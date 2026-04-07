트럼프, 이란 초토화 예고… 하르그섬 공격 시작, 중동 긴장 고조

미국과 이란의 긴장이 극도로 고조되고 있다. 트럼프 대통령은 이란에 대한 초토화 작전을 예고하고, 미군은 하르그섬의 군사시설을 공격했다. 이란은 보복을 경고하며, 중동 지역의 위기가 심화될 조짐이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 협상 시한으로 못 박은 ‘7일 오후 8시(미 동부시간 기준, 한국시간 8일 오전 9시)’를 12시간 앞둔 7일(현지시간) 오전 8시 “오늘 밤 한 문명이 완전히 사라질 것이며 다시는 되살아나지 못할 것”이라고 밝히며, 이란을 향한 초강경 태도를 드러냈다. 트럼프 대통령의 SNS 게시 직전, 미군은 이란 하르그섬의 군사시설을 공격하며 긴장감을 고조시켰다. 트럼프 대통령은 자신의 SNS를 통해 “오늘 밤 세계의 길고 복잡한 역사에서 가장 중요한 순간 중 하나가 펼쳐질 것”이라고 언급하며, 협상 결렬 이후 예고한 이란의 인프라 시설 전반에 대한 초토화 작전을 실행할 가능성을 시사했다. 트럼프 는 앞서 백악관 기자회견에서 이란과의 합의 불발 시 “4시간 동안 이란의 모든 다리를 완전히 파괴하고 모든 발전소를 가동 불능 상태로 만들겠다”며 “나라 전체를 하룻밤 만에 없앨 수 있다”고 강하게 경고한 바 있다.

미국의 강력한 압박과 더불어 이란 내 주요 인프라 시설에 대한 공격이 실제로 시작되면서, 중동 지역의 긴장감이 최고조에 달하고 있다.\7일 오전, 미국의 공습은 이란의 원유 수출의 90% 이상을 담당하는 핵심 기반 시설인 하르그섬의 군사시설을 타격하는 것으로 시작되었다. 이는 지난달 13일에 이어 두 번째 공격으로, 이란의 경제적 타격을 극대화하려는 의도로 풀이된다. 이에 더해, 이란 곳곳의 교량과 철도 등 교통 인프라에 대한 공격도 시작되었다. 이란 메흐르 통신에 따르면, 이스파한주 부지사는 “미국·시온주의자(이스라엘)가 커션 지역의 야히아어버드 철도 교량을 공격했다”고 밝히며, 최소 3명이 사망하고 3명이 부상을 입었다고 전했다. 동아제르바이잔주에서는 고속도로에 발사체가 떨어져 양방향 통행이 중단되었으며, 카라지와 파르디스에서는 송전선이 공습당해 정전 사태가 발생했다. 이란 제2 도시인 마슈하드에서는 철도 운행이 전면 중단되는 등, 이란 전역에서 혼란이 가중되고 있다. 이스라엘은 이란 국민에게 “기차 안이나 철로 근처에 있는 것은 생명을 위협하는 일이 될 것”이라고 경고하며, 공격을 더욱 부추기는 듯한 모습을 보였다. 이란은 이러한 미국의 공격에 대해 이스라엘 및 중동 걸프 국가의 에너지 및 수자원 시설을 보복 공격하겠다고 공언하며, 양측의 군사적 충돌 가능성이 더욱 높아지고 있다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 성명을 통해 “미국 테러부대가 레드라인을 넘는다면 우리의 대응은 중동 지역을 넘어설 것”이라며 “미국과 그 파트너들의 기반시설을 타격해 향후 몇 년간 이 지역의 석유와 가스 공급이 차단되도록 만들겠다”고 강경한 입장을 밝혔다. 이란은 미국의 공격에 대비하여 전국 발전소 주변을 청년들이 둘러싸는 대규모 ‘인간띠’ 시위를 예고하며, 내부 결속을 다지고 있다.\아랍 매체 알자지라에 따르면, 미국의 에너지 및 교량 공격이 본격적으로 시작될 경우 최대 7억 달러(약 1조500억원)가 투입되어 건설 중인 페르시아만 대교, 테헤란 시민들의 통근로인 사드르 복층 고속도로, 산업단지를 잇는 가디르교 등이 공격 목표가 될 수 있다. 특히 수도권 전력 공급을 담당하는 파크다슈트의 다마반드 복합화력발전소와 남부 산업지대의 핵심 아바즈의 라민 발전소가 주요 타깃으로 거론되고 있어, 이란의 경제 기반에 심각한 타격을 입힐 것으로 예상된다. 한편, 영국 일간 더타임스는 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 의식 불명 상태로 종교성지 쿰에서 치료를 받고 있으며, 국가 중대사에 대한 의사결정에 관여할 수 없는 상태라고 보도했다. 이란 내부의 리더십 공백 가능성까지 제기되면서, 이번 사태는 더욱 예측하기 어려운 국면으로 접어들고 있다. 미국의 압박과 이란의 반발, 그리고 이스라엘의 개입 가능성까지 겹쳐지면서, 중동 지역의 위기는 심화될 것으로 보인다





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트럼프 이란 군사 공격 중동 긴장

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