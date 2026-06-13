트럼프-이란 핵 합의 서명식 두고 신경전…전자서명 가능성도

미국과 이란이 핵 합의 서명식을 두고 상반된 주장을 이어가는 가운데, 파키스탄 총리가 전자 서명 가능성을 언급하며 막판 협상이 진행 중이다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 정부 간의 핵 합의 서명식 을 둘러싸고 양측이 극명한 입장 차이를 보이며 막판까지 팽팽한 신경전을 이어가고 있다. 트럼프 대통령은 현지 시간 14일 서명식 이 진행될 것이라고 밝혔지만, 이란 측은 14일에는 서명이 이뤄지지 않을 것이라며 정면으로 반박했다.

이란 외무부 대변인 에스마일 바가이는 13일 기자회견에서 14일 서명은 없을 것이라며 하루 이틀 안에 제네바 등으로 향할 계획도 없다고 못박았다. 이는 미국과의 대면 접촉이 강경파 반미 여론에 부정적 영향을 줄 수 있다는 내부 정치적 고려 때문으로 분석된다. 트럼프 대통령은 합의문이 이란의 핵무기 확보를 영구적으로 차단할 것이라고 강조하며, 오바마 행정부 때와 달리 이번에는 돈이 오가지 않을 것이라고 덧붙였다. 또한 합의 후 호르무즈 해협이 즉시 개방될 것이라고 밝혀 국제 해운 안전에 대한 기대감을 높였다.

양국 간 종전협상을 중재해 온 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 24시간 안에 최종 합의가 이뤄질 것이라며 전자 서명 준비가 완료되었다고 전했다. 트럼프 대통령은 이 발언을 자신의 소셜미디어에 공유하며 전자서명 가능성을 시사했지만, 구체적인 서명 방식은 여전히 불투명하다. 미국 고위 당국자는 합의 후 호르무즈 해협의 기뢰 제거 작업이 이뤄질 것이며, G7 국가들이 참여하면 큰 도움이 될 것이라고 말했다. 이란 매체들은 전쟁 첫날 숨진 전 최고지도자 알리 하메네이의 장례식을 다음 달 4일부터 치를 예정이라고 전하며, 내부 결속을 다지려는 움직임을 보이고 있다.

전문가들은 양측이 주요 쟁점에서 이미 합의했을 가능성이 높지만, 서명식의 형식과 장소를 두고 막판 힘겨루기를 하고 있다고 분석한다. 트럼프 대통령은 합의 이후 미군이 이란 내 고농축 우라늄을 확보해 희석·파괴할 것이라고 밝히며 구체적인 비핵화 절차를 제시했다. 이란은 미국의 신뢰성에 대한 의구심을 여전히 해소하지 못한 상태이며, 내년 대선을 앞둔 트럼프 대통령도 정치적 승리를 위해 서명식을 활용하려는 의도가 읽힌다. 국제사회는 양측의 합의가 중동 지역의 긴장 완화와 핵 확산 방지에 기여할지 주목하고 있다.

또한 합의가 지연될 경우 호르무즈 해협의 봉쇄가 지속되어 세계 에너지 시장에 추가 악재로 작용할 수 있다는 우려도 나온다. 미국과 이란 모두 완전한 합의에 도달했음을 공식 발표하지 않고 있어, 향후 48시간이 중요한 분수령이 될 전망이다





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