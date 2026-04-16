트럼프, 이란 핵 협상 조기 타결 낙관…“휴전 연장 필요 없을 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 협상이 예상보다 빨리 마무리될 수 있다는 희망적인 전망을 내놓았다. 트럼프 대통령은 이란이 핵무기 포기와 농축 우라늄 인도에 동의했다고 주장하며, 휴전 기간 연장 없이도 주말에 협상이 타결될 가능성을 시사했다. 또한 이스라엘과 레바논 간의 휴전 합의에도 긍정적인 입장을 보였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 협상이 조속히 타결될 수 있다는 낙관적인 전망을 내놓았다. 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 이란과의 다음 협상이 주말에 열릴 가능성을 언급하며, 휴전 기간 연장이 필요 없을 수도 있다고 밝혔다. 지난 7일 합의된 2주간의 휴전 기간이 오는 21일 만료되는 가운데, 트럼프 대통령은 그 이전에 협상이 종결될 수 있음을 시사했다. 그는 이란과의 협상에 상당한 진전이 있었으며, 합의에 매우 근접했다고 강조했다.

트럼프 대통령은 이란이 핵무기 보유에 대한 동의를 철회하고, 농축 우라늄을 미국 측에 인도하기로 했다고 주장하며 이를 협상의 중요한 성과로 꼽았다. 이는 파키스탄에서 열렸던 이전 협상에서 가장 큰 쟁점이었던 사안이다. 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 절대 보유해서는 안 되며, 만약 보유한다면 이는 매우 심각한 변수가 될 것이라고 언급했다. 그는 또한 이란과의 협상 타결 전망이 매우 밝으며, 좋은 합의가 이루어질 것이라고 덧붙였다.

이란에 대한 해상 봉쇄 조치가 효과적이었으며, 이를 통해 이란은 어떠한 사업도 할 수 없는 상황에 놓였다고 설명했다. 그는 이란의 새로운 지도부가 매우 합리적이라고 평가하기도 했다. 특히 트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 갖지 않기로 강력하게 동의했으며, 지하 깊은 곳에 묻혀있던 농축 우라늄을 미국에 내놓기로 했다고 구체적으로 주장했다. 이러한 합의를 바탕으로 이란과의 관계에서 매우 긍정적인 변화가 일어날 것이라고 그는 전망했다.

트럼프 대통령은 이란의 우라늄 농축을 20년간 제한하는 요구에 대해서도 20년이 지나도 핵무기를 보유하지 않을 것이라는 강력한 문서를 확보했기 때문에, 20년이라는 제한은 사실상 없다고 설명했다. 만약 종전 협정이 체결된다면, 트럼프 대통령은 직접 파키스탄 이슬라마바드를 방문할 의향도 있음을 내비쳤다. 이와 더불어 트럼프 대통령은 이스라엘과 레바논 간의 곧 발효될 열흘간의 휴전 합의에도 긍정적인 입장을 보였다. 그는 이스라엘과 레바논이 백악관에서 만날 예정이며, 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라도 이 휴전에 포함된다는 점을 강조했다. 양측의 협상 역시 잘 성사될 가능성이 높다고 그는 전망했다.

트럼프 대통령의 이러한 발언은 이란과의 핵 문제 해결에 대한 미국 측의 자신감을 보여주는 동시에, 국제 사회의 이목을 집중시키고 있다. 이란 핵 프로그램의 평화적 해결과 더불어, 지역 안보에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을지 귀추가 주목된다





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