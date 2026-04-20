트럼프, 이란 2차 종전 협상에 밴스 부통령 파견… 핵심은 핵 포기

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 2차 종전 협상을 위해 JD 밴스 부통령을 포함한 고위 대표단을 파키스탄으로 급파하며 협상 의지를 드러냈습니다. 이란 역시 참여를 긍정적으로 검토 중인 가운데 핵 포기 여부가 이번 회담의 최대 관건이 될 전망입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이란 간의 2차 종전 협상을 위해 JD 밴스 부통령을 필두로 한 고위급 대표단을 파키스탄 이슬라마바드로 급파했습니다. 트럼프 대통령은 이번 협상단에 스티브 윗코프 중동 특사와 사위인 재러드 쿠슈너 등이 포함되어 있으며, 이들이 현지에 곧 도착할 예정이라고 뉴욕포스트와의 인터뷰를 통해 공식 확인했습니다. 그는 협상 결렬 가능성에 대해 강한 자신감을 내비치며 양측 모두가 진지하게 이번 대화에 임하고 있다는 점을 강조했습니다. 트럼프 대통령은 직접 이란 지도부와 대면할 의사가 있음을 시사하면서도, 협상의 최우선이자 핵심 조건으로 이란의 완전한 핵무기 포기 를 강력하게 요구했습니다. 그는 핵무기는 절대 용납될 수 없으며 이란이 이를 수용해야만 평화적인 해결이 가능하다는 입장을 분명히 했습니다. 이란 측 역시 미국과의 2차 종전 협상에 참여하는 방안을 상당히 긍정적인 방향으로 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.

로이터 통신 등 주요 외신에 따르면 이란의 고위 관계자는 대화 참여 가능성을 언급하면서도 아직 최종적인 내부 결정은 남은 상황이라고 신중한 태도를 보였습니다. 이번 협상 중재를 위해 파키스탄이 적극적인 역할을 수행하고 있는 것으로 알려졌으며, 특히 미국의 대이란 해상 봉쇄 조치를 해제하고 이란 대표단의 안전한 이동을 보장하는 등 협상의 물꼬를 트기 위한 외교적 노력이 활발하게 진행되고 있습니다. 이란은 현재 미국의 요구사항을 검토하는 동시에 자국의 실리를 챙기기 위한 다각도의 전략을 구상 중인 것으로 보입니다. 양국 간의 긴장 관계 속에서도 이번 협상은 매우 중요한 전환점이 될 것으로 평가받고 있습니다. 파키스탄 소식통에 따르면 미국과 이란 간에 합의된 2주간의 일시적 휴전이 곧 만료를 앞두고 있어 이번 2차 협상의 결과가 향후 중동 정세의 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 전망입니다. 트럼프 대통령은 이란 지도부의 실체를 충분히 파악하고 있으며 적절한 협상 파트너와 대화하고 있다고 자신했습니다. 그러나 만약 협상이 결렬되거나 이란이 핵무기 포기라는 조건을 끝내 거부할 경우, 미국이 어떠한 강력한 군사적 혹은 경제적 대응 조치를 내놓을지에 대해서는 함구했습니다. 전문가들은 이번 협상이 단순한 휴전을 넘어 항구적인 평화를 정착시킬 수 있는 계기가 될지, 아니면 일시적인 봉합에 그칠지에 대해 세계의 이목이 집중되고 있다고 분석했습니다





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도널드 트럼프 미국 이란 협상 JD 밴스 핵무기 포기 중동 정세

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