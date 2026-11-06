트럼프 대통령, 백악관 비서실장 스티븐 밀러로 교체 공식 발표

도널드 트럼프 대통령은 중간선거 패배 사흘 만에 백악관 비서실장을 수지 와일스에서 스티븐 밀러로 교체한다고 밝혔다. 밀러는 새 비서실장으로 오는 9일부터 임명된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 백악관 비서실장을 스티븐 밀러 부비서실장으로 교체한다고 공식 발표했다. 이는 지난 3일 치러진 11·3 중간선거 에서 공화당이 연방 상하원 다수당 지위를 모두 잃은 지 사흘 만의 결정이다.

트럼프 대통령은 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜을 통해 오는 9일부터 스티븐 밀러 부비서실장이 새 백악관 비서실장으로 업무를 시작할 것이라고 밝혔다. 이번 인사는 트럼프 행정부 내에서 핵심 참모진을 재정비하는 중요한 변화로 해석된다.

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스티븐 밀러 새 비서실장 역할과 배경

새로 임명된 스티븐 밀러는 1985년생으로, 도널드 트럼프 대통령의 2015년 대선 캠페인 당시부터 함께 일해온 장수 참모다. 그는 트럼프 대통령의 첫 취임사 준비를 주도했으며, 1기 트럼프 행정부 시절 백악관 수석 정책고문으로 재직한 경력을 보유하고 있다.

밀러는 지난 1년간 이민 문제를 넘어 국내 정책 전반에 걸쳐 영향력을 확대해왔다. CNN의 보도에 따르면, 그는 대통령의 광범위한 행정 권한 행사도 적극적으로 옹호해온 것으로 알려졌다. 이러한 배경으로 볼 때, 밀러의 선임은 행정부의 정책 방향성을 유지하거나 강화하려는 의도로 읽힌다.

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수지 와일스의 퇴임과 내부 갈등 배경

직을 넘겨받은 수지 와일스 전 비서실장은 트럼프 정치조직으로 자리를 옮기게 된다. 트럼프 대통령은 와일스에 대해 훌륭한 일을 해왔다고 인정하면서도, 이번 인사가 변화를 주고 싶었기 때문임을 시사했다.

와일스는 트럼프 대통령 2기 행정부 출범부터 백악관 운영을 총괄해온 핵심 인물이자, 트럼프 대통령의 2024년 대선 승리에는 선거대책위원장으로서 큰 공을 세운 인물이다. 그는 최근 엑스(X)를 통해 백악관에서 대통령을 보좌한 것을 평생의 영광이라고 표현하며, 국경 강화와 세금 감면, 미국 우선주의 실현 등에 기여한 점을 자랑스럽게 여겼다.

그러나 최근 트럼프 대통령과 와일스 사이에는 내부 갈등설이 제기되기도 했다. 월스트리트저널(WSJ) 등 미국 언론은 트럼프 대통령이 캐롤라인 레빗 전 백악관 대변인의 후임을 와일스와 상의하지 않고 선정했으며, 승인을 받은 결정에 대해 다른 참모들 앞에서 와일스를 비판한 정황이 있다고 보도했다.

중간선거 결과와 행정부 개편의 연관성

이번 인사는 공화당의 11·3 중간선거 참패 이후 이루어진 인적 개편의 일부다. 앞서 월스트리트저널은 트럼프 대통령 측근들을 인용해 선거 패배 이후 백악관과 내각 개편이 발생할 가능성이 있다고 전한 바 있다.

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트럼프 대통령은 당초 자신의 슈퍼팩(Super PAC)이 4억 달러를 지출하는 데 소극적인 모습을 보였으나, 수지 와일스와 정치 참모들의 설득을 받아 지난 9월 이를 승인했다. 그러나 선거 결과에 따른 책임론이나 정책 효율성 재고를 위해 핵심 비서실장 자리에서 교체조치가 이루어진 것으로 관측된다.

수지 와일스의 건강 상태와 향후 행보

수지 와일스는 올해 초 유방암 진단을 받은 후에도 비서실장직을 유지하며 치료를 이어갔다. 최근 그는 암이 완치되었음을 밝힌 바 있다. 현재 와일스의 구체적인 역할과 그가 이끄는 트럼프 정치조직의 세부 구성에 대해서는 아직 명확히 공개되지 않았다.

트럼프 대통령은 와일스의 후임으로 밀러를 지명하며 행정부의 새로운 단계를 시작했다. 오는 9일부터 공식 업무를 시작할 밀러의 행보와 함께, 중간선거 패배 이후 재편되는 공화당 내부의 정세 변화에 주목된다.