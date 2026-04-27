트럼프 대통령 백악관 만찬 총격 사건, SNS에서 음모론과 루머 확산

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 발생한 총격 사건 이후 소셜미디어에서 음모론과 루머가 급속히 퍼지고 있다. 뉴욕타임스는 인플루언서들의 관심 유도와 수익 증대를 위한 동기가 루머 확산의 주요 원인으로 지적했다. 트럼프 대통령은 사건 직후 백악관 연회장 건설의 필요성을 강조하며 논란을 부추겼다.

지난 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총격 사건이 발생한 이후 소셜미디어(SNS)에서는 다양한 음모론 과 오해가 급속히 퍼졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 26일 보도에서 이번 사건 이후 SNS상에서 음모론 과 책임 공방이 급속히 확산되고 있다고 전했다.

인플루언서들은 관심과 팔로워를 늘리기 위해 확인되지 않은 추측과 루머를 퍼뜨리고 있으며, 일부는 이번 총격 사건을 '조작된(staged)' 사건으로 주장하고 있다. 트럼프 진영이 지지율 하락과 이란 전쟁 문제에서 대중의 관심을 돌리기 위해 꾸민 일이라는 음모론도 등장했다. SNS 분석업체 트윗바인더에 따르면 '조작된'이라는 표현은 이날 정오까지 X(옛 트위터)에서만 약 30만 건 이상 언급됐다. 또한 증거 없이 총격범을 이스라엘과 연관 짓거나 AI로 조작된 이미지를 첨부한 게시물도 퍼졌다.

러시아 국영 매체인 러시아투데이(RT)는 X에서 이러한 주장 일부를 확산시키기도 했다. 트럼프 대통령은 백악관 출입기자단 만찬에서 발생한 총격 사건의 용의자인 콜 토마스 앨런의 근접 사진을 공개했다. 그러나 SNS에서는 총격범이 현장에서 사살됐다는 거짓 정보도 공유됐다. 실제 총격범은 사살되지 않고 체포됐다.

NYT는 일부 사용자들이 게시물을 정정했지만, 이는 거짓된 내용이 담긴 본래 게시물보다 훨씬 적은 조회 수를 기록했다며 루머가 빠르게 퍼지는 반면 이를 바로잡는 데는 더 많은 시간이 걸린다고 지적했다. 클리프 램프 미시간대 교수는 NYT에 '루머는 매우 빠르게 퍼지지만 이를 바로잡는 데는 훨씬 더 오랜 시간이 걸린다'고 말했다. NYT는 SNS상에서 음모론이 퍼지는 이유로 인플루언서들의 동기를 꼽았다. 인플루언서들은 팔로워를 늘리고 수익 공유 플랫폼에서의 수익을 증가시키기 위해 추측과 루머를 퍼뜨리는 데 동기가 있다.

트럼프 대통령은 사건 직후 소셜미디어 트루스소셜에 '어젯밤 일어난 일은 모든 대통령이 지난 150년간 백악관 부지에 크고 안전하고 보안이 철저한 연회장을 요구해온 바로 그 이유'라며 자신이 추진하는 백악관 연회장(볼룸) 건설 정당성을 강조했다. 이번 만찬 행사가 백악관이 아닌 워싱턴 힐튼 호텔에서 열렸기 때문에 이런 일이 발생했다는 취지로 해석된다. 다수의 우파 인플루언서들은 곧장 해당 주장을 퍼뜨렸다.

대형 총기 난사 사건과 음모론에 관한 언론 보도를 연구해온 어맨다 크로퍼드 코네티컷대 교수는 '진실을 밝히고 사실과 신뢰할 수 있는 정보를 확립하는 데는 시간이 걸리지만 대중은 그런 인내심이 없다'며 '이런 이유로 사람들이 알고 싶어 하는 질문에 관한 조작된 서사가 즉각 등장하는데, 여기에는 종종 공유하는 사람의 편견이 반영돼있다'고 설명했다. 램프 교수는 '사람들은 자신이 믿고 싶은 사실에 따라 현실을 재구성하고 있다'며 '정확한 정보를 찾는 것이 아니라 자신의 믿음을 뒷받침해줄 정보를 찾는 것'이라고 말했다





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