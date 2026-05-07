트럼프 대통령 "이란에 대한 더 강한 군사적 조치 가능성 시사"

트럼프 대통령은 이란과의 교전이 발생한 것에 대해 "신속히 협정을 체결하지 않는다면 앞으로 우리는 훨씬 더 강력하고 잔혹하게 그들을 제압할 것"이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 호르무즈해협에서 이란과의 교전 이 발생한 것과 관련 “신속히 협정을 체결하지 않는다면 앞으로 우리는 훨씬 더 강력하고 잔혹하게 그들을 제압할 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 6일 백악관 오벌 오피스에서 UFC 선수들을 초청한 자리에서 6월 14일 백악관에서 열릴 UFC 대회장의 조감도를 들어보이고 있다. AP=연합뉴스 트럼프 대통령의 이같은 입장은 이날 미 중부사령부가 X(옛 트위터)를 통해 호르무즈해협을 통과하던 3척의 구축함이 이란의 공격을 받은 뒤 이란의 미사일과 드론 발사기지 등에 대한 군 시설을 타격했다는 발표 직후에 나왔다.

트럼프 대통령은 이날 교전과 관련 “세계 최고 수준의 미국 구축함 3척이 포화를 뚫고 호르무즈해협을 무사히 통과했다”며 “이 구축함 3척은 아무 피해도 없었지만, 이란 공격군에게는 막대한 피해가 발생했다”고 적었다. 그러면서 “이란 해군의 지휘부가 완전히 무력화되면서 그 빈자리를 메우기 위해 동원된 소형 선박들도 빠르고 효율적으로 바다 밑바닥으로 가라앉았다”며 “우리 구축함들을 향해 발사된 미사일은 쉽게 격추됐고, 드론들도 공중에서 불타버렸다”고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 호르무즈해협에서 벌어진 이란과의 교전과 관련 ″그들은 나비가 무덤에 떨어지듯 아름답게 바다로 추락했다″며 이란이 협상에 임하지 않을 경우 더 강한 군사적 조치를 취할 가능성을 시사했다. 트럼프 대통령 소셜미디어 트럼프 대통령은 이란에 대한 미군의 공격 성과를 과시하며 재차 “마치 나비가 무덤으로 떨어지듯 아주 아름답게 바다로 추락했다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 이어 “이란이 정상적인 국가였다면 구축함들의 통행을 허용했겠지만, 이란은 정상적인 국가가 아니다”라며 “그들은 미치광이들이 이끄는 나라이고, 만약 핵무기를 사용할 기회가 주어진다면 주저 없이 그렇게 할 것”이라고 했다. 그러면서 “그러나 그들은 결코 그런 기회를 얻지 못할 것”이라며 이번 전쟁의 명분으로 삼았던 이란의 핵 프로그램 무력화를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 다만 ABC뉴스와의 전화 인터뷰에서 “휴전은 여전히 진행중”이라고 말했다. 그러면서 ‘무덤에 떨어지는 나비’로 비유했던 이번 교전에 대해서도 “그저 가벼운 접촉일 뿐”이라고 의미를 축소했다. 워싱턴=강태화 특파원 thkang@joongang.co.k





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트럼프 대통령 이란과의 교전 협정 강력한 군사적 조치 훨씬 더 잔혹하게 제압

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