도널드 트럼프 미국 대통령은 1994년 빌 클린턴, 2010년 버락 오바마 전 대통령과 달리 중간선거 참패 후에도 기존 정책을 강행하며 초당적 협력 가능성을 차단하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 공화당 이 중간선거에서 참패한 지 한 달이 다가오는 시점에서도 자신의 정치 기조와 정책을 강력하게 추진하고 있다. AP 통신은 29일(현지시간) 보도를 통해 트럼프 대통령이 유권자가 보낸 경고 메시지를 거부하는 역사적으로 유례없는 태도를 보이고 있다고 전했다. 이는 미국 정치사에서 찾아보기 어려운 고집스러운 의제 고수로 평가된다.

전임자들과의 뚜렷한 대비되는 정책 행보

도널드 트럼프 대통령과 전임 미국 대통령들의 선거 결과 후 정책 대응은 극명하게 대비된다. 민주당 소속 빌 클린턴 전 대통령은 1994년 중간선거에서 대패한 뒤 진보 의제를 접고 복지 제도를 대대적으로 개편했다. 같은 민주당 소속의 버락 오바마 전 대통령 또한 2010년 중간선거 참패 후 공화당과 협력하여 적자 감축을 위한 초당적 합의를 이끌어낸 바 있다.

Also read 김민정 감독, 첫 여성 실업팀 사령탑으로서의 도전과 올림픽 100달러 에피소드 회상

하지만 도널드 트럼프 대통령은 이러한 전례와 달리 관세, 기술업계 억만장자, 독재자들에 대한 지지를 재확인하는 등 방향을 수정하려는 노력을 보이지 않았다. AP 통신은 그가 유권자들이 공화당을 외면하게 만든 생활비 부담 문제를 해결하려 정책 방향을 수정하려는 노력은 전혀 보이지 않았다고 지적했다.

동맹국 압박과 외교적 모호성 확대

도널드 트럼프 대통령은 최근 무역법 301조에 따른 새로운 관세 조처를 발표하며 무역 갈등을 심화시켰다. 이 조처는 중국뿐 아니라 한국, 일본, 유럽연합(EU) 등 전통적 동맹국들에게도 부담을 가하는 것으로 분석된다. 이는 미국의 전통적인 동맹 관계를 훼손할 수 있는 심각한 조치로 지적된다.

Advertisement

또한 소셜미디어 트루스소셜을 통해 백악관 리모델링에 대한 자신의 집착을 옹호하고, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 '친구'로 부른 행보를 정당화했다. 이란 전쟁과 관련한 향후 조치에 대해서는 아무런 확답을 내놓지 않아 외교적 불안정성을 가중시키고 있다.

거부권 남용과 정치사학자의 경고

차기 연방 의회 상·하원 다수당을 차지한 민주당을 상대로 도널드 트럼프 대통령은 헌법상 권한인 '거부권'을 내세우고 있다. 자신의 거부권 행사에 민주당이 위축될 것이기 때문에 초당적 협력이 가능하다는 논리를 펼치고 있지만, 이는 정치적 협상력을 상실한 상태에서의 독주라는 비판이 나온다.

정치역사가인 매슈 달렉 조지워싱턴대 교수는 지지율 하락과 민주당 의회라는 새로운 현실에 적응하지 않으려는 도널드 트럼프 대통령의 태도는 백악관이 자멸의 길로 접어드는 신호일 수 있다고 경고했다. 그는 "도널드 트럼프는 공화당을 대신해 정치적 할복을 하고 있는 것 같다"고 말했다.

전문가들의 냉소적 전망과 향후 전망

보수성향 싱크탱크인 미국기업연구소(AEI)의 유발 레인 선임연구원은 도널드 트럼프 대통령이 중간선거 결과를 두고 어떠한 정책적 대응도 하지 않았다고 밝혔다. 유발 레인 선임연구원은 앞으로도 정책 대응에 나설 것으로 기대하지 않는다고 명시하며, 행정부의 고립과 무대응이 장기화될 가능성을 시사했다. 이는 미국 정치 시스템에 큰 영향을 미칠 전망이다.