트럼프, 이란과 종전 협상 순조롭다…“주말께 2차 대면 협상 가능”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 매우 잘 진행되고 있으며, 이르면 이번 주말 2차 대면 협상이 열릴 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 핵무기 없는 합의 가능성을 언급하며, 합의 시 파키스탄 방문 의사도 내비쳤다. 또한, 이란의 태도 변화와 중동 지역 내 다른 전선에서의 진전도 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 이란과의 종전 협상 이 매우 순조롭게 진행되고 있으며, 이르면 이번 주말 2차 대면 협상이 열릴 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 이란과의 협상에 대해 긍정적인 전망을 내놓으며, 합의가 성사될 경우 중재 역할을 해온 파키스탄을 직접 방문할 의사도 피력했다. 그는 “이란과 많은 부분에서 합의에 도달했다”며, 핵무기 가 없는 바람직한 합의가 될 것이라고 강조했다. 또한, 이란이 두 달 전에는 소극적이었던 태도에서 벗어나 현재는 다양한 사안에 대해 협상할 의지가 있음을 시사하며, 협상이 매우 빠르게 진전되고 있다고 평가했다. 트럼프 대통령은 “매우 긍정적인 일이 일어날 것”이라며, 꽤 이른 시일 내에 결과가 나올 수 있다고 덧붙였다.

핵 문제에 대한 트럼프 대통령의 입장은 확고했다. 그는 이란이 핵무기를 보유해서는 안 된다는 점을 분명히 하며, 이란 측도 이에 강력하게 동의했다고 주장했다. 그는 또한 공습으로 지하에 묻힌 핵 물질을 이란이 미국에 넘기기로 했다고 언급했다. 기존에 논의되었던 20년간의 농축 제한에 대해서는 사실상 부인하며, 20년 제한이 아니라 핵무기를 갖지 않는다는 매우 강력한 합의가 존재한다고 설명했다. 현재 진행 중인 2주간의 휴전과 관련해서는 연장 여부에 대해 명확히 답변하지 않았다. 트럼프 대통령은 연장이 필요 없을 수도 있다며 협상 타결 가능성에 무게를 두었으나, 동시에 합의가 없을 경우 전투는 재개될 것이라고 경고하며 군사적 압박을 유지하는 태도를 보였다.

트럼프 대통령은 중동 지역의 다른 전선에서도 진전을 강조했다. 그는 이스라엘과 레바논이 10일간의 휴전에 합의했으며, 양국 정상은 1~2주 내 백악관에서 회담을 가질 것이라고 밝혔다. 이 회담에서는 헤즈볼라 문제도 다뤄질 것이며, 적절한 시점에 레바논을 직접 방문할 의향이 있다고 덧붙였다. 또한, 전쟁 과정에서 미국의 역할을 언급하며, 향후 아랍 국가들이 일정 부분 기여할 것으로 기대한다는 뜻을 밝혔다.

트럼프 대통령은 이러한 일련의 진전 배경으로 강력한 해상 봉쇄와 이란의 정권 교체 가능성을 꼽았다. 그는 해상 봉쇄가 폭격보다 더 강력한 효과를 발휘할 수 있다고 언급하며, 현재 이란은 해군, 공군, 방공망이 전무한 상태이며 봉쇄로 인해 어떠한 사업 활동도 할 수 없는 상황이라고 진단했다. 또한, 과거의 지도자들은 사라지고 새로 교체된 지도부 인사들은 훨씬 온건하고 합리적인 성향을 보인다고 평가했다.

트럼프 대통령은 이란과의 종전 합의가 성사될 경우 미국 경제에 미칠 긍정적인 효과도 강조했다. 그는 핵무기 제거를 위해 행동에 나서야 했다고 말하며, 합의가 공식화되면 유가와 물가가 이전보다 훨씬 낮은 수준으로 크게 하락할 것이라고 확신했다. 한편, 최근 핵물질 및 항공우주 분야에 접근 권한이 있는 과학자들이 연이어 실종되거나 사망한 사건에 대해서는 외국 적성국의 개입인지 단순한 우연인지 아직 확실치 않으나 매우 심각한 사안이라고 언급하며, 다음 주께 구체적인 윤곽이 드러날 것이라고 밝혔다. 이와는 별개로, 생전에 아들과의 약속을 지키기 위해 같은 날 어머니도 장기 기증 의사를 전했다는 소식이 있었다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

트럼프 이란 종전 협상 핵무기 중동

United States Latest News, United States Headlines