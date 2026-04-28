트럼프 대통령, 이란 붕괴 주장 vs 이란 강경 대응…협상 교착 지속

이란 전쟁이 3개월째 이어지는 가운데 트럼프 대통령이 이란의 붕괴를 주장한 반면, 이란은 강경 대응을 예고하며 협상 교착 상태가 지속되고 있습니다. 미국과 영국 간 관계 강화와 중동 갈등이 중첩되는 가운데 국제 사회의 우려가 커지고 있습니다.

이란 전쟁 이 석 달째로 접어든 가운데 트럼프 대통령 은 이란이 붕괴 상태에 처해 있다고 실토했다고 주장했습니다. 이란 전쟁 이 벌써 두달을 넘어섰습니다. 트럼프 대통령 은 여전히 자신감을 보이고 있죠?

이란이 지도부 분열 상황 해결을 시도하고, 미국이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 개방하기를 원하고 있다고 주장했는데요. 현재 종전 협상이 교착 상태에서 벗어나지 못하고 있는 상태지만 여전히 미국이 우위에 있다는 점을 대내외에 강조하기 위한 의도로 보입니다. 찰스 3세 국빈 방문을 계기로 양국의 역사와 유대를 강조하며 관계 개선에 나서는 모습입니다. 젊은 찰스, 정말 멋지다.

미국 건국 250주년을 맞아 트럼프 대통령은 독립 선포 전부터 미국인의 용기는 영국에서 온 것이라며 미국과 영국은 같은 뿌리와 가치를 공유한다고 강조했습니다. 찰스 3세 영국 국왕은 워싱턴DC 미 연방 의회 연설에서 우리가 직면한 도전은 한 나라가 감당하기엔 너무 크다고 말했습니다. 서방이 공동의 가치를 함께 수호해야 한다며 트럼프 대통령이 이란 전쟁에서 호르무즈 해협에 군함을 파견하지 않는다고 비판해온 북대서양조약기구, 나토 동맹의 중요성을 강조한 것으로 보이는데요. 러시아·우크라이나 전쟁에 대해서는 우크라이나에 대한 흔들림 없는 지지와 결의를 촉구했습니다.

영국 국왕이 미 의회에서 연설에 나선 건 1991년 엘리자베스 2세 여왕 이후 35년 만입니다. 이란군 대변인은 적들이 다시 침략해 온다면 새로운 무기와 방법으로 맞설 것이라고 강조했는데요. 들어보시죠. 이란군이 이렇게 강경한 입장을 밝히면서 미국과 이란의 불안한 휴전과 협상 교착 상태가 당분간 이어질 거라는 우려가 나오고 있습니다.

이란의 핵 보유 포기나 농축 우라늄 반출, 대이란 해상봉쇄 등 핵심 쟁점을 놓고 양측이 입장차이를 좁히지 못하고 있어 2차 협상도 성사되지 못하고 있습니다. 현재의 협상 교착 상태가 장기화할 경우 11월 중간 선거를 앞두고 중동 병력 주둔과 대이란 해상 봉쇄로 인한 비용 증가, 유가 불안으로 인한 민심 악화도 트럼프 대통령으로선 고민거리입니다. 이란 전쟁이 장기화되면서 국제 유가 상승과 글로벌 경제에 미칠 영향도 우려되고 있습니다. 특히 중동 지역에서의 군사적 긴장이 지속되면 석유 수송 경로인 호르무즈 해협의 안전성 문제가 재조명될 전망입니다.

미국과 이란의 협상 교착 상태는 국제 사회의 우려를 증폭시키고 있으며, 특히 유럽 연합과 중국 등 주요 국가들은 이란 핵 문제의 평화적 해결을 촉구하고 있습니다. 트럼프 대통령의 강경한 이란 정책은 국내적으로는 보수층의 지지를 얻고 있지만, 해외에서는 우려의 목소리를 높이고 있습니다. 이란 내부의 정치 상황도 불안정해지고 있어, 이란 정부의 대응이 더욱 강경해질 가능성이 있습니다. 미국과 이란의 관계는 향후 몇 달 동안 더욱 복잡해질 것으로 예상됩니다





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이란 전쟁 트럼프 대통령 호르무즈 해협 이란 핵 문제 미국-영국 관계

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