트럼프 행정부, 교황청에 군사력 압박… '아비뇽 유수' 언급 논란

미국 트럼프 행정부가 교황청을 향해 군사력을 언급하며 압박성 발언을 했다는 외신 보도가 나와 국제적 논란이 확산. 교황의 미국 정책 비판에 대한 보복성 압박이라는 지적과 함께 아비뇽 유수 언급이 종교 권위에 대한 협박으로 해석되면서 파장이 커지고 있다.

미국 트럼프 행정부가 교황청 을 향해 사실상 군사력을 언급하며 압박성 발언을 했다는 외신 보도가 나오면서 국제적인 파장이 일고 있다. 특히 중세 시대 교황권이 세속 권력에 굴복했던 ‘ 아비뇽 유수 ’를 거론한 대목은 종교 권위에 대한 노골적인 협박이라는 비판을 받고 있다. 보도에 따르면 문제의 발언은 지난 1월 펜타곤에서 열린 미 국방부 정책 담당 차관과 교황청 의 미국 주재 외교 대표 간의 비공개 회동에서 나왔다. 회동에서 미국 측 인사는 “미국은 세계에서 무엇이든 할 수 있는 군사력을 갖고 있다”며 “가톨릭 교회는 미국 편에 서야 한다”는 취지로 발언한 것으로 알려졌다. 이는 교황이 미국의 대외 정책을 비판한 직후에 이루어진 것이라 더욱 논란을 키웠다. 교황은 1월 초 도널드 트럼프 행정부의 군사 중심 외교를 겨냥해 “대화와 합의를 추구하는 외교가 힘에 기반한 외교로 대체되고 있다”면서 “전쟁이 다시 유행하고 있다”고 비판했다.

이러한 교황의 발언에 대한 미국의 대응은 예상 밖이었다. 회동에 참석한 인사가 14세기 ‘아비뇽 유수’를 언급한 것이다. 아비뇽 유수는 프랑스 왕권이 교황을 압박해 교황청을 로마에서 아비뇽으로 옮기고 통제했던 시기로, 종교 권력이 세속 권력에 종속된 대표적인 사례로 꼽힌다. 외교 자리에서 이러한 역사적 사건을 언급한 것은 단순한 비유를 넘어 “필요하다면 교황권도 힘으로 제압할 수 있다”는 메시지로 해석될 수 있다는 지적이 쏟아졌다. 특히 교황청 내부에서는 이를 군사적 위협으로 받아들였다는 분석까지 나왔다. 이러한 미국 측의 대응은 외교적 반박을 넘어선 ‘보복성 압박’이라는 비판을 받고 있다. 외신들은 미국 정부가 군사력과 역사적 사례까지 동원해 교황청을 압박한 것은 전례를 찾기 어려운 일이라고 지적했다. 논란이 확산되자 JD 밴스 부통령은 9일 관련 보도에 대해 “실제로 무슨 일이 있었는지 확인해보고 싶다”며 신중한 입장을 보였다. 그는 “확인되지 않은 보도에 대해 의견을 내는 것은 바람직하지 않다”고 말했다. 미 국방부도 해당 보도를 “과장되고 왜곡된 것”이라고 해명하며, 펜타곤과 교황청 간 회동은 존중과 합리성을 바탕으로 진행됐으며 교황청과의 지속적인 대화를 환영한다고 밝혔다. 교황의 미국 정책 비판 이후, 펜타곤 회동에서 군사력을 언급하며 압박한 미국의 행태는 국제 사회에 큰 충격을 안겨주었다. 이는 단순히 외교적 마찰을 넘어, 종교적 권위와 세속 권력 간의 관계에 대한 새로운 질문을 던지는 계기가 되었다. 아비뇽 유수 사건을 언급한 것은 종교 권력에 대한 노골적인 위협으로 받아들여질 수 있으며, 이는 트럼프 행정부의 외교 정책 방향과 그 파급력을 짐작하게 한다. 더욱이, 이러한 외교적 압박이 보복성으로 해석된다는 점은 국제 관계에서 미국의 입지를 다시 한번 되돌아보게 만드는 요소로 작용한다. 이 사건은 외교적 긴장을 고조시키는 동시에, 종교와 정치의 관계에 대한 근본적인 질문을 제기한다. 또한, 국제 사회에서 미국의 외교 정책의 윤리성과 투명성에 대한 의문을 제기하며, 앞으로의 전개에 대한 귀추가 주목된다. 이번 사건은 단순히 두 국가 간의 외교적 갈등을 넘어, 국제 사회의 질서와 가치관에 대한 중요한 시사점을 던져주고 있다. 특히, 트럼프 행정부의 외교 스타일과 그에 따른 국제적 반응은 향후 국제 관계에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 교황청과의 관계는 단순히 종교적 문제에 국한되지 않고, 국제 정치, 외교, 윤리, 그리고 역사적 배경까지 복잡하게 얽혀 있다. 이번 사건을 통해 각국은 자국의 외교 정책을 다시 한번 점검하고, 국제 사회에서의 역할에 대해 숙고하는 계기를 갖게 될 것이다





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