일리메일의 보도에 따르면, 트럼프 전 대통령의 모친 메리 앤 맥클라우드는 스코틀랜드 출신으로, 이 혈통을 통해 영국 왕실과의 연결고리가 형성되었을 가능성이 제기된다. 그러나 레녹스 백작은 생전에 정치적 갈등에 휘말려 비극적인 최후를 맞이했다는 점도 함께 언급되었다. 트럼프 전 대통령은 과거에도 영국 왕실에 대한 특별한 애착을 보여왔다.

피오나 힐 전 국가안보위원회 직원은 회고록에서 트럼프 전 대통령이 엘리자베스 2세 여왕을 만난 것을 인생의 성공 신호로 해석했다고 밝혔다. 하지만 트럼프 전 대통령은 찰스 3세 국왕을 접견하는 과정에서 어깨를 툭툭 치는 등 왕실 예법에 어긋난 행동을 하여 논란을 일으키기도 했다. 영국 왕실은 왕족이 먼저 다가가 신체 접촉을 하는 것을 금기시하며, 트럼프 전 대통령의 행동은 이러한 예법을 위반한 것으로 지적되었다. 트럼프 전 대통령의 왕실 예법 위반 논란은 이번이 처음이 아니다.

과거 영국 방문 시 엘리자베스 2세 여왕보다 먼저 걸어 비판을 받았으며, 찰스 3세 국왕의 팔꿈치를 꽉 잡는 등 적극적인 스킨십을 시도하기도 했다. 그러나 일부 전문가들은 트럼프 전 대통령의 행동이 격식을 갖춘 우호적 제스처일 뿐이라고 해석하기도 한다. 신체 언어 전문가 주디 제임스는 트럼프 전 대통령의 행동을 찰스 3세 국왕을 안내하기 위한 정중한 손길로 분석하며, 찰스 3세 국왕이 엘리자베스 2세 여왕보다 이러한 부분에서 더 여유로운 태도를 보인다고 덧붙였다. 이러한 일련의 사건들은 트럼프 전 대통령의 독특한 소통 방식과 영국 왕실의 전통적인 예법 간의 충돌을 보여주는 사례로 평가된다.

트럼프 전 대통령의 이러한 행동들은 국제적인 관심과 함께 다양한 해석을 낳고 있으며, 앞으로도 그의 행보에 대한 관심이 지속될 것으로 예상된다. 그의 소셜미디어 게시물은 단순한 혈연관계 기사 공유를 넘어, 버킹엄 궁전에 대한 개인적인 열망을 드러내는 것으로 해석될 수 있으며, 이는 그의 정치적 이미지와도 연결될 수 있다. 또한, 왕실 예법 논란은 그의 외교적 행보에 대한 비판적인 시각을 불러일으키기도 한다. 이러한 복합적인 요소들이 트럼프 전 대통령과 영국 왕실 간의 관계를 더욱 흥미롭게 만들고 있다





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