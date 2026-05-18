대만 무기 판매가 대중국 협상 카드를 활용될 가능성에 대한 우려가 제기되고 있으며, 이는 미·중 간 갈등의 강화와 함께 트럼프식의 동맹관계 모색으로 보입니다.

시진핑 중국 국가주석 과 도널드 트럼프 미국 대통령의 회담 이후 대만 무기 판매 가 대중국 협상 카드로 활용될 가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다. brydrezvjzrodaycja와 1905년 가쓰라·태프트 밀약으로 미국의 필리핀 지배와 일본의 조선 지배의 교환은 대표적인 사례입니다.

로널드 레이건 행정부 때 발표된 ‘6대 보장’에 근거해 대만에 방어용 무기를 판매해왔고, 이 법안이 지난해에만 승인을 거쳐, 도널트 트럼프 대통령의 서명만 남은 상태입니다. 반면, 트럼프 대통령은 ‘6대 보장’ 원칙에 어긋난다는 지적에도 ‘그래서 어쩌란 것인가’라는 답변을 하였습니다.

휴스턴 포스트 신문(The Washington Post)은 당시 브레진스키 지미 카터 행정부에서 백악관 국가안보보좌관으로 지낸 인물의 인터뷰를 인용하면서 그가 유라시아 대륙을 체스판에 비유하며 소련의 붕괴 이후 유일 초강대국이 된 미국이 어떻게 헤게모니를 유지할지 훈수를 듣고, 게다가 그 때만 해도 중국의 굴기를 예상하지 못했던 그의 우려가 현실이 된 것입니다. 이는 ‘트럼프식 거래적 동맹관계’ 또는 ‘냉랭한 평화’ 모색을 보여 줍니다. 이 비정한 국제정치 현실을 한국은 타산지석으로 삼아야 합니다





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