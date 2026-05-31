트럼프 대통령, 이란과의 전쟁 종료를 위한 수정안을 보낸다

트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 종료를 위한 양해각서(MOU) 초안을 승인하지 않고, 미국 측 요구 조건을 강화한 수정안을 이란에 보냈다. 미군은 이란으로 향하는 감비아 국적 상선에 미사일을 발사하며 압박에 나섰다. 트럼프 대통령은 이란의 고농축 우라늄 확보 방법, 시기, 호루무즈해협 재개방과 관련된 일부 문구의 수정 등을 요청했다. 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이는 아직 MOU 수용 여부를 밝히지 않은 상태다. 트럼프 행정부는 이란에 대한 군사적·경제적 압박 강도를 높이기 시작했다. 미 국방부 장관은 종전 협상 무산 시 공격할 재개할 준비가 돼 있다고 경고했다. 미 재무부는 통행료 지급 여부와 관계없이 호르무즈해협의 안전 통항을 위해 이란과 거래하는 모든 행위를 금지한다고 밝혔다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국의 간섭에 대해 ‘가혹한 군사적 보복’을 경고했다.
트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 종료를 위한 양해각서( MOU ) 초안을 승인하지 않고, 미국 측 요구 조건을 강화한 수정안을 이란에 보냈다. 미군은 이란으로 향하는 감비아 국적 상선에 미사일을 발사하며 압박에 나섰다.
트럼프 대통령은 전날 종전 협상과 관련해 ‘최종 결정을 내리겠다’며 회의를 소집했지만 결정은 나오지 않았다. 트럼프 대통령은 이란의 고농축 우라늄 확보 방법, 시기, 호루무즈해협 재개방과 관련된 일부 문구의 수정 등을 요청했다. 이란 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이는 아직 MOU 수용 여부를 밝히지 않은 상태다. 트럼프 행정부는 이란에 대한 군사적·경제적 압박 강도를 높이기 시작했다.
미 국방부 장관은 종전 협상 무산 시 공격할 재개할 준비가 돼 있다고 경고했다. 미 재무부는 통행료 지급 여부와 관계없이 호르무즈해협의 안전 통항을 위해 이란과 거래하는 모든 행위를 금지한다고 밝혔다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국의 간섭에 대해 ‘가혹한 군사적 보복’을 경고했다
