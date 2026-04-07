트럼프, 동맹 기여 부족 비판…나토·한국·일본·호주에 불만 표출

트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 사태와 이란 군사작전을 둘러싸고 동맹국들의 기여 부족을 강하게 비판하며, 나토, 한국, 일본, 호주 등을 직접 거론하며 불만을 드러냈다. 북한 문제에 대한 기존 입장 반복과 함께, 중동 동맹과의 차별점을 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협 사태와 이란 군사작전을 둘러싸고 북대서양조약기구(NATO·나토)를 포함한 주요 동맹국들의 기여 부족에 대해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 특히 한국, 일본, 호주를 직접 거론하며 “도움을 받지 못했다”고 주장하는 등 동맹 전반에 대한 불만을 노골적으로 드러냈다. 트럼프 대통령은 6일(현지시각) 백악관 기자회견에서 나토를 ‘종이 호랑이’에 비유하며, 필요한 순간에 도움을 요청했지만 “우리는 돕지 않겠다”는 답을 들었다고 밝혔다. 그는 나토가 결국 미국의 지원에 의존하며, 정작 미국이 핵심적인 역할을 수행하는데도 불구하고 아무런 도움을 받지 못했다고 주장했다. 심지어 나토가 미국의 착륙기지 제공조차 거부했다고 비판하며 동맹의 무임승차 문제를 지적했다. 트럼프 대통령의 비판 대상은 유럽을 넘어 아시아 동맹국들로까지 확대되었다.

그는 한국, 일본, 호주가 미국의 지원에 대해 충분한 기여를 하지 않았다고 언급하며, 일본에는 5만 명, 한국에는 4만 5천 명의 미군이 주둔하며 이들을 보호하고 있다는 점을 강조했다. 특히 김정은 북한 국무위원장의 핵무기 위협을 언급하며, 이들 국가가 위험을 감수하는 상황에서도 아무런 도움을 받지 못했다는 점을 강조했다. 이는 동맹 간의 방위비 분담 문제와 더불어, 미국의 전략적 중요성에 대한 인식 차이를 드러내는 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 중동 지역의 동맹국들과의 관계를 비교하며, 기여의 차이를 강조했다. 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등의 협력을 긍정적으로 평가하며, 이들과의 관계를 다른 동맹국들과 차별화했다. 그러나 쿠웨이트의 경우, 미군 항공기 오인 사격 사건을 언급하며 비판적인 입장을 보였다. 그는 이러한 사건을 ‘우호적 사격’이 아닌 ‘비우호적 사격’으로 규정하며, 동맹과의 협력에 대한 우려를 드러냈다. 트럼프 대통령의 이번 발언은 미국 외교 정책의 변화를 시사하는 것으로, 동맹과의 관계 재정립과 더불어 미국의 국익을 최우선으로 고려하는 입장을 보여준다. 특히, 호르무즈 해협 사태와 관련하여 동맹국들의 소극적인 태도에 대한 불만을 드러냄으로써, 미국의 외교 전략 변화에 대한 논의를 촉발했다. 이러한 움직임은 미국의 동맹국들에게 방위비 분담의 증대와 더불어, 안보 문제에 대한 적극적인 참여를 요구하는 신호로 해석될 수 있다.\북한 문제와 관련해서 트럼프 대통령은 기존의 입장을 반복했다. 그는 김정은 북한 국무위원장과의 개인적인 관계를 언급하며, “나는 그와 매우 잘 지내고 있고, 그는 나를 좋아한다”고 주장했다. 트럼프 대통령은 과거 미국 대통령들이 북한 문제에 제대로 대처하지 못했기 때문에 김정은이 핵무기를 보유하게 되었다고 비판하며, 전임 행정부의 책임을 강조했다. 그는 북한과의 대화 가능성을 열어두면서도, 북한의 비핵화에 대한 굳건한 입장을 견지하고 있음을 시사했다. 트럼프 대통령의 이러한 발언은 북한과의 관계 개선에 대한 기대감을 높이는 동시에, 북한의 핵 문제 해결을 위한 국제적인 협력의 중요성을 강조하는 것으로 해석된다. 이는 미국과 북한 간의 지속적인 대화와 협상을 통해 한반도 비핵화 문제를 해결하려는 의지를 보여주는 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령의 북한 관련 언급은, 한반도 정세에 대한 미국의 정책 방향을 가늠하는 중요한 지표로 작용할 것이다. 또한, 북한과의 관계 개선을 위한 외교적 노력이 지속될 것을 예상하게 한다. 트럼프 대통령의 개인적인 친분 과시와 전임 행정부 비판은, 북한과의 협상 과정에서 미국의 입장을 강화하고 유리한 고지를 점하기 위한 전략적 선택으로 분석될 수 있다.\호르무즈 해협 사태와 관련하여, 트럼프 대통령은 이란에 대해 전쟁 종식과 호르무즈 해협에서의 선박 안전 확보를 요구했다. 이는 이란과의 긴장 고조를 억제하고, 중동 지역의 안정을 추구하려는 미국의 외교적 노력을 보여주는 것이다. 트럼프 대통령은 이란의 핵 개발 문제와 지역 내 불안정 조성 행위에 대해 비판적인 입장을 유지하면서도, 전쟁을 원하지 않음을 분명히 했다. 그는 이란과의 외교적 해법 모색을 통해 중동 지역의 평화를 유지하려는 의지를 드러냈다. 트럼프 대통령의 이러한 발언은 미국의 중동 정책의 유연성을 보여주는 것으로, 이란과의 관계 개선을 위한 노력을 지속할 것임을 시사한다. 이는 또한 국제 사회와의 협력을 통해 이란 문제를 해결하려는 미국의 노력을 보여준다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에서의 선박 안전 확보를 통해, 중동 지역의 해상 운송로의 안전을 보장하고, 국제 경제에 미치는 영향을 최소화하려는 의도를 드러냈다. 트럼프 대통령의 이란 관련 언급은, 중동 지역의 안보 상황과 국제 유가에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 이란과의 외교 관계에 중요한 변수로 작용할 것이다





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