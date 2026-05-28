트럼프, WSJ 상대 명예훼손 소송 다시 제기…'실질적 악의' 논란 확대

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신이 제프리 엡스틴에게 외설 편지를 보냈다는 월스트리트저널 보도와 관련해 100억 달러 규모의 명예훼손 소송을 재개했다. 플로리다 법원이 '실질적 악의' 부족을 이유로 기각하자, 트럼프 측은 수정 소장을 제출하며 언론의 출처 검증 절차를 문제 삼았다. 이는 공직자와 언론 간 법적 충돌에서 '실질적 악의' 기준 적용이 어떻게 이루어질지 주목받고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 월스트리트저널 (WSJ)을 상대로 명예훼손 소송을 다시 제기했다. 트럼프 대통령 법률팀은 WSJ 기자 2명과 발행사 다우존스, 모회사 뉴스코프 및 루퍼트 머독 뉴스코프 명예회장 등을 상대로 100억 달러(약 15조 원) 손해배상을 요구하는 수정 소장을 플로리다주 연방지방법원에 제출했다.

이번 소송은 WSJ가 지난해 7월 17일자 보도에서 트럼프 대통령이 2003년 억만장자 성범죄자 고(故) 제프리 엡스틴의 50번째 생일을 맞아 여성 나체를 외설적으로 그린 축하 편지를 보냈고, 편지에 트럼프의 이름 '도널드'가 서명됐다고 보도한 데 따른 것이다. 트럼프 대통령은 그런 편지를 보낸 적이 없다며 당시 100억 달러 규모의 소송을 제기했으나, 플로리다주 연방법원의 대런 게일스 판사는 WSJ 보도의 '실질적 악의'가 입증되지 않았다며 지난달 13일 소송을 기각했다. 다만 판사는 편지 작성자가 실제 트럼프 대통령인지에 대해서는 소송 단계에서 판단할 수 없는 사실관계라며 다루지 않았다.

이에 트럼프 측은 한 달 만에 비슷한 내용의 수정 소장을 제출했다. 수정 소장에서는 WSJ 기자들이 편지를 입수하고 검증한 경위가 기사에 충분히 설명되지 않았다는 점을 지적하며, 이는 '실질적 악의'를 드러낸 것이라고 주장했다.

'실질적 악의'는 보도가 거짓임을 알면서 또는 진실을 무시한 채 이루어졌음을 의미하는 법적 기준으로, 공직자가 명예훼손 소송에서 승소하려면 이를 입증해야 한다. 트럼프 법률팀 대변인은 CNN에 "대통령은 가짜뉴스와 비방으로 미국 국민을 오도하는 자들에게 계속해서 책임을 물을 것"이라고 밝혔다. WSJ 발행사 다우존스 대변인은 "우리는 보도의 엄격성과 정확성에 전적인 확신을 가지고 있으며, 어떤 소송에 대해서도 강력히 방어할 것"이라고 답변했다.

이 사건은 트럼프 대통령이 언론 보도와 관련해 제기한 소송 중 하나로, 공직자의 명예훼손 소송에서 적용되는 '실질적 악의' 기준과 언론의 출처 보호 문제가 다시 부각되고 있다





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트럼프 월스트리트저널 명예훼손 실질적 악의 제프리 엡스틴

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