도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 영국 찰스 3세 국왕을 맞이하는 환영식에서 미국과 영국의 긴밀한 관계를 강조했다. 트럼프 대통령은 두 나라의 공통된 뿌리와 가치를 강조하며, 역사적 유대감을 재확인했다. 이는 최근 미국-이란 전쟁 과정에서 영국과 마찰이 있었지만, 이번 환영식에서는 두 나라의 협력과 우정을 강조하는 메시지가 전해졌다.

트럼프 대통령 , 영국 찰스 3세 국왕 환영식서 '공통의 뿌리' 강조 미국과 영국 간 긴밀한 유대 강조 워싱턴=연합뉴스) 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 백악관에서 영국 찰스 3세 국왕 을 맞이하는 환영식에서 미국과 영국의 긴밀한 관계를 강조했다.

트럼프 대통령은 환영사에서 찰스 3세 국왕의 지성, 열정, 헌신이 영국뿐만 아니라 두 나라의 소중한 유대에 축복이 되었다고 말하며, 이 관계가 오래 지속될 것이라고 확신한다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 미국-이란 전쟁 과정에서 영국과 마찰이 있었지만, 이날 환영식에서는 두 나라의 '유대'를 강조하는 메시지에 집중했다. 영국은 케어 스타머 수상이 이끄는 정부가 이란에 대한 군사 타격을 위한 기지 제공을 거부하고 호르무즈 해협에 전함 파병 요청도 거절하며 트럼프 대통령과의 관계가 긴장된 상태였다.

이번 해 미국 건국 250주년을 맞아 트럼프 대통령은 미국인들의 조상이 영국에 뿌리를 두고 있다고 강조하며 두 나라의 긴 역사를 언급했다. 그는 '독립선언문 이전에도 미국인들은 가장 소중한 선물인 도덕적 용기를 가지고 있었으며, 이는 바다 건너 작은 위대한 왕국에서 비롯되었다'고 말하며 '우리는 같은 뿌리를 공유하고, 같은 언어를 사용하며, 같은 가치를 추구한다'고 강조했다. 트럼프 대통령은 또한 백악관 오벌오피스에 설치된 전 영국 총리 윈스턴 처칠의 반신상을 언급하며, 자신의 어머니가 스코틀랜드 출신이었고, 어린 시절 찰스 3세 국왕을 텔레비전에서 보고 '매력적이다'고 말했다는 일화를 공유했다.

비공개 회담 후 트럼프 대통령은 기자들에게 '매우 좋은 회의였다'며 찰스 3세 국왕을 '진정으로 뛰어난 인물'이라고 평가했다. 찰스 3세 국왕은 트럼프 대통령에게 1879년 오벌오피스의 '리졸루트 데스크' 설계도를 프레임에 담아 선물했다. 이 책상은 1880년 빅토리아 여왕이 미국 대통령에게 선물한 것으로, 영국 해군함 HMS 리졸루트의 목재로 제작되어 미국-영국 우정을 상징하는 것으로 알려져 있다. 이에 트럼프 대통령은 1785년 존 애덤스 전 대통령이 두 나라의 친선 관계를 언급한 편지를 프레임에 담아 선물했다.

한편, 백악관은 두 사람의 사진을 공식 X 계정에 게시하며 '두 왕'이라는 캡션을 달았다. 이는 트럼프 대통령의 '제국적' 통치 스타일에 대한 '노 킹스' 시위와 맞물려 논란이 될 수 있다는 지적도 나오고 있다





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