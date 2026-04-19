트럼프, 이란 전쟁 속 불안감 노출…측근 “허세 뒤 두려움과 씨름”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 국면에서 겉잡을 수 없는 불안감을 드러내고 있다는 분석이 나왔다. 소셜 미디어를 통한 충동적인 게시물과 참모진에게 오락가락한 지시들은 트럼프 대통령의 전쟁에 대한 복잡한 심경을 반영한다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 급증한 에너지 가격과 미군 전투기 격추 사건은 그의 불안감을 증폭시켰으며, 전문가들은 그의 충동적 정치 스타일이 군사 분쟁에 미칠 영향에 대해 우려를 표하고 있다.

2월 말 이란과의 전쟁 국면이 시작된 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 점차 내면의 불안감을 드러내고 있다는 분석이 나왔다. 트럼프 대통령은 전쟁 기간 동안 소셜 미디어를 통해 무모해 보이는 게시물을 올리고 참모진에게 일관성 없는 지시를 내리는 등 예측 불가능한 행보를 보였다. 월스트리트저널(WSJ)은 18일(현지시간) “트럼프 대통령이 전쟁에 대한 공개적인 허세 뒤로 두려움과 씨름하고 있다”며 전쟁 기간 트럼프 대통령의 충동적인 면모에 대한 뒷이야기를 보도했다. 측근 및 참모진에 따르면, 전쟁 초반 트럼프 대통령은 매일 아침 이란 전역에서 발생한 엄청난 폭발 장면을 담은 영상을 시청하며 미군의 군사력에 경외감을 드러냈다고 한다. 하지만 이란이 예상보다 빠르게 호르무즈 해협 을 봉쇄하고 주변 아랍 국가를 공격하며 글로벌 에너지 가격이 급등하자 그의 자신감은 흔들렸다.

WSJ은 트럼프 대통령이 전쟁 시작 전 참모진에게 이란이 항복하거나 미국이 효과적으로 대처할 것이라고 장담했지만, 호르무즈 해협의 취약성에 뒤늦게 불만을 표출했다고 전했다. 또한, 그는 크리스 라이트 미 에너지부 장관 및 스콧 베선트 미 재무장관에게 경제적 우려를 고려해야 한다고 하면서도 전쟁을 계속하겠다는 모순적인 태도를 보이며 갈팡질팡하는 모습을 보였다. 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁에서 출구를 모색하기 시작한 것은 3월 말부터였다. 그는 이란과의 회담 내용을 잘 아는 관계자에 따르면, 이때부터 대이란 협상팀에 회담을 시작할 방법을 찾으라고 지시했다. 그의 트위터 활동에서도 전쟁에 대한 상반된 심경이 드러나자 보좌진들은 불안감을 느끼기 시작했다. 그의 통제력을 상실한 듯한 언행은 트루스소셜 계정을 통해 잘 드러났다. 부활절이었던 5일, 그는 비속어를 섞어가며 호르무즈 해협을 열라고 위협하고 ‘알라에게 찬양을’이라는 문구로 이란을 조롱하는 듯한 게시글을 올렸다. 7일에는 ‘문명 소멸’을 위협하는 게시글도 올라왔는데, 정부 관계자들은 해당 글이 즉흥적이었으며 국가 안보 계획의 일부가 아니라고 해명했다. 트럼프 대통령의 전쟁 불안감은 3일 미군 전투기가 격추되어 조종사 2명이 실종되었을 때 극명하게 드러났다. WSJ에 따르면, 그는 미군 실종 소식을 듣고 몇 시간 동안 참모진에게 고함을 쳤다. 흥분을 가라앉히지 못하자 참모들은 그의 조급함이 상황 해결에 도움이 되지 않을 것이라 판단하고 그를 회의장 밖으로 데리고 나갔다. 대신 참모진은 조종사 구조를 지휘하는 상황실을 연결하고 JD 밴스 부통령, 수지 와일스 백악관 비서실장과 함께 회의에 참여했지만, 트럼프 대통령은 회의에 참여하지 않고 전화로 주요 내용만 보고받은 것으로 알려졌다. 전문가들은 트럼프 대통령의 충동적인 정치 스타일이 군사 분쟁 과정에서 어떤 결과를 낳을지 주시하고 있다. 미국기업연구소(AEI)의 코리 셰이크 선임 연구원은 “우리는 놀라운 군사적 성과를 목격하고 있지만 승리로 이어지지 않고 있다”며, “이에 대한 책임은 전적으로 디테일에 대한 관심 부족과 계획의 부재에 따른 그의 업무수행 방식에 있다”고 지적했다





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